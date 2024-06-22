Україна та Молдова можуть скасувати безвіз для ізраїльтян

Україна і Молдова розглядають можливість обмежити безвізовий в'їзд ізраїльтян у відповідь на нові вимоги Ізраїлю, для поїздок куди туристам тепер потрібні будуть електронні дозволи (система ETA-IL). На думку Кишинева і Києва, цей крок ізраїльської влади фактично скасовує безвізовий режим, що діє між їхніми країнами. Як заявив у п'ятницю, 21 червня, посол Молдови в Ізраїлі Олександр Ройтман, через зміну правил в'їзду його країна буде змушена ухвалити симетричні рішення.

"Заради захисту прав своїх громадян Республіка Молдова відчуває себе зобов'язаною запровадити схожу систему попереднього схвалення для ізраїльських громадян", - ідеться в заяві Ройтмана, розміщеній на сторінці молдовського посольства у Facebook. Дипломат наголосив, що відповідні заходи Кишинева "також зачеплять тисячі релігійних прочан", які щорічно вирушають в Україну через територію Молдови, прямуючи в Умань.

Київ відкритий до діалогу

20 червня з аналогічною заявою виступило посольство України в Ізраїлі, нагадавши, що між двома країнами безвізовий режим діє з 2010 року, і відтоді вони підтримують тісні зв'язки. "Однак нещодавні дії Ізраїлю, такі як обмеження доступу українських біженців і відмова у в'їзді багатьом українцям, загострили ці відносини. Остання вимога фактично скасовує безвізовий режим. У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього схвалення для громадян Ізраїлю, включно з прочанами", - ідеться в повідомленні диппредставництва у Facebook.

Зазначається, що рішення торкнеться тисяч паломників, які щорічно відвідують Україну. Київ ще вивчає введене Ізраїлем обмеження і "відкритий для діалогу" з цього питання.

Нові правила в'їзду в Ізраїль

У квітні ізраїльська влада оголосила про майбутнє впровадження системи електронних дозволів на в'їзд - ETA-IL - для мандрівників із країн, з якими в Ізраїлю діє безвізовий режим. Система передбачає, що туристам із цих країн тепер необхідно буде заздалегідь запитувати дозвіл на в'їзд, що дає змогу перебувати в країні терміном до 90 днів. Дозвіл потрібно отримати до вильоту в країну, подавши онлайн-заявку зі стандартним набором документів. Розгляд заяви займає до 48 годин. З роздрукованим дозволом туристи зможуть скористатися електронними терміналами на кордоні Ізраїлю, минаючи особистий контроль прикордонної служби.