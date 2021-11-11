 Україна та США підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2021

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Новини

Україна та США підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства

Київ та Вашингтон продовжуватимуть запобігати зовнішній прямій та "гібридній" агресії проти України та мають намір притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права.

Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен

Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен

Україна та Сполучені Штати Америки (США) підписали оновлену Хартію зі стратегічного партнерства. Текст документа оприлюднений міністерством закордонних справ України та державним департаментом США у середу, 10 листопада.

Хартія містить низку положень про співпрацю у сферах безпеки, демократії і верховенства права та економіки.

Зокрема, у сфері безпеки Україна та США продовжуватимуть запобігати зовнішній прямій та "гібридній" агресії проти України та мають намір притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права, включно зі спробою незаконної анексії Криму та керованим Росією збройним конфліктом на Донбасі.

У документі наголошується на готовності Вашингтона та Києва працювати з союзниками по чорноморському регіону, щоб "забезпечувати свободу судноплавства, протистояти зовнішнім загрозам і викликам у всіх сферах".

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Вашингтон підтвердив підтримку енергетичної безпеки України

Також США мають намір підтримувати зусилля України стати енергетично незалежною, "декарбонізувати" свою економіку, скоротити держрегулювання енергетичної галузі, диверсифікувати джерела постачання енергії та інтегруватися в енергосистему Європи.

Вашингтон обіцяє "перешкоджати Кремлю у використанні енергії як геополітичної зброї".

Крім того Україна та Сполучені Штати мають намір продовжувати співпрацю у дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях.

Попередній текст Хартії був підписаний в грудні 2008 року. Сторони домовилися переглядати її текст кожні 10 років або раніше за взаємною згодою.

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Кулеба поговорив з Блінкеном про стратегічне партнерство України та США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови підтвердили важливість стратегічного партнерства України і США та домовилися зробити його більш амбітним.  

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