Україна візьме участь в "Євробаченні-2024"

Суспільне мовлення оголосило, що Україна візьме участь у міжнародному конкурсі "Євробачення-2024", яке відбудеться у Швеції. Про це йдеться у повідомленні Суспільного, опублікованому у понеділок, 28 серпня.

Учасника від України обиратимуть шляхом національного відбору, на який невдовзі почнуть приймати заявки.

Музичним продюсером нацвідбору стане музикант та композитор Дмитро Шуров, також відомий як Pianoboy.

Конкурс прийматиме Мальме

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" прийматиме шведське місто Мальме .

Зазначається, що півфінали пісенного конкурсу відбудуться 7 і 9 травня, а гранд-фінал - 11 травня. Мальме вже втретє прийматиме "Євробачення", нагадують організатори. Вперше пісенний конкурс в цьому місті пройшов у 1992 році, а вдруге - у 2013 році. Таким чином у 2024 році Мальме зрівняється зі столицею Швеції Стокгольмом і столицею Данії Копенгагеном, які також приймали "Євробачення" тричі. Лідерами за кількістю проведених пісенних конкурсів є Лондон, Люксембург і Дублін, нагадує EBU.

Загалом Швеція у 2024 році вже всьоме прийматиме "Євробачення". Це право країна здобула після перемоги у травні цього року на конкурсі співачки Лорін із композицією у стилі євро-поп Tattoo. У Ліверпулі вона повторила успіх ірландця Джонні Логана, котрий як виконавець також двічі посідав на конкурсі перше місце. Вперше Лорін здобула перемогу на "Євробаченні" у 2012 році з піснею Euphoria.