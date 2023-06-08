  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

На більшості ділянок фронту ініціатива за Україною - Лондон

Валерій Сааков
46 хв. тому

Інтенсивні бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту, однак ініціатива за українськими силами, констатують військові аналітики британської розвідки.

https://p.dw.com/p/4SKRR
Українські військові на Донбасі
Українські військові на ДонбасіФото: Iryna Rybakova/AP/dpa/picture alliance

Українські Сили оборони тримають ініціативу на багатьох напрямках фронту. Такого висновку доходять аналітики британської військової розвідки у зведенні за 8 червня, розміщеному в Twitter-акаунті британського оборонного відомства.

"В умовах вкрай складної оперативної обстановки на кількох ділянках фронту тривають запеклі бої. За більшістю напрямків ініціатива належить Україні. Судячи з дій російської армії, їй наказано якомога швидше повернутися в наступ: чеченські підрозділи зробили безуспішну спробу захопити місто Марівку (найімовірніше, йдеться про Мар'їнку. - Ред.) під Донецьком, де лінія фронту майже не змінювалася з 2015 року", - йдеться в зведенні.

Читайте також: Міноборони: на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли в наступ

У нинішньому аналізі британські військові аналітики дали оцінку оперативної ситуації на фронті з урахуванням масштабного паводку після підриву греблі Каховської ГЕС.

Читайте також: ISW: Заяви РФ про підрив Каховської ГЕС Україною - неправдоподібні

"До вчорашнього дня (7 червня) рівень паводку в нижній течії Дніпра зростав після руйнування Каховської греблі, утім, ймовірно, почне знижуватися 8 червня. Обстріли ускладнюють спроби евакуації людей із затоплених районів", - констатують британські військові аналітики.

Генштаб ЗСУ каже про неготовність російських військ до підриву греблі

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні сили не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, тож вони зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісті.

Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно, інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Екоцид і контрнаступ ЗСУ: наслідки знищення Каховської ГЕС

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Вашингтон: У руйнуванні Каховської ГЕС винна Москва

Вашингтон: У руйнуванні Каховської ГЕС винна Москва

Конфлікти3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

Політика23 год. тому05:59 хв.
Евакуація населення на Херсонщин

Експертка про Каховську ГЕС і екоцид

Експертка про Каховську ГЕС і екоцид

Політика7 червня 2023 р.
Затоплені внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС будинки в Херсоні, фото 7 червня 2023 року

"Чорнобиль для Путіна": преса про руйнування Каховської ГЕС

"Чорнобиль для Путіна": преса про руйнування Каховської ГЕС

Конфлікти19 год. тому
external

Як на Херсонщині рятують тварин від води

Як на Херсонщині рятують тварин від води

Конфлікти20 год. тому02:01 хв.
Зруйнована гребля Каховської ГЕС

Знищення Каховської ГЕС: якими будуть наслідки для ЗСУ

Знищення Каховської ГЕС: якими будуть наслідки для ЗСУ

Конфлікти22 год. тому
external

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників

Суспільство23 год. тому01:02 хв.
На головну сторінку