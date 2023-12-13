Україна проти Росії: ЄСПЛ розглядає "кримську справу"

Україна звинувачує Росію у систематичному порушенні Європейської конвенції про захист прав людини в анексованому Криму з лютого 2014 року. ЄСПЛ почав розглядати "кримську справу" по суті.

У Європейському суді з прав людини у середу, 13 грудня, розпочалися слухання у міждержавній справі України проти Росії, в якій Київ звинувачує Москву в "адміністративній практиці" систематичних порушень Європейської конвенції про захист прав людини в анексованому нею Криму з лютого 2014 року. "Кримська справа" стосується і депортації в Росію українських "засуджених" за сфабрикованими справами, а також переслідувань українських політв'язнів.

Раніше ЄСПЛ визнав прийнятними низку скарг української сторони у цій справі і тепер розгляне їх по суті. Водночас суд перевірить прийнятність об'єднаних в одну міждержавну справу позовів щодо політв'язнів і передання в Росію українських "засуджених", повідомили у Страсбурзі.

Слухання у цій справі публічні, однак після них суд розпочне закрите обговорення. На сайті ЄСПЛ повідомляється, що рішення буде ухвалено пізніше, але конкретних термінів поки що не вказано.

ЄСПЛ розглядає чотири позови України проти РФ

На різних стадіях розгляду в ЄСПЛ перебувають загалом чотири позови України проти Росії. Один із них - спільний із Нідерландами - про порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу, включно зісправою про збитий "Боїнг" рейсу МН17. Другий - це скарга, в якій Росія називається причетною до цілеспрямованих убивств політичних опонентів, і справа про захоплення українських моряків і суден у Керченській протоці 2018 року. Крім того, до суду надійшло понад 7400 індивідуальних заяв, що стосуються анексії Криму, війни на Сході України і подій в Азовському морі, а також повномасштабних бойових дій Росії на території України з 24 лютого 2022 року.

Через повномасштабну війну проти України Росію було виключено з Ради Європи 16 березня 2022 року. Після завершення шестимісячного перехідного періоду РФ офіційно перестала бути стороною Європейської конвенції про захист прав людини. Однак ЄСПЛ зберігає компетенцію розглядати заяви, подані щодо Росії, якщо вони стосуються подій, які відбулися до 16 вересня 2022 року.

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У травні 2022 року Держдума РФ у першому читанні ухвалила поправки до законодавства, згідно з якими рішення ЄСПЛ, винесені після 16 березня 2022 року, виконанню в Росії не підлягають.

У липні 2023 року суд відхилив єдину міждержавну скаргу Росії проти України, у якій Москва звинувачувала Київ у загибелі пасажирів рейсу МН17, убивствах і викраденнях мирних громадян і дискримінації російськомовного населення. Скаргу було подано двома роками раніше.

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