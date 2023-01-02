Україна відслідковує усі переміщення ядерної зброї РФ - ГУР
Степан Смишляєв
8 хв. тому
Українським розвідникам відомі всі місця зберігання ядерної зброї РФ, а переміщення її носіїв відслідковується, наголошують в ГУР міноборони України.
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Воєнна розвідка України постійно слідкує за переміщенням як тактичної, так і стратегічної ядерної зброї Росії, наголошує представник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Вадим Скібіцький, якого у понеділок, 2 січня, цитує Telegram-канал ГУР.
"По-перше, ми знаємо усі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відслідковуємо всі переміщення всіх носіїв", - розповів Скібіцький в ефірі національного телемарафону.
Він додав, що українські розвідники слідкують "за активними заходами", які може проводити чи проводить дванадцяте головне управління міністерства оборони РФ, що відповідає за "підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї".
За словами Скібіцького, у ГУР є досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань ядерних сил РФ. "Тобто ми знаємо всі процедурні питання. Через це ГУР МО України постійно тримає на контролі саме ядерну складову Збройних сил Росії", – підкреслив він.