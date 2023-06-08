На більшості ділянок фронту ініціатива за Україною - Лондон

Інтенсивні бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту, однак ініціатива за українськими силами, констатують військові аналітики британської розвідки.

Українські Сили оборони тримають ініціативу на багатьох напрямках фронту. Такого висновку доходять аналітики британської військової розвідки у зведенні за 8 червня, розміщеному в Twitter-акаунті британського оборонного відомства.

"В умовах вкрай складної оперативної обстановки на кількох ділянках фронту тривають запеклі бої. За більшістю напрямків ініціатива належить Україні. Судячи з дій російської армії, їй наказано якомога швидше повернутися в наступ: чеченські підрозділи зробили безуспішну спробу захопити місто Марівку (найімовірніше, йдеться про Мар'їнку. - Ред.) під Донецьком, де лінія фронту майже не змінювалася з 2015 року", - йдеться в зведенні.

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У нинішньому аналізі британські військові аналітики дали оцінку оперативної ситуації на фронті з урахуванням масштабного паводку після підриву греблі Каховської ГЕС.

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"До вчорашнього дня (7 червня) рівень паводку в нижній течії Дніпра зростав після руйнування Каховської греблі, утім, ймовірно, почне знижуватися 8 червня. Обстріли ускладнюють спроби евакуації людей із затоплених районів", - констатують британські військові аналітики.

Генштаб ЗСУ каже про неготовність російських військ до підриву греблі

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні сили не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, тож вони зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісті.

Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно, інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.