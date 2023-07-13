Україна уже отримала від США касетні боєприпаси - CNN

США вже передали Україні касетні боєприпаси, втім на полі бою вони ще не використовувалися, повідомляє СNN з посиланням командувача угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Український генерал у четвер, 13 липня, підтвердив американському мовнику CNN, що Україна отримала від США касетні боєприпаси . "Ми щойно отримали їх, ми їх ще не використовували, але вони можуть докорінно змінити (ситуацію на полі бою. - Ред.)", - цитує CNN бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександра Тарнавського. За його словами, Росія також розуміє, що отримавши ці боєприпаси, українська армія матиме перевагу. "Ворог відмовиться від тієї частини місцевості, де є можливість це використовувати", - сказав генерал. Він додав, що території, на яких можуть бути використані касетні боєприпаси, визначатиме вище керівництво.

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Як повідомлялось, про передачу Україні касетних боєприпасів США оголосили 7 липня. Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що касетні боєприпаси Україна планує використовувати лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Він запевнив партнерів, що використання снарядів буде контрольованим, і ніде, крім зазначених територій, вони не використовуватимуться.

Як відомо, касетні боєприпаси включають ракети, бомби, реактивні та артилерійські снаряди, які розриваються у повітрі та розкидають легші снаряди на великій площі. Застосування цієї негуманної та невибіркової зброї заборонено Конвенцією про касетні боєприпаси, підписаною в Осло 2008 року. Низка країн з найбільшими арміями світу, серед яких Росія, США та Китай, не є підписантами конвенції. Україна поки також не приєдналась до цієї Конвенції.

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