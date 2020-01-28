 Україна та Іспанія домовилися про уникнення подвійного оподаткування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2020

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Новини

Україна та Іспанія домовилися про уникнення подвійного оподаткування

Глави міністерств закордонних справ України та Іспанії підписали документи щодо уникнення подвійного оподаткування, а також про співпрацю в сфері сільського господарства, кібербезпеки, митній сфері.

Дмитро Кулеба та міністерка закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лайя

Дмитро Кулеба та міністерка закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лайя

Представники України та Іспанії підписали низку важливих документів про співпрацю між країнами. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в Мадриді в четвер, 10 вересня.

"Ми підписали чотири важливі документи, які відповідають інтересам і України, й Іспанії. Конвенція про уникнення подвійного оподаткування сприятиме залученню іспанських інвестицій в Україну, а конвенція про співробітництво в митній сфері сприятиме торгівлі між нашими країнами", - сказав він, цитує його інформагенція "Українські Новини".

Також було підписано меморандуми в сфері кібербезпеки та про співпрацю в сфері сільського господарства. "Іспанія - імпортер №1 українських зернових в Європі", - нагадав Кулеба і додав, що Україна налаштована розширити торгівлю з Іспанією.

Він зазначив, що Україна та Іспанія також посилять взаємодію у сферах енергетики, цифрової економіки та охорони здоров'я.

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