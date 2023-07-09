Україна проводить випробування нової станції РЕР

Станція може виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані, каже міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про випробування станції радіоелектронної розвідки (РЕР) RPS-7 Inhul українського виробництва. Відповідне відео він опублікував у неділю, 9 липня.

"RPS-7 Inhul - інноваційна станція радіоелектронної розвідки українського виробництва. Вона здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані. Отримання цієї інформації критично важливе для нашої артилерії, яка веде полювання на російську військову техніку", - написав він у Twitter.

Зокрема, як розповіли Резнікову у відео, під час випробувань станція змогла "побачити" російські літаки Іл-20 на відстані 250 кілометрів над Азовським морем, Іл-22, тактичну авіацію, роботу зенітно-ракетних комплексів "Тор", "Оса" та радіолокаційної станції "Зоопарк".

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Також Резніков зауважив, що станція дуже компактна та легка, а для її розробки не залучалися державні кошти. Урядовець висловив сподівання, що найближчим часом міноборони отримає офіційний звіт від бригади, яка використовуватиме станцію, і вона стане на озброєнні української армії. "Після цього вже зможемо спокійно ставити на контрактних засадах на забезпечення в Збройних силах України", - наголосив Резніков. Також міністр висловив вдячність дизайнерам, спонсорам та підприємствам, які сприяли реалізації цього проєкту.

Нагадаємо, напередодні Словаччина та Україна домовилися про спільну розробку нового типу гаубиць та початок виробництва боєприпасів.