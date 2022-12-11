В Україні незабаром можуть прийняти на озброєння новий ударний безпілотник. Розробка схожа на іранський дрон-камікадзе "Шахед", але може повертатися. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини неділі, 11 грудня.

++21:04++

Окрім міжнародної конференції щодо підтримки Україну взимку в Парижі 13 грудня також пройде форум за участю французьких компаній, готових взяти на себе зобов’язання щодо відбудови країни. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у Twitter після сьогоднішньої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

++20:29++

Україна тестує ударний дрон з можливістю повернення

В Україні незабаром можуть прийняти на озброєння новий ударний безпілотник. Він уже практично готовий та проходить випробування. Про це повідомив керівник проєктів концерну "Укроборонпром" Олег Болдирєв в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

За його словами, розробка схожа на іранський дрон-камікадзе "Шахед", але має особливість: "Ми, українці, дуже жадібні люди: у нас будуть камікадзе з можливістю повернення".

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++19:55++

Порт Одеси не працює після останньої російської атаки на енергетичні об'єкти області іранськими дронами, повідомив агентству Reuters міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Водночас експорт зерна продовжується двома іншими портами - "Чорноморськ" і "Південний".

++19:22++

Внаслідок обстрілів Росією української території 10 грудня загинули двоє цивільних на Херсонщині. Ще 10 мирних громадян дістали поранень у Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++18:49++

12 країн ЄС закликають знизити стелю цін на газ - ЗМІ

Низка країн - членів Європейського Союзу виступає за суттєве зниження запланованої стелі цін на газ.

Щонайменше 12 членів ЄС виступають за суттєве зниження запланованої стелі цін на газ. Фото: picture-alliance/dpa/D. Kalker

За даними агентства Bloomberg, ідеться про 12 країн, серед яких Бельгія, Греція, Італія та Польща. За даними Reuters, йдеться про близько 15 держав. Обидві агенції пишуть, що коаліція має достатньо голосів, аби заблокувати угоду, якщо її вимоги не будуть виконані.

Чехія, яка зараз головує в ЄС, запропонувала в грудні знизити запропоновану Європейською Комісією стелю цін до 220 євро за мегават-годину. Це викликало занепокоєння низки країн. Водночас пропозицію відкинула й коаліція прихильників більш агресивного втручання: вона вважає, що ціни мають бути ще нижчими.

Позачергове засідання міністрів енергетики країн Євросоюзу, на якому заплановано продовжити консультації, відбудеться 13 грудня.

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++18:17++

Сьогодні російська армія завдала вже пёяти авіаційних ударів і здійснила понад 40 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню, повідомляється у вечірньому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Окупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення до колаборантства, надаючи грошову допомогу особам пенсійного віку в розмірі 10 тисяч рублів та нараховуючи більшу зарплату лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади", - йдеться в повідомленні.

Українська авіація за поточну добу завдала п'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили сім пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів РФ.

++17:41++

В окупованій Кадіївці в штабі бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" пролунав вибух, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону. За його словами, серед найманців "величезні втрати".

У своєму Telegram він оприлюднив фото зруйнованої будівлі.

++17:12++

Вісім масованих ударів РФ: В Україні пошкоджені всі ТЕС І ГЕС

Після восьми хвиль російських ракетних атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджені 40 відсотків об'єктів високовольтної мережі, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Напередодні стало відомо, що національна компанія "Укренерго" залучила понад 400 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури України.

++16:45++

Ердоган і Зеленський обговорили "зернову угоду"

Після телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомив Зеленський, обговорювалась подальша робота і можливе розширення "зернового коридору".

У розмові з Путіним Ердоган запропонував поширити дію "зернової угоди" на інші продукти харчування та інші товари поступово.

++16:22++

З півтора мільйона мешканців Одещини, які вчора були світла, ця кількість скоротилася сьогодні до 300 тисяч, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.

++15:50++

У російському місті Тверь на центральну ялинку повісили "гірлянду" з зображеннями президентів України Володимира Зеленського, США Джо Байдена, Франції Еммануеля Макрона та російських артистів, які виступили проти війни в Україні. Від цих фігурок людям пропонували "щось відірвати".

Після розголосу в ЗМІ мерія міста повідомила, що "гірлянду помітили та протягом пів години зняли".

++15:19++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном напередодні онлайн-саміту Великої сімки та конференції з підтримки України в Парижі, які відбудуться наступного тижня.

"Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", - повідомив Зеленський.

++14:52++

Путін і Ердоган поговорили про "зерновий коридор" і "газовий хаб"

Президенти Туреччини та Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін провели телефонну розмову.

Як повідомляє Кремль, обговорювали питання:

Президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Росії Володимир Путін на зустрічі в Сочі в серпні. Фото: Vyacheslav Prokofyev//Sputnik/REUTERS

ситуації в Україні та Сирії,

"рекордного росту товарообігу" між РФ і Туречинною,

спільні енергетичні проєкти країн, зокрема, ініціатива створення в Туреччині регіонального газового "хабу",

а також виконання "зернової угоди" - як в частині експорту українського зерна, так і експорту російської сільськогосподарської продукції та добрив. "Ця угода носить комплексний характер, що вимагає усунення перешкод для відповідних поставок з Росії", - йдеться в повідомленні російської сторони.

На офіційному сайті Ердогана пресреліз за підсумками розмови поки що не оприлюднений.

++14.20++

WP: Війна може затягнутись на десятиліття через Крим

Ключовим питанням у війні, розв'язаній Росією проти України, може стати конфлікт довкола півострова Крим, який РФ анексувала у 2014 році, пише американська газета The Washington Post. Небажання обох сторін поступитися в цьому питанні дає мало шансів на мирну угоду і може затягнути війну на десятиліття, вважають журналісти.

Президент України Володимир Зеленський заявив у жовтні, що повернення Криму Україні означатиме відновлення істинного миру. Проте для російського президента Володимира Путіна анексія українського півострова стала опорою його спадщини, що розвалиться в разі втрати Криму, зазначає WP. "Непохитність зазіхань на Крим ілюструє нерозв'язність конфлікту, і важко уявити, що боротьба за півострів вирішиться без подальшого кровопролиття", - йдеться далі.

++14.13++

У Кремлі пояснили війну з Україною "обманом" Заходу

Речник президента РФ Дмитро Пєсков розкрив ще одну причину повномасштабної війни Росії проти України. За його словами, саме усвідомлення того, що Захід обманює Росію, створюючи видимість участі у врегулюванні в Україні, якраз і стало предтечею агресивної війни проти сусідньої держави, яку сама держава-агресорка називає "спеціальною військовою операцією".

У такий спосіб речник Кремля прокоментував заяву ексканцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) про те, що Мінські угоди було укладено для того, щоб дати Україні час підготуватися до війни з Росією. На запитання, чи розуміли в Москві, що Росію обманюють, Пєсков сказав: "Згодом, звісно, це стало очевидно". "Ну, ось це все якраз і є предтечею спеціальної військової операції", - визнав Пєсков, якого цитує російське пропагандистське інформагентство "Інтерфакс".

++13.57++

Перебої з водопостачанням сталися в декількох районах Одеси через аварійні відключення електроенергії, викликані російськими обстрілами регіону. "В результаті аварійних відключень електроенергії на об'єктах "Інфоксводоканалу" виникли перебої з водопостачанням деяких районів міста. Зараз фахівці ДТЕК відновили енергопостачання наших об'єктів, тому ситуація з водопостачанням стабілізується протягом декількох годин", - йдеться в повідомленні Одеського водоканалу, оприлюдненому в Telegram-каналі міської ради Одеси. Містян також закликають тримати в будинках певний запас питної води. "Фахівці ДТЕК працюють над вирішенням питання безперебійного енергопостачання об'єктів водоканалу, які забезпечують водою жителів Застави, Ленселища та Міжлимання", - запевнили у водоканалі.

++13.37++

У Херсоні та прилеглих містах відновлено електропостачання. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич. "У Херсоні після російських обстрілів відновили електропостачання - зі світлом майже 90 відсотків міста та прилеглих населених пунктів", - запевнив посадовець. Раніше місцева влада повідомила, що 60 відсотків містян, які отримують теплопостачання від місцевої ТЕЦ, вже з теплом.

++13.07++

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі песимістично оцінив шанси на швидкі щирі мирні переговори з між Росією та Україною. "Я не бачу з російського боку нічого такого, що давало б мені впевненість у тому, що Володимир Путін піде з добрими намірами на ці переговори. Загальна риторика досі залишається дуже конфронтаційною", - визнав очільник британської дипломатії в інтерв'ю телеканалу Sky News. "Будь-які переговори мають бути справжніми, вони мають бути змістовними, вони не можуть бути просто фіговим листочком для російського переозброєння і подальшого призову вояків", - додав британський урядовець. Британія, звісно, виступає за те, щоб мирні переговори розпочалися якнайшвидше, однак параметри для цього мала б визначити Україна, переконаний Клеверлі.

++12.32++

Унаслідок вибухів і пожеж в окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області України вбито і поранено до 200 російських військовослужбовців, повідомив український мер міста Іван Федоров. За його словами, пожежі сталися на базах російських військ у різних районах міста. Про їхню причину Федоров говорить натяками. Сам він не перебуває в Мелітополі та не посилається на жодні джерела. За словами мера, поранених росіян так багато, що для їхнього перевезення довелося залучити машини швидкої допомоги з анексованого Криму.

++12.24++

Влада Курської області Росії, що межує з Україною, майже на два місяці - з 12 грудня і до кінця січня - заборонила продаж і запуск феєрверків. "Це пов'язано з необхідністю забезпечити безпеку і спокій", - пояснив у Telegram-каналі губернатор цього російського регіону Роман Старовойт. У Білгородській області РФ, яка теж межує з Україною, заборона на запуск петард і феєрверків діє поки до 21 грудня.

++12.16++

НЕК "Укренерго" отримає понад 400 мільйонів євро на купівлю критично необхідного обладнання для відбудови знищеної або пошкодженої російськими обстрілами мережевої інфраструктури. Як повідомила пресслужба Укренерго у Facebook, залучення коштів стало можливим завдяки рішенню Кабміну про надання держгарантії за кредитом ЄБРР на суму 300 мільйонів євро, що доповнить грант уряду Нідерландів. Крім того, ще в п'ятницю уряд схвалив надання держгарантії за позикою німецького держбанку KfW у сумі 32,5 мільйона євро для "фінансування реконструкції восьми підстанцій у південно-західному регіоні", йдеться в повідомленні.

++11.44++

Увечері 10 грудня російські окупаційні війська обстріляли територію Миколаївської області з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. "Учора, 10 грудня, о 22:20 ворог завдавав ударів з РСЗВ по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань і постраждалих немає", - написав Кім в Telegram-каналі. Також за його словами, у місті Миколаєві, а також у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч проминули відносно спокійно.



++11.39++

Російські агресори обстріляли гаражні приміщення АТ "Херсонобленерго", унаслідок чого було знищено три й пошкоджено п'ять одиниць техніки, а також ангар, повідомили в Херсонській міськраді. "Учора вночі російські окупанти обстріляли гаражні приміщення АТ "Херсонобленерго". Унаслідок ворожого удару почалася пожежа площею 30 квадратних метрів", - йдеться в повідомленні на Telegram-каналі .

++11.19++

Війна обтяжуватиме держбюджет РФ у 2023 році - розвідка

Наступного року на росіян можуть чекати істотні скорочення бюджетних програм через війну в Україні. Такий прогноз містить актуальний щоденний огляд британської військової розвідки, оприлюднений у Twitter-акаунті міноборони Великобританії. За даними британських військових аналітиків, підписаний нещодавно російським лідером Володимиром Путіним закон про держбюджет на 2023 рік передбачає істотне збільшення видатків на оборону, держбезпеку й органи правопорядку до 9 трильйонів рублів, що становитиме близько 30 відсотків усієї видаткової частини держбюджету.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Згідно з розрахунками британських розвідників, план надходжень і видатків головного фінансового плану РФ базується на вкрай оптимістичних очікуваннях щодо джерел можливих надходжень. "Тож, найімовірніше, що інші статті російського бюджету опиняться під дедалі більшим тиском через фінансування видатків на війну", - йдеться в огляді.

++10.24++

Посол України у ФРН Олексій Макеєв підтвердив, що Німеччина пообіцяла Києву подальші поставки озброєнь. "Нам у прямих переговорах пообіцяли більше зброї та боєприпасів. Яких саме, ми оголосимо разом у належний час", - сказав Макеєв в інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag. На фронті терміново необхідні додаткові системи ППО, самохідні гаубиці, зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси, зазначив український дипломат. "Крім того, - додав він, - тривають переговори про постачання БМП Marder і танків Leopard. Але рішення залишається за федеральним урядом".

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++09.57++

Президент Росії Володимир Путін ризикує втратити підтримку з боку колишніх так званих керівників псевдореспублік на Донбасі, ветеранів, мілітаристсько налаштованої спільноти та військових блогерів через незмогу російських військ відтіснити українські сили якомога далі від Донецька. Таке припущення містить актуальний щоденний огляд , складений аналітиками американського Інституту вивчення війни (ISW). На підтвердження своїх аргументів експерти ISW наводять украй різку критику дій Путіна та військово-політичного керівництва РФ, яка пролунала з вуст Ігоря Стрєлкова та колишнього міністра безпеки так званої "ДНР" Олександра Ходаковського. Останній зокрема вказував на корупційні махінації в тому числі й під час відбудови Маріуполя. Критика в бік Кремля лунає також і з боку військових блогерів, кажуть в ISW. На цьому тлі визначення Путіним умов для затяжної війни "може ще більше ускладнити йому завдання" вгамувати критику з боку спільноти військових блогерів, які представляють і висловлюють інтереси важливих націоналістичних угруповань", йдеться в висновку аналітиків ISW.

++09.36++

На всій тимчасово окупованій території Луганської області російська окупаційна влада посилює мобілізацію місцевого населення, застосовуються репресії, повідомили у Луганській ОВА. "Окупанти у Хрустальному, Сорокиному та Міловому посилено мобілізують чоловіків", - сказано в повідомленні в Telegram-каналі ОВА. Зокрема, на Сєвєродонецькому напрямку росіяни посилили заходи примусової мобілізації. У Хрустальному збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих. У Міловому повістки вручають майже всім. "Окупанти не дивляться на вік, стан здоров'я та кількість дітей у мобілізованих", - запевняють у Луганській ОВА.

++09.15++

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області отримали поранення дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 10 грудня росіяни поранили 2 мирних мешканців Донбасу - у Бахмуті та Максимільянівці", - написав Кириленко в Telegram-каналі .

++08.41++

Використання іранських дронів-камікадзе істотно обмежують погодні умови особливо в холодну погоду. Таку заяву зробила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, пауза у використанні іранських дронів пояснюється тим, що росіяни намагалися підлаштуватися під погодні умови. "Випробування цих дронів проходили в дещо інших кліматичних умовах, (...). Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, в тому числі їх найбільше хвилювала аеродинаміка, ймовірність зледеніння у разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність", - заявила Гуменюк, цитує "Укрінформ". Вона додала, що зараз температура на півдні України плюсова, тож окупанти вирішили знову запустити партію безпілотників по Одеській області.

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++08.04++

У ніч проти неділі російські окупанти випустили понад 50 снарядів з "Градів" та артилерії по трьох громадах Дніпропетровської області, внаслідок чого люди не постраждали, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Росіяни 6 разів за ніч обстріляли Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії. Вдарили по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Випустили понад 50 снарядів. Люди неушкоджені", - написав він у Telegram-каналі. Зокрема, у Червоногригорівській громаді побито 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, кілька господарських будівель та автомобілів, газопроводи та лінії електропередач. Без світла й води залишилося три села. Аварійні бригади вже розпочали роботу. У Нікополі понівечено з десяток приватних будинків і господарських будівель, адміністративні та офісні споруди, додав посадовець.

++07.53++

В Одеській обласній військовій адміністрації (ОВА) роз'яснили ситуацію з відновленням об'єктів енергетичної інфраструктури в Одесі та області. Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, електроенергія для населення з'явиться найближчими днями. Натомість заява Департаменту систем життєдіяльності та енергоефективності Одеської ОВА про тривале відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури в Одесі та області стосується повного відновлення високовольтних мереж і відповідного технічного обладнання.

"Роз'яснення деяких положень звернення Департаменту систем життєдіяльності та енергозабезпечення Одеської ОВА. Щодо терміну 2-3 місяці. Мова йде про повне відновлення високовольтних мереж та відповідного технічного обладнання", - написав він у Telegram-каналі. Братчук додав, що Одеська ОВА та енергетики об'єднали зусилля для того, щоб електроенергія надійшла до квартир одеситів. "Жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив. Вільна інтерпретація звернення, яке розміщене на офіційній сторінці Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА на фейсбук-сторінці, розглядається не інакше як елемент гібридної війни російських спецслужб проти України", - сказав Братчук.





++07.35++

Протягом минулої доби, тобто 10 грудня, російські окупаційні сили завдали 20 ракетних та авіаударів, а також вчинили понад 60 обстрілів із РСЗВ по українських позиціях на всіх напрямках, повідомили в Генштабі ЗСУ. "Противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - йдеться в ранковому зведенні на Facebook-сторінці Генштабу. Також зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України, наголосили в Генштабі. Населені пункти на всіх напрямках росіяни обстрілювали із танків, мінометів та артилерії, йдеться в ранковому зведенні.

Також минулої доби Збройні сили України відбили атаки російських окупантів у районі 11 населених пунктів на Донбасі, повідомили в Генштабі. "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області", - сказано у зведенні.

У Генштабі ЗСУ також проінформували, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за минулу добу вразили три пункти управління та три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

++07.29++

За суботу, 10 грудня, російські окупанти обстріляли дві прикордонні громади Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. "Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумщини: Зноб-Новгородську та Середино-Будську", - написав він у Telegram-каналі . Зокрема, по Зноб-Новгородській громаді окупанти вдарили з мінометів. Зафіксовано 10 розривів мін. Росіяни стріляли саме тоді, коли йшла похоронна процесія, уточнив Живицький. Ворог обстріляв двір та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття. По прикордонному селу Середино-Будської громади було 5 прильотів зі стволової артилерії, додав посадовець.

++07.24++

Естонія вимагає збільшити постачання озброєнь Україні. "Я настійно закликаю всіх союзників, зокрема Німеччину, направити в Україну все, що їй необхідно, щоб захистити себе", - сказала прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас в інтерв'ю dpa. Якщо зброю буде направлено в січні-лютому, це дасть змогу врятувати багато людських життів, переконана вона.

++07.16++

З українських портів виплили 10 грудня чотири суховантажі з кукурудзою, пшеницею і соняшниковою макухою. Два судна - Patricia, що перевозить 60 965 тонн кукурудзи, і Agios Nikolaos із 33 000 тонн пшениці - прямують до Бельгії. Суховантаж Tina S має доставити 30 015 тонн кукурудзи в Португалію, суховантаж Inase - 19 500 тонн соняшникового шроту в Італію. Як зазначили у Спільному координаційному центрі, станом на 10 грудня з трьох українських портів було вивезено загалом понад 13 мільйонів тонн зерна та іншої агропродукції.

++07.09++

Євросоюз занепокоєний тим, що Туреччина підтримує надто тісні партнерські відносини з Росією, попри розв'язану Москвою війну в Україні та жорсткі санкції Заходу щодо РФ. Поглиблення турецько-російських економічних відносин "викликає серйозну стурбованість", йдеться в листі глави європейської дипломатії Жозепа Борреля до Європарламенту, який цитує медіагрупа Funke.

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Він підкреслив, що ЄС і Туреччина утворюють митний союз, забезпечуючи тим самим вільне переміщення товарів, зокрема й товарів "подвійного призначення", що можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. Важливо, щоб Туреччина не пропонувала Росії варіантів обходу санкцій, застеріг Жозеп Боррель.

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