Україна та РФ проводять третій раунд перемовин у Білорусі

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини 7 березня читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями понеділка, 7 березня з 14.00 (час київський)

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Багато розробників комп'ютерних ігор припиняють поширення своїх продуктів у Росії, а на участь російських гравців і команд у кіберспортивних змаганнях накладають обмеження. Повний список наводить у себе в Telegram віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Російський ринок відеоігор займає восьме місце у світі за доходом. У 2021 році частка склала 2,7 мільярда доларів. "53% росіян регулярно грають у ігри на ПК", - пише Федоров.

++18.10++

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) дав зрозуміти, що Німеччина поки не відмовлятиметься від постачання російського газу та нафти. "Зараз енергопостачання Європи для виробництва тепла, мобільності, електропостачання та промисловості не може бути забезпечене жодним іншим способом", - заявив він. Шольц додав, що німецький уряд уже кілька місяців разом із партнерами по Європейському Союзу інтенсивно працює над пошуком альтернатив російським енергоносіям, але "це не може бути зроблено за одну ніч".

++17.59++

У Харкові російські війська обстріляли будинок "Слово", де жили письменники Розстріляного Відродження, повідомляється у Telegram-каналі провладної партії "Слуга народу".

"Снарядом пошкодило легендарний будинок "Слово". Цілком закономірно для росіян: вони завжди нищили нашу культуру. Щоправда, цього разу в них нічого не вийде. Росіяни - варвари. А "Слово" ми відбудуємо", - написав у Facebook український письменник Сергій Жадан. Будинок був зведений наприкінці 1920-х років кооперативом літераторів. З 1930-х років його мешканців, українських культурних діячів, переслідували, арештовували, репресували, декого з них - розстріляли. Цей період часу отримав назву "Розстріляне відродження".

++17.45++

Три з чотирьох представників "великої четвірки" аудиторських компаній світу залишили РФ, повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі. "Після PwC і KPMG повідомила про вихід Ernst & Young", - написав він.

++17.20++

Делегації України та Росії проводять третій раунд переговорів у Білорусі.

++17.18++

Для протидії російському вторгненню в Україні створили спеціальну допомогу бізнесу та працівникам, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні. "ФОПи першої та другої групи повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та фізичні особи - підприємці "третьої групи" звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, яких призвали до лав Збройних сил України та інших захисних формувань, зокрема тероборони", - сказав Зеленський.

Також, за словами президента, передбачається звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної і комунальної власності на територіях, де ведуться бойові дії. Ці пільги встановлені на час воєнного стану та ще мінімум рік після його завершення. Крім того, відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.

++16.53++

За даними джерел видання "Українська правда" в авіасфері, з Москви у Мінськ прилетів літак експрезидента України Віктора Януковича, який з 2014 року переховується у Росії. На початку березня УП з посиланням на дані розвідки повідомляла, що за одним із сценаріїв РФ, Януковича хочуть спробувати оголосити "президентом України".

Тим часом радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк перед переговорами української і російської делагацій в Білорусі закликав не звертати увагу на такі повідомлення. "Все буде так, як треба Україні, і нашим людям, які вже довели, що Україна перемагає", - сказав він.

++16.47++

Російська армія атакувала український морський порт "Ольвія" в Миколаївській області, повідомляє міністерство інфраструктури України. "Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні в Facebook. Територія, по якій завдано удару, на правах концесії належить катарській компанії QTerminals Olvia.

++16.34++

Європейський Союз готує нові обмежувальні заходи проти Росії за війну проти України, повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. Нові санкції проти РФ можуть розповсюдити на військові технології, судна, порти та на більше коло осіб. Крім того, ЄС працює над посиленням санкційного режиму, зокрема щодо криптовалют, аби запобігти ухиленню Росією від санкцій. Деякі з заходів можуть бути ухвалені вже у вівторок, 8 березня, пише видання.

++16.09++

Українська армія звільнила Миколаївський міжнародний аеропорт, повідомив о 14.30 очільник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім. "Аеропорт наш. Вибили. Влаштовуємося там зручніше. Літаки, щоправда, зараз полетіти не можуть, але аеропорт наш", - сказав він у відеозверненні. Водночас о 15.30 він написав у Telegram, що бойова машина десанту РФ біля аеропорту веде вогонь по цивільних машинах. "Танками знову поперли на аеропорт", - заявив Кім.

++15.52++

Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) повідомляє про створення спеціального підрозділу Інтернаціонального легіону, який вже виконує бойові завдання з протидії російській агресії. ГУР МО заявляє, що до лав Інтернаціонального легіону оборони України виявили бажання вступити 20 тисяч добровольців і ветеранів із 52 країн світу.

++15.27++

Евакуація з Ірпеня

З Ірпеня евакуювали дві тисячі цивільних, повідомляє Національна поліція Київської області.

Як ідеться в повідомленні поліції у Facebook, під час евакуації, яку провели о 10 ранку в понеділок, вдалось врятувати 200 дітей.

++15.13++

Національний банк України (НБУ) отримав уже близько 10,3 мільярда гривень допомоги для української армії та на гуманітарні потреби. Як ідеться в повідомленні НБУ в Telegram, з них майже три мільярди гривень надійшли з-за кордону в іноземній валюті.

++14.54++

Росія затвердила список "недружніх країн". Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на рішення уряду РФ, до нього увійшли майже 50 країн. Зокрема, крім України, це всі держави-члени Європейського Союзу, ще 11 європейських країн, а також США, Канада, Австралія, Туреччина, Японія, Південна Корея, Мікронезія, Нова Зеландія, Сінгапур. Ці країни ввели або підтримали санкції проти РФ через російське військове вторгнення в Україну.

Згідно з рішенням російської влади, всі операції з громадянами та фірмами з цих країн мають узгоджуватись зі спеціальною комісією, а борги перед кредиторами з них можуть бути погашеними в рублях.

++14.30++

Угорщина дозволила розміщення військ Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на заході країни та транзит зброї через свою територію до інших країн-членів Альянсу. Відповідний указ підписав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у понеділок, 7 березня, повідомляє агенція Reuters. Водночас у документі йдеться, що Угорщина не дозволяє поставляти через свою територію летальну зброю до України.

++14.11++

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив на брифінгу, що за минулу добу війська РФ не змогли просунутись на жодній ділянці фронту. "Навпаки, за попередніми даними, які потребують ще уточнення, Збройні сили України звільнили місто Чугуїв на Харківщині, перед яким знаходиться важливий воєнний аеродром", - сказав він.

++14.00++

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Росії Сергій Лавров можуть зустрітися особисто 10 березня в Анатлії (Туреччина). Спершу про це повідомив глава турецького міністерства закордонних справ (МЗС) Мевлют Чавушоглу. Як повідомляють російські ЗМІ, в МЗС РФ підтвердили цю інформацію. "Можливість такої зустрічі опрацьовується", - сказав DW речник українського МЗС Олег Ніколенко.