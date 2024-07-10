Україна та ЄС продовжили доступний роумінг ще на рік

Вперше угода про зниження тарифів на дзвінки була підписана в квітні 2022 року. Її продовжили вп'яте. Зокрема, щоб забезпечити в Європі українським біженцям від війни можливість залишатися на зв'язку з рідними і друзями.

Мобільні оператори в Європейському Союзі та Україні домовилися продовжити ще на рік угоду про взаємне зниження роумінгових тарифів для українців. Про це в середу, 10 липня, повідомила пресслужба Європейської Комісії (ЄК ).

"Комісія вітає п'яте продовження ще на 12 місяців добровільної угоди між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами, щоб гарантувати, що біженці з України можуть залишатися на зв'язку через кордон. Доступні за ціною дзвінки дозволяють тим, хто шукає притулку в Європі, зв'язатися з родиною та друзями в Україні, і навпаки", - ідеться у повідомленні.

За даними Єврокомісії, угода показала свою ефективність. Тому ЄК закликала всіх операторів зв'язку приєднатися до неї.

Як уточнив віце-прем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, підписантами угоди серед українських операторів є Kyivstar, Lifecell, Vodafone Ukraine, Ukrtelecom, 3Mob, Data Group, Vega.

Він нагадав, що вперше заяву про доступний роумінг українські та європейські оператори підписали в квітні 2022 року, щоб підтримати українців, які через повномасштабне вторгнення Росії були вимушені покинути країну.

Інтеграція України в роумінговий простір ЄС

Тим часом Україна готується до інтеграції в роумінговий простір ЄС.

"Зараз працюємо над вступом у єдину роумінгову зону з ЄС. Президент Володимир Зеленський вже підписав закон, далі його має оцінити Єврокомісія. Після цього почнемо переговори про вступ у Євророумінг", - написав Федоров.

За його словами, після цього українці зможуть користуватися єдиними тарифами мобільного зв'язку та інтернету на території 27 країн ЄС без плати за роумінг і після завершення воєнного стану, а гості з країн ЄС - послуговуватися своїми домашніми тарифами в Україні.

В уряді України сподіваються, що угоду з ЄС про роумінг підпишуть вже цього року.