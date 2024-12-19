Україна винесла вироки 64 депутатам Держдуми РФ

В Україні заочно засудили депутатів Держдуми РФ за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

В Україні заочно винесли вироки 64 депутатам Держдуми РФ, повідомив у четвер, 19 грудня, Офіс генерального прокурора (ОГПУ).

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Чернівецької обласної прокуратури 64 депутатів держдуми РФ визнано винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (частина третя статті 110 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Російських депутатів заочно засудили до 15 років

Як зазначили в ОГПУ, депутатів заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. "Прокурори в суді довели, що дії російських депутатів, спрямовані на зміну територіальних меж України, порушили Конституцію нашої держави і призвели до жертв та тяжких наслідків", - наголошують правоохоронці.

Зазначається, що у лютому 2022 року російські депутати підтримали постанову із зверненням до президента РФ з проханням розглянути питання про визнання так званих "ДНР/ЛНР", а також ратифікацію договору про співпрацю між країною-агресором та цими псевдореспубліками, що стало приводом для повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Нагадаємо, у 2022 році Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила санкції щодо 606 осіб, які належать до керівної верхівки РФ. Серед них - 28 членів Ради безпеки РФ, 154 члени Ради Федерації та 424 депутати Державної думи. Раніше того ж року президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції щодо Володимира Путіна та ще 34 російських урядовців.