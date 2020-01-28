Україна та Іспанія домовилися про уникнення подвійного оподаткування

Представники України та Іспанії підписали низку важливих документів про співпрацю між країнами. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в Мадриді в четвер, 10 вересня.

"Ми підписали чотири важливі документи, які відповідають інтересам і України, й Іспанії. Конвенція про уникнення подвійного оподаткування сприятиме залученню іспанських інвестицій в Україну, а конвенція про співробітництво в митній сфері сприятиме торгівлі між нашими країнами", - сказав він, цитує його інформагенція "Українські Новини".

Також було підписано меморандуми в сфері кібербезпеки та про співпрацю в сфері сільського господарства. "Іспанія - імпортер №1 українських зернових в Європі", - нагадав Кулеба і додав, що Україна налаштована розширити торгівлю з Іспанією.

Він зазначив, що Україна та Іспанія також посилять взаємодію у сферах енергетики, цифрової економіки та охорони здоров'я.

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