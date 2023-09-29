Україна увійшла до Ради керуючих МАГАТЕ

Україна була обрана до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) разом зі ще 10 державами, йдеться в заяві МАГАТЕ, опублікованій у четвер, 28 вересня.

"До складу Ради керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 членів, на період 2023-2024 років було обрано представників 11 країн. Новообраними членами Ради стали такі держави: Алжир, Вірменія, Бангладеш, Буркіна-Фасо, Еквадор, Індонезія, Республіка Корея, Нідерланди, Парагвай, Іспанія та Україна", - повідомили у МАГАТЕ.

Рада керуючих - один із двох керівних органів МАГАТЕ. Він займається фінансовими питаннями, нормами безпеки та призначає гендиректора агентства.

Зеленський: Обрання України - можливість впливати на рішення

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи рішення МАГАТЕ, заявив, що це дає "реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обовʼязкові для всіх членів МАГАТЕ, для всієї міжнародної спільноти".

"Будемо робити все, аби реалізувати перший пункт нашої "формули миру" - ядерну та радіаційну безпеку. Та гарантувати повне звільнення нашої Запорізької атомної станції від російських окупантів й убезпечення України та всієї Європи від російського радіаційного шантажу", - сказав Зеленський у щовечірньому зверненні до співгромадян.

МАГАТЕ закликало Росію залишити Запорізьку АЕС

Водночас країни-члени МАГАТЕ на щорічній генеральній конференції у Відні ухвалили резолюцію з вимогою до Росії негайно вивести війська із Запорізької АЕС та повернути станцію під контроль України.

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Крім того, резолюція вимагає надати вільний доступ до всіх приміщень станції для спостерігачів МАГАТЕ, які постійно дислоковані на ЗАЕС. Резолюцію було ухвалено голосами 69 держав. Проти проголосували шість країн, зокрема Росія, Китай та Іран. 32 країни, включно з Пакистаном та ПАР, утрималися.