 Україна та Росія завершили третій раунд переговорів у Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2022

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Новини

Україна та Росія завершили третій раунд переговорів у Білорусі

Українська делегація каже, що переговори призвели до позитивних зрушень щодо логістики гуманітарних коридорів. Тим часом щодо припинення вогню і закінчення бойових дій суттєвих результатів немає, переговори продовжать.

Третій раунд переговорів України та РФ

Третій раунд переговорів України та РФ

Третій раунд переговорів України та Росії завершився у понеділок, 7 березня в Білорусі. За словами члена української делегації, радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, переговори призвели до деяких позитивних зрушень щодо покращення логістики гуманітарних коридорів. Про це він розповів у відеозверненні, яке опублікував у Twitter.

"Ми отримали деякі результати позитивні з точки зору логістики гуманітарних коридорів. У них будуть внесені зміни й ми отримаємо більш ефективну допомогу людям, які сьогодні потерпають від агресії Російської Федерації", - сказав він на відео.

Водночас Подоляк підкреслив, що інтенсивні консультації щодо припинення вогню та закінчення бойових дій будуть продовжені. "На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію поки що немає", - заявив він.

"Червоні лінії": свобода і територіальна цілісність

У коментарі DW після другого раунду переговорів Подоляк зазначив, що "червоні лінії" української делегації - це свобода та територіальна цілісність України. Він визнав, що переговори з РФ потрібні, втім наголосив, що "війну закінчить сама Україна". "Закінчить її, як вона має її закінчити - як країна, яка не буде здаватися. Переговори - лише додатковий логістичний інструмент, аби проговорити умови, на яких це все буде закінчено", - зазначив він.

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    Автор: Микола Пермяков


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