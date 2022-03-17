Україна створила Націнформбюро для збору даних про загиблих і полонених

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Раніше ми вели хроніку війни в Україні 24 лютого - 17 березня.

Зараз DW розповідає про події п'ятниці, 18 березня (час київський).

Звернення Зеленського

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Уряд України розширює програму кредитування для підприємців. "Будь який бізнес зможе отримати кредит під нуль відсотків на час воєнного стану плюс один місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка п'ять відсотків, а загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень", - повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Також 18 березня Кабінет міністрів України скасує більше 500 дозволів і ліцензій, які були обов'язковими для бізнесу. "Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності і вільно працюєш", - наголосив Зеленський.

Крім того, президент доручив Кабміну, Верховній Раді та Національному банку України гарантувати українцям 100 відсотків банківських вкладів.

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За інформацією України, Росія залучає до війни найманців з інших країн, а також намагається обманом залучити до військової служби молодь. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський у відеозверненні. "У нас не було розрахунку взяти тисячі полонених. Нам не потрібні 13 чи ще скільки завгодно вбитих російських солдат. Ми не хотіли цієї війни, а хочемо тільки миру. І хочемо, щоб ви любили своїх дітей більше, ніж боїтесь своєї влади", - вкотре звернувся він до матерів російських солдатів.

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Росія скасувала голосування в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо внесеного нею проєкту резолюції "Про погіршення гуманітарної ситуації в Україні". Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя пояснив це тим, що начебто "делегації в ООН стикаються з тиском Заходу, включаючи економічний шантаж, аби ті не підтримали проєкт". Як повідомили дипломати в Нью-Йорку, Москві не вдалося знайти достатньої кількості прихильників її резолюції. Інформаційна агенція AFP зазначає: це може означати, що підтримати російський документ відмовився навіть Китай.

Для ухвалення резолюції були необхідні дев'ять з 15 голосів, а США, Великобританія, Франція і Китай могли би скористатись правом вето.

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Націнформбюро для збору даних про загиблих і полонених

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Відповідно до міжнародного гуманітарного права Україна створює національне інформаційне бюро, повідомила віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Таке рішення прийняли на засіданні уряду. "Ключовою метою національного інформаційного бюро є збір усіма можливими способами та узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно утримуваних Російською Федерацією, у тому числі й мирного населення", - пояснила вона на брифінгу.

Також Україна складатиме списки загиблих і військовополонених росіян. Верещук нагадала, що наразі втрати особового складу РФ в Україні перевищують 14 тисяч. За її словами, в подальшому буде створений обмінний фонд, у рамках якого відповідну інформацію передаватимуть Росії через структури Міжнародного комітету червоного хреста. Ця робота дозволить розпочати процес обміну полоненими та тілами загиблих, додала міністерка.