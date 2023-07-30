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ФФУ вимагає позбавити росіянку Смирнову нейтрального статусу

Олена Перепадя
53 хв. тому

Після інциденту з Ольгою Харлан Федерація фехтування України вимагає виключити російську шаблістку Анну Смирнову зі списку нейтральних спортсменів.

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Замість рукостискання Харлан запропонувала переможеній Смирновій схрестити шаблі, як це робили фехтувальники під час пандемії, але розлючена "неповагою" росіянка подала протест і протягом 45 хвилин відмовлялася покинути арену.
Росіянка Анна Смирнова (праворуч) після програшного для неї поєдинку з українкою Ольгою Харлан (ліворуч).Фото: Tadashi Miyamoto/AFLOSPORT/IMAGO

Федерація фехтування України (ФФУ) звернулася до Міжнародної федерації фехтування (FIE) з вимогою виключити російську шаблістку Анну Смирнову зі списку нейтральних спортсменів через її невідповідність цьому статусу.

Як повідомила ФФУ у Facebook ввечері в суботу, 29 липня, вона також вимагає негайно усунути Смирнову від участі у змаганнях під егідою FIE.

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"Активність Анни Смирнової в Instagram, де вона відкрито демонструє вербальну і невербальну підтримку російської армії, яка є символом і реалізатором агресії проти України, свідчить, що вона аж ніяк не нейтральна спортсменка і ніколи не була такою", - ідеться у зверненні ФФУ.

У федерації нагадали, що Смирнова - не перший випадок, коли у список нейтральних спортсменів потрапляють особи, які демонструють підтримку війни Росії проти України. 14 червня ФФУ надсилала звернення до FIE з відповідними доказами щодо іншої російської фехтувальниці Валерії Кобзєвої. Оскільки її в підсумку позбавили нейтрального статусу, ФФУ наполягає, щоб FIE переглянула процес надання нейтрального статусу.

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Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував повернути спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань лише індивідуально в нейтральному статусі без національної символіки. Наголошувалось, що це не стосується спортсменів, які підтримують війну Росії проти України або працюють за контрактом з російськими чи білоруськими військовими.

Це рішення МОК наразилось на критику. Зокрема, депутати німецького Бундестагу ухвалили декларацію про збереження повного недопуску росіян і білорусів до міжнародних змагань.

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