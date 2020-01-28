Україна та Іспанія домовилися про уникнення подвійного оподаткування

Глави міністерств закордонних справ України та Іспанії підписали документи щодо уникнення подвійного оподаткування, а також про співпрацю в сфері сільського господарства, кібербезпеки, митній сфері.
Представники України та Іспанії підписали низку важливих документів про співпрацю між країнами. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в Мадриді в четвер, 10 вересня.
"Ми підписали чотири важливі документи, які відповідають інтересам і України, й Іспанії. Конвенція про уникнення подвійного оподаткування сприятиме залученню іспанських інвестицій в Україну, а конвенція про співробітництво в митній сфері сприятиме торгівлі між нашими країнами", - сказав він, цитує його інформагенція "Українські Новини".
Також було підписано меморандуми в сфері кібербезпеки та про співпрацю в сфері сільського господарства. "Іспанія - імпортер №1 українських зернових в Європі", - нагадав Кулеба і додав, що Україна налаштована розширити торгівлю з Іспанією.
Він зазначив, що Україна та Іспанія також посилять взаємодію у сферах енергетики, цифрової економіки та охорони здоров'я.