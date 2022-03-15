 Україна відкрила сайт для збору пожертв у криптовалюті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2022

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Новини

Україна відкрила сайт для збору пожертв у криптовалюті

Україні вже пожертвували у криптовалютах на загальну суму у майже 50 мільйонів доларів США. Кошти спрямують на підтримку військових та цивільних.

Біженці з Дніпра

Пожертви у криптовалютах планують використати, зокрема, і для допомоги цивільним громадянам України

Уряд України на тлі російського військового вторгнення створив сайт для збору пожертв у криптовалютах. Так, на сайті Aid for Ukraine можна робити пожертви в дев'яти різних криптовалютах, які згодом конвертують в американські долари.

Згідно з даними вебсайту, станом на вівторок, 15 березня, загальний обсяг пожертв у криптовалюті вже перевищив 48 мільйонів доларів США в еквіваленті. "Ці кошти буде спрямовано на підтримку українських військових та цивільного населення, яке потребує гуманітарної допомоги", - йдеться в опублікованому на сайті повідомленні.

"Криптовалюти відіграють важливу роль в обороні України. Вони полегшують потік фінансових коштів українським громадянам та солдатам", - заявив заступник міністра цифрової інформації України Олександр Борняков увечері у понеділок, 14 березня.

У реалізації проєкту беруть участь зареєстрована на Багамських островах платформа FTX та українські компанії Everstake та Kuna. Надалі для збору пожертв на користь України планується залучити і токени NFT, що також базуються на технології блокчейн. На відміну від криптовалют, токени NFT є унікальними невзаємозамінними криптографічними сертифікатами, які нерідко торгуються за мільйонні суми.

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У вівторок Управління Верховного комісара ООН із захисту біженців (УВКБ ООН) повідомило, що протягом останніх двох тижнів отримало 180 мільйонів євро приватних пожертв для надання гуманітарної допомоги Україні від підприємств, фондів і філантропів. При цьому, за даними УВКБ ООН, для подолання найбільшої з часів Другої світової війни кризи з біженцями, викликаної війною Росії проти України, необхідно близько 500 мільйонів доларів.

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