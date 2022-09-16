Україна у вересні стрімко збільшила експорт агропродукції

Завдяки "зерновій угоді" Україна за період 1-15 вересня 2022 року експортувала 2,9 мільйона тонн продукції агропро-промислового комплексу (АПК). Порівняно з першою половиною серпня зростання експорту становило 40 відсотків, повідомила у п'ятницю, 16 вересня, асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

"За 15 днів вересня 2022 року Україні вдалося експортувати 2,9 мільйона тонн продукції АПК, що на 40 відсоктів перевищує аналогічний показник першої половини серпня та на 13 відсоктів показник другої половини серпня 2022 року", - наголосила пресслужба асоціації у Facebook.

Найбільші темпи приросту демонструють зернові культури, експорт яких в першій половині вересня зріс на 69 відсотків, до 1,8 мільйона тонн, зазначають в УКАБ. Експортовано, зокрема, 880 тисяч тонн кукурудзи, 700 тисяч тонн пшениці та 216 тисяч тонн ячменю.

Також за першу половину вересня було експортовано 555 тисяч тонн олійних культур, що на 21 відсоток більше за показники першої половини серпня. Зокрема, 366 тисяч тонн ріпаку, 100 тисяч тонн соєвих бобів та 89 тисяч тонн насіння соняшника. Експорт олії, за даними УКАБ, в першій половині вересня зріс на 16 відсотків, до 228,7 тисячі тонн. Водночас експорт макухи знизився на 41 відсоток, до 120,5 тисячі тонн.

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Приріст експорту агропродукції в асоціації пояснили поновленням судноплавства з продовольчими вантажами з трьох чорноморських портів країни в рамках Стамбульських зернових угод.

Вихід на довоєнні показники

За умови збереження наявних темпів за результатами вересня 2022 року можна очікувати експортні відвантаження всіх видів агропромислової продукції на рівні шести мільйонів тонн, зазначає УКАБ. Саме стільки Україна щомісяця експортувала сільгосппродукції до початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ.

Загалом у серпні Україна експортувала 4,6 мільйона тонн продукції АПК, у липні - 3,0 мільйона тонн, у червні - 2,7 мільйона тонн, інформує УКАБ. За даними мінагрополітики України, у травні агроекспорт становив 1,74 мільйона тонн, у квітні - 0,96 мільйона тонн, у березні - 0,33 мільйона тонн, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Скорочення дефіциту торгівлі

За першу половину вересня Україна експортувала продукції на 1,818 мільярда доларів і імпортувала на 1,929 мільярда доларів, повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка. "Дефіцит складає лише 111 мільйонів доларів. У серпні такий дефіцит склав 1,05 мільярда доларів", - написав він у Facebook.

Найбільше експортних доходів, за словами Качки, принесли соняшникова олія (230 мільйонів доларів), кукурудза (174 мільйонів доларів), ріпак (166 мільйонів дол), пшениця (147 мільйонів доларів). Також новий рекорд експорту встановила електроенергія - 131 мільйонів доларів за півмісяця, додав він. Головним напрямом експорту, за даними Качки, і надалі залишається ЄС - 1,24 мільярда з 1,81 мільярда доларів.

Нагадаємо, 22 липня Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з Організацією Об'єднаних Націй щодо відновлення експорту українського зерна Чорним морем. Вони діятимуть 120 днів із можливістю подовження.