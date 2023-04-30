Україна у квітні вперше за пів року експортувала електрику

Після піврічної перерви Україна продала за квітень майже 90 тисяч МВт-год електроенергії, найбільше надійшло у Молдову.

У квітні Україна експортувала 89,7 тисячі МВт-год електроенергії, свідчать дані мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E, передає "Інтерфакс-Україна" у неділю, 30 квітня. Це сталося після піврічної перерви, спричиненої атаками РФ по об'єктах енергоінфраструктури України, внаслідок чого спостерігався значний дефіцит електрики.

Зазначається, що найбільше електроенергії було експортовано до Молдови - понад 40 тисяч МВт-год, до Польщі надійшло 30,4 тисячі МВт-год, а до Словаччини - 19,2 тисячі МВт-год.

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"Щодо Молдови трейдери поступово збільшували броньовану потужність перерізу для експорту і останніми днями бронювали близько 85-95 відсотків із 650 МВт запропонованої годинної пропускної спроможності. На ринку стверджують, що більша частина поставленої в Молдову електрики далі йде в Румунію", - йдеться у повідомленні.

Експорт до Польщі 1800 МВт-год на добу здійснює "ДТЕК Західенерго", бронюючи для цього максимальну наразі потужність перетину - по 75 МВт на кожну годину.

Водночас перетин у Словаччину, єдиний оплачуваний трейдерами через великий інтерес до цього напрямку і конкуренцію на ньому, ділили "ДТЕК Західенерго", що викуповувало до 146 МВт із 200 МВт його годинної потужності, "ДЕ Трейдинг" (близько 50 МВт), "ЕРУ Трейдинг", "Ле Трейдінг Україна", "ТЕС" і один раз держенерготрейдер "ЕКУ", який викупив 10 МВт на одну годину.