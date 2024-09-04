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Україна уклала "угоду про підтримку" з нейтральною Ірландією

Дмитро Шварц | Віолетта Чайковська
4 вересня 2024 р.

Хоч у військовому плані Ірландія - нейтральна держава, але вона не залишається нейтральною морально, заявив Володимир Зеленський. Україна отримуватиме від неї нелетальну військову допомогу та гуманітарну підтримку.

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Прапор Ірландії
Прем'єр Ірландії Саймон Гарріс запевнив, що його країна "підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно"Фото: Paul Faith/AFP/Getty Images

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали в Києві в середу, 4 вересня, угоду про підтримку та співробітництво.

26-та "безпекова угода" України - з нейтральною Ірландією

Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні до українців назвав її "двосторонньою безпековою угодою". "Це вже 26-та така угода. Хоч Ірландія у військовому плані - держава нейтральна, але політично, економічно та в гуманітарній сфері ми співпрацюємо активно. І будемо працювати ще активніше", - сказав він.

За його словами, з початку повномасштабного російського вторгнення Ірландія надала Україні гуманітарну та нелетальну військову допомогу на 380 мільйонів євро, а підписаною угодою зобов'язалася виділити цього року ще 128 мільйонів євро на нелетальну військову підтримку і щонайменше 40 мільйонів євро - на гуманітарну допомогу.

Як повідомляє Офіс президента (ОП) України, Ірландія забезпечить постійну підготовку військових Збройних сил України (ЗСУ) через місію Європейського Союзу з військової допомоги (EUMAM) в Україні. 

"Ірландія також надасть системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і надалі братиме участь у коаліції з розмінування. Крім того, країна вивчить інші потенційні шляхи підтримки в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція", - йдеться у повідомленні.

Також Ірландія зобов'язалася докладати дипломатичних зусиль для імплементації "формули миру" та брати участь в реалізації одного з її елементів - у роботі міжнародної коаліції за повернення українських дітей, депортованих Росією з окупованих територій у РФ.

Угода передбачає сприяння посиленню санкційного тиску на Росію, притягненню її до відповідальності та відшкодуванню завданих збитків, а також підтримку у відновленні України. Зеленський розповів, що запропонував Ірландії розглянути можливість патронату над відбудовою одного з українських регіонів. 

Крім того, угода передбачає допомогу Ірландії з реалізацією реформ на шляху до членства України в ЄС.

Ірландія - "нейтральна військово, але не морально"

Під час візиту в Україну прем'єр Ірландії відвідав громади в Київській області, які пережили російські удари та спробу окупації - Гостомель та Бородянку. Він запевнив, що "Ірландія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно".

"Ми ніколи не дозволимо, щоб це тривало й нормалізовувалось, і щоб такі події, які трапилися сьогодні вранці, нормалізовувалися", - наголосив Гарріс, коментуючи ракетний удар РФ по Україні.

Зеленський зазначив, що "цінує те, що Ірландія - держава військово нейтральна, але не залишається нейтральною морально".

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