Україна судитиметься через заборону на імпорт зерна

Україна подасть позов до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) на Польщу, Угорщину та Словаччину через їх відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію. Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник Тарас Качка у інтерв'ю Politico, що було опубліковане у понеділок, 18 вересня.

"Важливо довести, що ці дії є юридично неправомірними. І тому завтра ми почнемо судовий розгляд", - цитують його Українські Новини. Також за словами Качки Україна готується запровадити заходи проти польського експорту фруктів та овочів.

"Я думаю, що весь світ має побачити, як держави-члени ЄС поводяться стосовно торгових партнерів та свого союзу, тому що це може впливати і на інші держави", - зазначив Качка.

Також за його словами, якщо Словаччина просто продовжила попередню заборону ЄС на чотири види зерна, то Польща на вихідних запровадила додаткові заборони на українське борошно та корми. При цьому Угорщина забороняє ще 25 продуктів, які раніше не обговорювалися,зокрема м'ясо.

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Три сусідні держави з Україною проти імпорту зерна

Після зняття 15 вересня Єврокомісією обмежень на імпорт зерна з України Польща, Словаччина та Угорщина оголосили, що збережуть власні заборони, попри вказівку Брюсселя. Уряди цих країн обґрунтували це потребою враховувати інтереси вітчизняних фермерів.

Згідно з домовленістю з Єврокомісією, Україна має запровадити низку заходів для запобігання будь-яким ринковим викривленням у сусідніх державах-членах ЄС, включаючи, наприклад, систему ліцензування експорту. Конкретний план дій від Києва у Брюсселі очікують до 18 вересня.

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Румунія також може заборонити експорт зерна

У Румунії заявили, що можуть продовжити заборону на торгівлю українським зерном, якщо запити на імпорт зростуть. Про це сказав прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку в понеділок, 18 вересня. За його словами, Румунія не бачила запитів на імпорт зерна з боку України, пише Reuters.