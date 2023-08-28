  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КультураШвеція

Україна візьме участь в "Євробаченні-2024"

Роман Губа
28 серпня 2023 р.

Невдовзі розпочнеться прийом заявок на участь у національному відборі на пісенний конкурс. Музичним продюсером шоу стане Дмитро Шуров.

https://p.dw.com/p/4VeZJ
Вид на місто Мальме
Шведське місто МальмеФото: elxeneize/Zoonar/picture alliance

Суспільне мовлення оголосило, що Україна візьме участь  у міжнародному конкурсі "Євробачення-2024", яке відбудеться у Швеції. Про це йдеться у повідомленні Суспільного, опублікованому у понеділок, 28 серпня.

Учасника від України обиратимуть шляхом національного відбору, на який невдовзі почнуть приймати заявки.

Музичним продюсером нацвідбору стане музикант та композитор Дмитро Шуров, також відомий як Pianoboy.

Конкурс прийматиме Мальме

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" прийматиме шведське місто Мальме  .

Зазначається, що півфінали пісенного конкурсу відбудуться 7 і 9 травня, а гранд-фінал - 11 травня. Мальме вже втретє прийматиме "Євробачення", нагадують організатори. Вперше пісенний конкурс в цьому місті пройшов у 1992 році, а вдруге - у 2013 році. Таким чином у 2024 році Мальме зрівняється зі столицею Швеції Стокгольмом і столицею Данії Копенгагеном, які також приймали "Євробачення" тричі. Лідерами за кількістю проведених пісенних конкурсів є Лондон, Люксембург і Дублін, нагадує EBU.

Загалом Швеція у 2024 році вже всьоме прийматиме "Євробачення". Це право країна здобула після перемоги у травні цього року на конкурсі співачки Лорін із композицією у стилі євро-поп Tattoo. У Ліверпулі вона повторила успіх ірландця Джонні Логана, котрий як виконавець також двічі посідав на конкурсі перше місце. Вперше Лорін здобула перемогу на "Євробаченні" у 2012 році з піснею Euphoria.

Переможниця "Євробачення-2023" Лорін: "Я люблю Україну"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Публікація на сайті Суспільного

corp.suspilne.media
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Корабель російського флоту біля Керченського моста

Москва заявила про атаку ракет та дронів по Криму

Конфлікти28 серпня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українські військовослужбовці біля Бахмута Донецької області, квітень 2023 року

"Армія тримається на дисципліні". Як карають військових

"Армія тримається на дисципліні". Як карають військових

Політика28 серпня 2023 р.
external

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Конфлікти25 серпня 2023 р.42:31 хв.
DW розмовляє зі школярами на ганку школи

На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою

На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою

Освіта25 серпня 2023 р.
external

Пляжі, клуби, обстріли: відпочинок в Одесі під час війни

Пляжі, клуби, обстріли: відпочинок в Одесі під час війни

Суспільство25 серпня 2023 р.10:36 хв.
Паспорти Німеччини та Сербії

Простіший шлях до громадянства ФРН: крок із запізненням

Простіший шлях до громадянства ФРН: крок із запізненням

Політика25 серпня 2023 р.
external

Німецькі "Гепарди" на фронті в Україні

Німецькі "Гепарди" на фронті в Україні

Конфлікти25 серпня 2023 р.02:43 хв.
На головну сторінку