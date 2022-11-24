Україна повернула з російського полону 50 захисників

274-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 24 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 24 листопада (час київський).

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Кількість жертв ракетного обстрілу ворога у Вишгороді Київської області станом на вечір четверга зросла до шести осіб, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов. "6 загиблих, 30 постраждалих, розбиті багатоповерхівки, зламані долі", - написав Нєбитов у Facebook.

++17.40++

У Київській міській військовій адміністрації повідомляють, що станом на 17:20 четверга 70 відсотків житлового фонду Києва - у режимі аварійного відключення електроенергії. Водночас водопостачання відновлено вже у всіх районах міста. "Проте подекуди ще фіксуються проблеми з тиском води в мережі", - визнають в адміністрації.

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Енергохолдинг ДТЕК відновив роботу своїх електростанцій та електромереж після російської ракетної атаки на українську енергосистему 23 листопада, йдеться у повідомленні на сайті компанії. "Українська енергосистема вистояла. У найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована", - наголосили в ДТЕК. Відновлено електропостачання всіх об'єктів критичної інфраструктури - лікарень, водоканалів - у всіх регіонах, де працюють фахівці компанії - Київ та область, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області, зазначили в компанії. Триває також поступове підключення побутових споживачів, додали у компанії.

++16.58++

Виконком Одеської міськради проголосував за демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі. За словами політика, засідання проводили у закритому режимі.

++16.44++

Енергоживлення відновлено в усіх областях України, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі. "Електрика подана до всіх областей України. Перше що було заживлено - об'єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз поступово триває підключення до мережі побутових споживачів", - написав посадовець. Тимошенко розповів, що в регіонах вдалося розгорнути 4 тисячі "Пунктів незламності" - спеціально облаштованих місць, де можна підзарядити телефони, зігрітися та випити теплих напоїв.

++16.12++

Україна в рамках обміну повернула з російського полону 50 захисників, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Сьогодні вдалося повернути з російського полону 50 українських воїнів. Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 - ДПСУ, 2 з ТРо. Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів. Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з "Азовсталі", а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний", - написав Єрмак у Telegram-каналі.

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Джонсон став почесним громадянином Києва

Експрем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон став почесним громадянином Києва, повідомив мер української столиці Віталій Кличко. "Київрада схвалила рішення про присвоєння великому другу України Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва", - написав Кличко у Telegram-каналі. "Борис неодноразово відвідував українську столицю - і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора", - додав Кличко.

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Президент України Володимир Зеленський закликав ОБСЄ стати лідером у боротьбі з російським терором і "творцем миру" на європейському континенті. "І я закликаю вас робити все можливе, щоб Організація з безпеки й співробітництва в Європі стала творцем перемоги над російським терором, а, отже, творцем миру на нашому континенті. Я вдячний принциповому головуванню в асамблеї й за сумлінну роботу в комітетах й на рівні національних делегацій, і за те, що служить захисту наших цінностей та допомагає ізоляції Росії за терор. І я закликаю поширити цю принциповість та сумлінність на процедурну архітектуру асамблеї та на ОБСЄ загалом. Настав час цієї реформи!" - сказав він у середу, виступаючи за допомогою відеозв'язку на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.

За словами Зеленського, нині помітно, "як на різних міжнародних майданчиках шукають і знаходять необхідні рішення, щоб допомогти зупинити російський терор, максимально ізолювати державу-терориста та знайти вихід із суворих глобальних криз, створених Росією". "Але чому серед цих майданчиків досі немає ОБСЄ? Чому, зокрема, держава-терорист навіть через дев'ять місяців своїх безперервних злочинів залишається одним із членів вашої Парламентської асамблеї?" - запитав президент України, цитує "Інтерфакс-Україна".

++15.14++

У Харківській області триває відновлення електропостачання, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Енергетики заживили вже понад 50 відсотків мереж, працюють над відновленням і в Харкові, і в районах області", - написав Синєгубов у Telegram-каналі. Він попросив мешканців із розумінням поставитися до ситуації, запевнивши, що фахівці роблять все необхідне.

Згодом пресслужба Харківської міської ради повідомила, що Харківський метрополітен відновив перевезення пасажирів після майже добового вимушеного простою. "З 13:20 для обслуговування пасажирів почали працювати Холоногірсько-Заводська та Салівська лінії. З 14:05 було відкрито й Олексіївську лінію", - йдеться в повідомленні.

++15.00++

Протягом останніх двох тижнів Росія, найімовірніше, перекинула основні сили повітряно-десантних військ (ПДВ) на Донецький і Луганський фронти на Донбасі, йдеться в щоденному зведенні міноборони Великобританії. З вересня по жовтень більшість дуже ослаблених частин ПДВ було направлено на оборону утримуваної Росією території на захід від Дніпра в Херсонській області, вказали в британській розвідці. За її даними, деякі підрозділи, імовірно, посилили мобілізованими резервістами. Потенційно оперативні завдання ПДВ включають підтримку оборони району Сватового в Луганській області та посилення наступальних операцій на місто Бахмут у Донецькій області.

++14.49++

Румунія готова продовжувати постачати електроенергію до сусідньої Молдови, яка також зазнає шкоди енергопостачанню через російські ракетні обстріли України, заявив у четвер президент Румунії Клаус Йоганніс. "До цього часу ми постачали все, що нас просили. Але перебої трапляються, оскільки румунсько-молдовських інтерконекторів абсолютно недостатньо. Більшість електроенергії, яку пропонує Румунія, проходить через Україну ", - зауважив Йоганніс, цитує Reuters. Румунські виробники електроенергії почали продавати електроенергію в Молдову за обмеженою ціною в жовтні. Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив раніше цього тижня, що його країна забезпечує від 80 до 90 відсотків потреб Молдови в електроенергії.

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Європейський парламент у четвер схвалив рішення не визнавати паспорти та інші проїзні документи, видані Росією в окупованих регіонах України та Грузії. Відповідне рішення підтримав 531 євродепутат, 7 проголосувало "проти" і ще 34 утрималися. Згідно з пропозицією, Єврокомісія має провести консультації з країнами-членами ЄС та скласти список російських проїзних документів, зокрема, паспортів, які не повинні прийматися. Водночас, особи, які рятуються від конфлікту в Україні, як і раніше, зможуть в'їжджати до ЄС на гуманітарних підставах. Згідно з процедурою, після офіційного ухвалення рішення Радою ЄС та його публікації в Офіційному журналі ЄС воно набуде чинності на наступний день після опублікування.

Євросоюз готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії

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Євросоюз форсує підготовку нового, вже дев'ятого пакета санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. "Ми старанно працюємо, щоб вдарити Росію там, де боляче, і ще більше підірвати її сили для війни проти України", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час візиту до Фінляндії в четвер, 24 листопада.

"Я впевнена, що вже дуже скоро ми домовимося з G7 та іншими великими партнерами про введення глобальної стелі цін на російську нафту. Ми не заспокоїмося, поки Україна не візьме гору над Путіним і його несправедливою та варварською війною", - наголосила вона.

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Південноукраїнська АЕС Фото: Sergey Dolzhenko/dpa/picture alliance

23 листопада чергова масована ракетна атака Росії по об'єктах енергетики України призвела до того, що уперше за 40-річну історію української атомної енергетики всі енергоблоки АЕС були відключені від електромережі. Про це повідомив у четвер президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Також, за його словами, тимчасово окупована Запорізька АЕС, яка не працює з вересня цього року, переходила в режим повного блекауту із запуском всіх дизель-генераторів.

У четвер, 24 листопада, ЗАЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України, повідомив Котін. На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводяться пускові операції. "Протягом дня за готовності енергосистеми блоки цих станцій будуть підключені до електромережі, постачання електроенергії для потреб наших громадян та економіки країни буде поновлено", - стверджує керівник компанії.

Котін наголосив, що через ракетні обстріли існує реальна небезпека ядерної та радіаційної катастрофи. "Інакше, як шантажем всього світу ці злочинні дії Путіна і його поплічників, які штовхають людство на межу ядерної катастрофи, назвати не можна", - наголосив глава "Енергоатому" та закликав накласти нові жорсткі санкції проти РФ, зокрема, проти "Росатома" та афілійовані з ним структури.

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Росія продовжить завдавати масованих ракетних ударів по Україні, заявив в ефірі національного телемарафону у четвер представник Головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов. За його інформацією, щоб підготуватись до наступного масованого обстрілу, окупантам знадобиться близько тижня. "Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо що періодичність масованих ракетних атак по Україні - це приблизно тиждень. Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного такого удару”, - наголосив представник ГУР МО України. За словами Юсова, хоча запаси високоточної зброї у РФ виснажені, у неї є ще достатня кількість не високоточних ракет, й у багатьох випадках "розліт в кілометр - це умовна "норма", що призводить до влучання не в об'єкти інфраструктури, а в цивільні будинки та лікарні".

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Європарламент проголосував за надання Україні макрофінансової допомоги на загальну суму 18 мільярдів євро у 2023 році, повідомляє кореспондентка DW. Відповідне рішення підтримали 507 євродепутатів, проголосували проти - 38, ще 26 політиків утрималися. Виділення пакету допомоги мають схвалити також усі 27 країн-членів ЄС.

Читайте також: Єврокомісія надала ще 2,5 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні

ФРН ініціює зустріч міністрів G7 через атаки на енергооб'єкти України

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Німеччина, яка нині головує у Великій сімці (G7), наступного тижня ініціює зустріч представників цього неформального клубу у Бухаресті на рівні міністрів закордонних справ для обговорення подальшої підтримки енергопостачання України. Про це у четвер повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Атаки Росії на цивільну інфраструктуру (України. - Ред.) є неприпустимим, антигуманним злочином. Путін своїми ракетами прагне занурити народ України в холод і темряву. Він ніколи не зламає їхню волю до свободи та нашу підтримку", - написала політикиня у Twitter.

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В Естонії демонтують понад 300 радянських пам'ятників зі списку, складеного спеціальною урядовою робочою групою. "Радянські пам'ятники зі списку, підготовленого робочою групою Держканцелярії, демонтують за першої можливості", - заявив керівник робочої групи Аско Ківінук порталу телерадіомовлення ERR у четвер, 24 листопада.

За словами Ківінука, загалом у списку значиться 322 пам'ятники і надгробки з радянською символікою, 133 з них установлено в місцях військових поховань, їхній демонтаж можна почати негайно, а останки радянських солдатів, які лежать у могилах, буде перепоховано.

++12.10++

Російські ракетні обстріли в середу призвели до блекауту української енергосистеми, чим пояснюється складність ситуації з енергопостачанням у країні, проте о 4-й ранку енергосистему вдалося знову об'єднати. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Міністр додав, що вже заживлено критичні об'єкти інфраструктури у всій країні.

За словами Галущенка, російський обстріл 23 листопада призвів і до блекауту в Молдові.

"Вони сьогодні заживлені з Румунії. Це їм дає можливість вирівняти енергосистему", - констатував український міністр.

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Власник російської приватної компанії "Вагнер" Євген Пригожин у відповідь на намір Європарламенту визнати цю ПВК терористичною організацією передав до ЄП закривавлену кувалду. Юрист Пригожина привіз на зустріч із прокремлівськими блогерами кейс для скрипки, усередині якого була кувалда зі слідами бутафорської крові. У пресслужбі Пригожина назвали це "інформаційним кейсом для відправки до Європарламенту", повідомляє видання "Медуза". Саме кувалдою було вбито нещодавно колишнього російського ув'язненого Євгена Нужина, якого ПВК завербувала для участі у війні в Україні. Він здався в полон ЗСУ, а потім в рамках обміну його повернули назад у Росію, де його стратили бойовики-вагнерівці.

++11.20++

АТ "Укрзалізниця" продовжує рух потягів, хоча більшість з них - 81 з 95 - рухаються із суттєвими затримками. "Не без зусиль, але залізниця продовжує рух. Станом на 9:00 95 наших поїздів при всьому продовжують рух. Через знеструмлення великої частини мережі 81 із них має затримку більше години", - йдеться у повідомленні компанії у Telegram. В УЗ також зауважили, що технічно найскладніші затримки - це Інтерсіті+, опалення яких залежить від електромережі. "Дбаємо про комфорт: на вокзалах розгорнуті хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням від World Central Kitchen, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку", - йдеться у повідомленні. Також у компанії нагадали, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин не встигли на свої рейси, можуть з тим же квитком поїхати наступним рейсом того ж напрямку.

++10.45++

Російські спецслужби готують провокації на території Білорусі у вигляді терактів, які можуть скоїти на об'єктах критичної інфраструктури, зокрема, на АЕС у місті Островець. Про це йдеться у зверненні до народу Білорусі Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ, опублікованому у четвер. Росія має на меті "будь-якими засобами втягнути Білорусь у війну проти України", стверджують у СтратКомі ЗСУ.

Загроза повторного наступу з території Білорусі зростає? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Угорщина підтримала пакет допомоги ЄС Києву на 18 млрд євро

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Угорщина надасть 187 мільйонів євро фінансової допомоги Україні в рамках пакету допомоги розміром 18 мільярдів євро, який планує виділити Києву Європейська Комісія. Про це йдеться в рішенні уряду Угорщини, опублікованому ввечері у середу, 23 листопада.

"Уряд продовжує брати участь у фінансовій підтримці охопленої війною України, - йдеться у постанові уряду. - Тому він закликає міністра фінансів забезпечити виділення 187 мільйонів євро, які будуть часткою Угорщини в 18 мільярдах євро кредиту від ЄС, що буде надано Україні". Раніше Будапешт погрожував заблокувати новий пакет допомоги ЄС Києву. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на початку листопада заявляв, що його країна "безумовно" не погодиться на цей крок.

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Віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак закликав Німеччину розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, запропоновані раніше Польщі. "Після подальших ракетних атак РФ я звернувся до Німеччини з проханням перекинути запропоновані Польщі батареї Patriot в Україну та розмістити їх на західному кордоні. Це захистить Україну від подальших жертв і відключення електроенергії та підвищить безпеку на нашому східному кордоні", - написав Блащак у Twitter ввечері 23 листопада.

++09.35++

Навмисне приховування цілей війни на тлі невдач російської армії та все більшої кількості жертв посилюють невдоволення серед критично важливих для Кремля електоральних груп, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). На думку експертів, російський президент Володимир Путін не відмовився від головної мети - контролю над Україною, але завуалював цю мету, щоб ввести в оману Захід і примусити до мирних переговорів Київ. Путін послідовно просуває своє переконання в тому, що "Україна - нацистська держава", і її необхідно "денацифікувати". Однак "затуманення цілей війни і спроби риторичного балансування стають дедалі різкішими, потенційно підживлюючи невдоволення в критично важливих виборчих округах", вважають в ISW.

++09.15++

У Кіровоградській області до електропостачання було підключено об'єкти критичної інфраструктури, Вінницьку область було заживлено, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Кіровоградська область - заживлено. Підключена критична інфраструктура", - написав Тимошенко у Telegram у четвер уранці. "Вінницька область - заживлено", - також написав заступник голови ОПУ.

++09.00++

У Вашингтоні всерйоз сприймають можливість застосування Росією хімічної зброї у війні проти України, повідомило у середу, 23 листопада, видання Politico з посиланням на кількох представників Білого дому. В адміністрації Байдена вважають, що президент РФ Володимир Путін радше може використати хімічну зброю, ніж ядерну, тому США обговорюють із союзниками необхідність підготовки до такого сценарію. У публікації підкреслюється, що у Пентагону немає даних про безпосередню підготовку хімічних атак російськими військами.

++08.25++

У Києві повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому планують відновити його в першій половині дня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. 70% відсотків столиці поки залишається без електрики. "Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми", - йдеться у його повідомленні у соцмережах.

++08.01++

Після атак РФ на енергоінфраструктуру у Києві зранку частково замість трамваїв на маршрути вийшли автобуси, повідомляє КМДА.

++07.46++

Україна очікує від США визнання Росії спонсором тероризму

Київ очікує від Вашингтона рішення про визнання РФ державою - спонсором тероризму після того, як таке рішення ухвалив Європарламент. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону. Він уточнив, що статус спонсора тероризму потягне за собою правові наслідки. "Держава, яка носить такий статус, вважається "нерукопотисною" у всьому світі, і будь-хто, хто працює з нею, піддаватиметься найжорстокішим санкціям з боку світової спільноти", - пояснив він. Стефанчук також наголосив на важливості одночасного ухвалення такого рішення на рівні світових парламентів.

++07.22++

У Радбезі ООН різко засудили російську атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. "Ганебна ескалація", "терор на тлі поразок" - так західні країни схарактеризували останні ракетні удари РФ. "Напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом, як і атаки на військові об'єкти, якщо це може завдати шкоди цивільному населенню", - заявила заступниця генсека ООН із політичних питань Розмарі Ді Карло.

Російські ракетні удари вкотре викликають побоювання, що нинішня зима стане катастрофічною для мільйонів українців, яким загрожують кілька місяців "в умовах холодної погоди без опалення, електрики, води та інших основних комунальних послуг", наголосила вона. Заступниця генсека ООН також вказала на небезпеку обстрілів Запорізької АЕС. "Ми, як і раніше, глибоко занепокоєні ситуацією на ЗАЕС. Обстріл станції на вихідних є безрозсудним, - сказала Ді Карло. - Світ не може дозволити собі ядерну катастрофу".

++07.00++

Протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер.

За минулу добу російські війська завдали 78 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Так, під час масованого удару по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БпЛА "Ланцет". 51 ракету та 5 безпілотників сили оборони України збили.

Також, за даними українських військових, на тимчасово окупованій території АР Крим активно ведуться роботи з виготовлення залізобетонних конструкцій. Готову продукцію вивозять в напрямку міста Армянськ. А у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області медичному персоналу лікарень окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії "Вагнер", не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Пункт призначення наразі невідомий.