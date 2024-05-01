Україна вийшла на довоєнні показники експорту - уряд

Україна у квітні експортувала 13,1 мільйона тонн продукції, що у грошовому вимірі склало 3,3 мільярда доларів та перевищило показники лютого 2022 року.

Україна у квітні експортувала понад 13 мільйонів тонн продукції, що у грошовому вимірі склало 3,3 мільярда доларів та перевищило показники лютого 2022 року. Як повідомив Урядовий портал у середу, 1 травня, про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, заходи з відновлення та нарощування експорту, які вживає уряд спільно з міжнародними партнерами, "дають чудовий результат".

"За підсумками квітня маємо рекордний з часу широкомасштабного вторгнення Росії в Україну обсяг експорту - 13,1 млн тонн. Це на 1,3 млн тонн більше, ніж в березні. І більше, ніж Україна експортувала в лютому 2022 року", - зазначила Свириденко.

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На зростання показників експорту вплинуло, зокрема, відкриття альтернативного морського коридору влітку минулого року, який дозволяє експортувати, зокрема, зерно та метал, додала вона. Також перспективі реалізації експортного потенціалу України сприяє програма страхування суден UNITY, створена спільно з британським урядом та пулом страхових компаній.

Позитивно вплинуло на показники експорту і розширення пропускної здатності "ліній солідарності", передусім з Молдовою і Румунією, та покращення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів.

Також голова мінекономіки України зазначила, що уряд працює над нарощенням обсягів експорту, передовсім несировинного.

Нагадаємо, у березні український президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативним "зерновим коридором", який почали створювати у Чорному морі після виходу Росії з "зернової угоди" у 2023 році, пройшло вже майже 30 млн тонн вантажів.