Україна просить США збільшити поставки ракет Javelin та Stinger - CNN

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями п'ятниці, 25 березня, на цій сторінці (оновлюється, час київський). Читайте хроніку війни в Україні за четвер, 24 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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За даними Пентагону, до 60 відсотків російських крилатих ракет, випущених по Україні під час війни, виявляються небоєздатними. В залежності від дня, таких ракет виявляється від 20 до 60 відсотків. До цієї категорії належать як помилкові старти, так і не вибухання ракет під час падіння, повідомляє агенція Reuters з посиланням на трьох представників міноборони США, які знайомі з відповідною інформацією спецслужб.

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Україна звернулася до США з проханням значно збільшити поставки протитанкових ракет Javelin та зенітних ракет Stinger, адже у війні проти Росії потребує по 500 ракет кожного типу щоденно. Про це у четвер повідомляє американське видання CNN з посиланням на джерело, яке знайоме з відповідним запитом Києва до Вашингтона. CNN нагадує, за перші тижні війни США та союзники передали Україні близько 17 тисяч ракет Javelin та 2 тисячі ракет Stinger.

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Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша вважає, що країни Євросоюзу не платитимуть за газовими контрактами у рублях. Напередодні президент РФ Володимир Путін доручив перевести контракти у рублі з "недружніми країнами".

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Влада Австралії ввела черговий пакет санкцій щодо Росії та Білорусі, повідомляється у листі австралійського МВС. У повідомленні відомства зазначено, що санкції запроваджено стосовно 22 співробітників російських ЗМІ, зокрема головної редакторки телеканалу RT Маргарити Сімоньян, телеведучого Тиграна Кеосаяна, ведучої телеканалу "Россия-1" Ольги Скабеєвої, а також проти співробітників електронного видання Фонд стратегической культуры" та інформагентств "Инфорос" и "Ньюсфронт". Крім того, додаткові санкції запроваджуються стосовно правителя Білорусі Олександра Лукашенка, його сина Віктора та дружини Галини. Також до списку санкцій було включено низку білоруських міністрів та воєначальників.

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Головні завдання російських окупантів: встановлення контролю над лівобережною частиною України, оточення міст і вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей - не було виконано, констатує генеральний штаб Збройних сил України. Проте ворогові вдалося "частково досягти успіху в Донецькому операційному районі, щодо продовження тимчасового утримання сухопутного коридору між Ростовською областю та ТОТ АР Крим", повідомляє генштаб ЗСУ у Facebook.

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Російські окупанти завдали два ракетних удари по одній із військових частин у Дніпрі, внаслідок чого зруйновано будівлі, повідомляє головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Інформація про загиблих і постраждалих встановлюється.

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання міст-героїв Бучі, Ірпеню, Охтирці та Миколаєву, відповідний указ від 24 березня було опубліковано на сайті президента.

"Немає часу вагатися"

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Володимир Зеленський під час звернення до Євроради звернувся особисто до угорського прем'єра Віктора Орбана: "Послухай, Вікторе. Знаєш, що відбувається у Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну, подивися на те взуття, і ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватися у сучасному світі. Це сьогодні робить Росія - те саме взуття в Маріуполі, там - такі ж самі люди, дорослі і діти, і дідусі, і бабусі, і їх там тисячі, і цих тисяч вже нема. А ти вагаєшся, вводити санкції або ні? Вагаєшся, пропускати зброю або ні? Вагаєшся, торгувати з Росією або ні? Немає часу вагатися, час вже вирішувати".

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Президент України Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за запроваджені санкції проти Росії через розв'язану нею війну, але зазначив, що це було "трошечки пізно". Про це він заявив у своєму відеозверненні до Європейської Ради та народів Європи, що було оприлюднено на його офіційному Telegram-каналі у ніч на п'ятницю. У цьому зв'язку, говорячи про перспективу членства України в ЄС, Зеленський закликав лідерів країн ЄС: "Не запізніться!".

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Російські окупанти завдали ракетний удар по військовому об'єкту в Дніпропетровській області, повідомляє пресслужба міністерства оборони України з посиланням на Повітряне командування "Схід". "Офіційно. Дніпропетровська область. Завдано ракетного удару по військовому об'єкту. Наслідки уточнюються", - повідомила пресслужба в Telegram-каналі в четвер.

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"Укрзалізниця" за місяць війни перевезла евакуаційними поїздами 2,8 мільйона людей, повідомив у четвер заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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США і Європейський Союз працюють над тим, щоб ускладнити здатність Росії використовувати залишки її міжнародних резервів, включаючи золото. Про це йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена та голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), опублікованій на сайті Білого дому. "Сполучені Штати і Європейський Союз спільно працюють над тим, щоб послабити здатність Росії використовувати її міжнародні резерви, включаючи золото, для підтримки своєї економіки та фінансування своєї незаконної війни", - наголошується в заяві.

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