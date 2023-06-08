На більшості ділянок фронту ініціатива за Україною - Лондон
Українські Сили оборони тримають ініціативу на багатьох напрямках фронту. Такого висновку доходять аналітики британської військової розвідки у зведенні за 8 червня, розміщеному в Twitter-акаунті британського оборонного відомства.
"В умовах вкрай складної оперативної обстановки на кількох ділянках фронту тривають запеклі бої. За більшістю напрямків ініціатива належить Україні. Судячи з дій російської армії, їй наказано якомога швидше повернутися в наступ: чеченські підрозділи зробили безуспішну спробу захопити місто Марівку (найімовірніше, йдеться про Мар'їнку. - Ред.) під Донецьком, де лінія фронту майже не змінювалася з 2015 року", - йдеться в зведенні.
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У нинішньому аналізі британські військові аналітики дали оцінку оперативної ситуації на фронті з урахуванням масштабного паводку після підриву греблі Каховської ГЕС.
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"До вчорашнього дня (7 червня) рівень паводку в нижній течії Дніпра зростав після руйнування Каховської греблі, утім, ймовірно, почне знижуватися 8 червня. Обстріли ускладнюють спроби евакуації людей із затоплених районів", - констатують британські військові аналітики.
Генштаб ЗСУ каже про неготовність російських військ до підриву греблі
Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні сили не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, тож вони зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісті.
Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно, інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.