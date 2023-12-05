Україна стала найбільш мілітаризованою країною світу

Україна опинилася на чолі Глобального індексу мілітаризації (GMI), замінивши Ізраїль, який лідирував із 2007 року. У першу десятку увійшли також Вірменія, Азербайджан та Росія.

Після початку повномасштабної російської агресії Україна стала країною із найбільшим рівнем мілітаризації у світі. У рейтингу Глобального індексу мілітаризації (GMI) за 2023 рік, опублікованому у вівторок, 5 грудня, Боннським міжнародним центром конверсії (BICC), Україна посіла перше місце, яке до цього багато років належало Ізраїлю. За рік країна, яка обороняється від російського вторгнення, піднялася на 18 позицій.

Під час оцінки рівня мілітаризації експерти BICC порівняли співвідношення військового апарату та громадянського суспільства у 149 країнах світу. Серед іншого при цьому оцінювалися рівень військових видатків, кількість військовослужбовців, кількість важкого озброєння у співвідношенні з розміром ВВП та іншими показниками. В індексі GMI враховувалися найновіші наявні дані, більшість з яких стосується 2022 року. Тож дані про військову операцію Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС, яка почалася після 7 жовтня 2023 року, у дослідженні не враховані.

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Ізраїль був найбілш мілітаризованою країною у світі останні 15 років

Ізраїль, який очолював рейтинг із 2007 року, опустився на друге місце. За ним розмістилися у порядку спадання Вірменія, Катар, Бахрейн, Саудівська Аравія, Греція, Сінгапур, Азербайджан та Росія. За словами автора дослідження Маркуса Байєра (Markus Bayer), присутність у першій десятці рейтингу чотирьох пострадянських країн вказує на високий потенціал конфліктів і мінливу розстановку сил і альянсів у цьому регіоні.

Росія за рік значно збільшила військові видатки - з 66 до 72 мільярдів доларів, наголошується в дослідженні. Водночас вказується і на масштабні втрати живої сили та озброєння у війні проти України за порівняно низького рівня мілітаризації.

США зайняли 25 позицію в рейтингу, Німеччина - 98. Ще нижчий рівень мілітаризації серед країн ЄС був зафіксований лише у двох державах - Люксембурзі та Ірландії.

Загалом у світі збільшилася кількість важкого озброєння, але рівень мілітаризації в середньому знизився через зростання кількості населення чи ВВП у багатьох країнах. Військові видатки в Західній та Центральній Європі за рік зросли на 13 відсотків - це найбільший стрибок цього показника після закінчення Холодної війни, зазначили дослідники.

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