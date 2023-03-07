Україна розпочала перемовини про подовження "зернової угоди"

Україна розпочала онлайн-переговори з партнерами щодо продовження так званої "зернової угоди", спрямованої на постачання продовольства на світові ринки. Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на високопоставлене джерело в уряді України.

"Зернова угода" передбачає створення морських коридорів для безпечного вивезення з портів України зерна і агропродукції, попри блокування портів російськими збройними силами. Сьогодні Україна, за словами джерела, не веде прямих переговорів із Росією, проте в Києві знають, що партнери, з якими він веде переговори, зберігають контакт із Москвою, вказує агенція.

Київ хоче подовжити договір ще на рік

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков минулого місяця заявив Reuters, що Київ звернеться до всіх сторін з проханням розпочати переговори про подовження угоди щонайменше на один рік, і що Україна хоче долучити до експорту агропродукції порти Миколаєва.

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Минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомляв, що Анкара наполегливо працює над продовженням ініціативи, в той час як Росія дала зрозуміти, що незадоволена деякими аспектами угоди.

Москва заявила, що погодиться на продовження домовленостей лише у разі, якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників. Хоча російська сільськогосподарська продукція не підпала під західні санкції, Кремль заявляє, що платіжні та логістичні обмеження на її експорт є "бар'єром" для продажу власного зерна та добрив.

Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дала змогу організувати вивезення зерна з трьох українських портів у Одеській області. Угода була продовжена в листопаді і закінчується 18 березня, якщо не буде погоджено її продовження.

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