Україна просить США про "газовий лендліз"

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка, 26 липня (час київський).

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На Слов'янському напрямку російські окупанти намагалися просунутися неподалік Богородичного, але успіху не мали і відійшли. Про це у вечірньому зведенні у вівторок повідомляє генеральний штаб ЗСУ. Також російські підрозділи обстріляли із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів.

На Краматорському напрямку окупанти безуспішно намагалися розвідати позиції Сил оборони в районі Верхньокам'янського, а спробу росіян покращити тактичне положення в районі Івано-Дар'ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати, йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку спроби штурмів в районах Берестового, Соледара та Семигір'я українські захисники успішно відбили, тривають бої зі штурмовою групою в районі Покровського.

Також окупанти вели штурмові дії в районах сіл Павлівка та Благодатне. Отримали відсіч та, з втратами, відійшли.

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ЗСУ вдарили по казармах росіян у окупованому Лисичанську, повідомив голова Луганської ОВА на своєму Telegram-каналі у вівторок. "Українські військові завдали удару по казармах російських загарбників у тимчасово окупованому Лисичанську. Внаслідок удару ліквідовано 12 рашистів", - написав він.

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Деякі європейські верфі після початку війни в Україні відмовляються ремонтувати російські рибальські судна, заявив виданню РБК президент Всеросійської асоціації рибопромисловців Герман Звєрєв. За його словами, останніми роками на верфях у Європі ремонтували близько 400 суден, що ходять під російським прапором, оскільки в Росії для цього немає технічної можливості. Але через війну порти Норвегії, Фінляндії, Польщі та країн Балтії стали відмовляти судам у ремонті, через що російські компанії готуються до скорочення вилову.

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З-під завалів зруйнованого російськими окупантами будинку культури в Чугуєві дістали тіло чоловіка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "З-під завалів будинку культури в Чугуєві рятувальники вилучили тіло 36-річного чоловіка. Станом на зараз унаслідок учорашнього обстрілу окупантів загинули дві людини", – написав він у Telegram.

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Близько 9 тисяч людей уже отримали роботу за програмою працевлаштування для внутрішньо переміщених осіб, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Стосовно створення нових робочих місць. Продовжується програма урядових виплат по 6,5 тисячі гривень за наймання на роботу внутрішньо переміщених осіб. Близько 9 тисяч людей уже працевлаштовані за цією програмою", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, цитує "Інтерфакс-Україна". За словами прем'єра, також уряд продовжує виплати за іншими соціальними програмами, зокрема пенсії в липні вже профінансовано на 100 відсотків.

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Кабінет Міністрів України звернувся до уряду США щодо надання Україні "газового лендлізу" для стабільного проходження опалювального сезону, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Ухвалили звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового лендлізу" для стабільного проходження опалювального сезону", - написав Шмигаль у Telegram. За словами прем'єра, підготовка до найскладнішої зими в історії країни триває, і в цій підготовці влада шукає всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв.

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У німецьких школах вчиться майже 150 тисяч дітей з України, повідомили у вівторок у Конференції міністрів у справах освіти та релігії. Так, станом на кінець 29-го календарного тижня у школах країни було зареєстровано 149874 школярок та школярів з України - це на 862 дитини більше, ніж тижнем раніше. При цьому у зв'язку з канікулами не усі федеральні землі повідомили актуальні цифри, зауважує агенція AFP.

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Російські окупанти розглядають питання перейменування захопленого Маріуполя одночасно із проведенням так званого "референдуму", йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради. "Маріуполь хочуть перейменувати у Жданов. Таке бажання російські окупанти та ватні прихильники "руського миру" вже "кидають" у маси", - зазначає міськрада. Також про плани окупантів перейменувати місто написав у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Берлін поставив Києву РСЗВ Mars II

Німеччина поставила Україні реактивні системи залпового вогню Mars II, заявила у вівторок міністерка оборони країни Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), інформує агенція dpa. Також вона повідомила про передачу Києву ще трьох САУ Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000).

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Служба безпеки України викрила зловмисників, які збирали розвіддані про позиції українських військ, а також коригували артилерійські обстріли об'єктів критичної інфраструктури, повідомляє СБУ. Зокрема, було викрито керівницю однієї зі станцій "Укрзалізниці" у Донецькій області, яка, за даними спецслужби, "зливала" агресорам закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області, йдеться у повідомленні української спецслужби у Telegram-каналі у вівторок. Ще одного російського агента контррозвідники СБУ затримали в Бахмуті - він, за даними спецслужби, передавав агресору інформацію про розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі. "Ще двох ворожих інформаторів затримано на зборі розвідданих про переміщення українських військ в Бахмутському районі та поблизу Дружківки. Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - наголошується в повідомленні.

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МЗС Естонії готує пропозиції для Євросоюзу про призупинення видачі віз росіянам, оскільки вважає "морально неправильним", що громадяни РФ масово їдуть до Лувру, доки в Україні вбивають дітей. З такою заявою в ефірі естонського телебачення виступив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, повідомляє ERR.

Лондон запровадив санкції щодо 42 осіб, які підтримують війну

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Великобританія запровадила персональні санкції ще проти 42 осіб, які підтримують агресію Росії проти України. До списку увійшли російський міністр юстиції Костянтин Чуйченко та його заступник Олег Свириденко, головний редактор Sputnik International Антон Анісімов і 29 губернаторів РФ. Також під санкції потрапили племінники російського мільярдера Алішера Усманова, пропагандист із Великобритагнії Ґрем Філліпс, а також представники псевдоутворень "ЛНР" і "ДНР".

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Європейський Союз на пів року, до 31 січня 2023 року, продовжив секторальні санкції проти Росії, запроваджені за агресію проти України в 2014 році та розширені після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Ці санкції передбачають обмеження у фінансовому, енергетичному секторах, промисловості, транспорті, технологіях, а також стосуються товарів подвійного використання, предметів розкоші.

++14.15++

Російські війська із ранку обстрілюють прикордоння Чернігівщини. Під вогнем РФ - села Леонівка та Гірськ, повідомляє голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. "Після шостої ранку обстріл села Леонівка, ймовірно з міномету 120 мм, до 10 вибухів. Між десятою та одинадцятою - обстріли біля села Гірськ, ймовірно зі ствольної артилерії, 15 вибухів", - написав він у Telegram-каналі.

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Під час розбору завалів Будинку культури в Чугуєві, який російські війська зруйнували 25 липня, рятувальники виявили тіло загиблої людини, повідомляє "Суспільне". Пошуки ще двох людей, які перебували у будівлі під час атаки РФ, тривають.

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Глава територіальної оборони Дніпропетровщини Геннадій Корбан, у якого 22 липня на кордоні забрали український закордонний паспорт, перебуває в Польщі та шукає нових можливостей в’їхати до України. "Додому мене, як ви знаєте, не впустили. Паспорт відібрали, позначивши у графі громадянство моє становище як "особа без громадянства", - написав Корбан у Facebook і додав, що як підставу для в'їзду розглядає свідоцтво про народження, де написано, що він народився в Дніпрі. "Прорив кордону в стилі Саакашвілі не чекайте. У країні війна!" - зауважив Корбан.

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Під обстріл РФ потрапила курортна Затока

Під обстріл російських військ сьогодні потрапило курортне село Затока на Одещині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він також виклав у Instagram відео зі зруйнованими через обстріли будівлями. Про жертви чи постраждалих не повідомляється.

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Україна повернула тіла ще 25 військових, повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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В окупованому Донецьку горить нафтобаза, повідомляє агентство Reuters із посиланням на так званого главу окупаційної адміністрації міста. Загоряння нібито сталося в унаслідок обстрілу Збройними силами України. Кажуть, що постраждалих немає.

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Під час обстрілу РФ Миколаєва постраждала міська котельня. Від влучання боєприпасу пошкоджено частину будівлі, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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Троє дітей зазнали поранень у результаті збиття російського безпілотника в селі Дубове на Волині 25 липня. За даними офіса генерального прокурора, постраждали 16-річний хлопець та дівчатка восьми і 16 років.

Крім того, внаслідок обстрілу Росією Красногорівки, що на Донеччині, поранень зазнала п'ятирічна дівчинка. Загалом за час повномасштабної війни РФ в Україні постраждали понад тисяча дітей, 358 з них загинули.

++10.56++

Внаслідок ранкового ракетного удару по одній з громад Одеського району постраждала людина, повідомляє районна адміністрація. РФ намагалася зруйнувати об'єкт критичної інфраструктури.

++10.34++

Британська розвідка: РФ не влучила в "Гарпуни" в порту Одеси

У військовій розвідці Великобританії не знайшли доказів того, що РФ уразила український військовий корабель та склад протикорабельних ракет "Harpoon", наданих Україні Сполученими Штатами, під час ракетного удару по Одеському морському порту.

"Немає вказівок на те, що такі цілі були в тому місці, куди влучили ракети", - йдеться у щоденному звіті розвідки. У розвідці вважають, що добір Росією цілей для ураження часто базується на застарілих даних.

Водночас там прогнозують, що РФ продовжить ставити в пріоритет знищення протикорабельних можливостей України, бо вважають їх ключовою загрозою.

Читайте детальніше: РФ не влучила в протикорабельні "Гарпуни" в порту Одеси - розвідка

++10.03++

Харків уночі російські війська обстріляли, ймовірно, з комплексів протиповітряної оборони С-300, повідомили в Національній поліції області. Дві воронки від удару утворилися в районі станцій метро Спортивна та Захисників України, уламки ракети влучили в дах автоцентру, який загорівся.

Також з С-300 російська армія обстріляла Чугуїв. Унаслідок обстрілу пошкоджена газова труба. Потерпілих немає.

++09.37++

Країни ЄС узгодили пом'якшений план щодо економії газу

Держави-члени Європейського Союзу погодили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ, повідомляють dpa і Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

Він передбачає добровільне зменшення споживання на 15 відсотків з серпня цього року до квітня 2023 року, як і рекомендувала Європейська комісія. Водночас країни погодили пом'якшену версію плану. Зокрема, оновлення містять винятки для країн, які не підключені до газових мереж ЄС: Мальти, Кіпра та Ірландії. Також від обов'язкового заощадження можуть звільнити металургію і хімічну промисловість.

Затвердити погоджену версію плану мають сьогодні на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС.

Читайте докладніше: Країни ЄС узгодили пом'якшений план щодо економії газу

++09.09++

Восени в Німеччині має пройти міжнародна експертна конференція з питань відбудови України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністеркою внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) і міністром праці та соціальних справ Губертусом Гайлем (Hubertus Heil) 25 липня.

Скликання конференції анонсував канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) за результатами саміту Великої сімки. Готовність долучитися висловила і Європейська комісія.

++08.44++

РФ нанесла ракетний удар по портовій інфраструктурі Миколаївщини

Масований ракетний удар по півдню України під ранок вівторка Росія нанесла з напрямку Чорного моря, в тому числі з застосуванням авіації. "Випущено кілька ракет повітряного базування", - повідомляє оперативне командування Збройних сил України "Південь".

На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл із наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає.

Миколаївський морпорт (архівне фото)

На Миколаївщині атакували портову інфраструктуру. До того ж, по Миколаївському району армія РФ нанесла удар із комплекса протиповітряної оборони С-300 з території тимчасово окупованої Херсонщини. Влучили в авторинок та інші відкриті території передмістя. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.

Читайте детальніше: РФ нанесла ракетні удари по портовій інфраструктурі Миколаївщини

++08.25++

Диспетчери Оператора газотранспортної системи України (ОГТС ) зафіксували 25 липня різкий ріст тиску на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на кордоні з РФ. Зміна тиску відбулась без попередження з російського "Газпрому". "Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС», - наголосив генеральний директор ОГТС Сергій Макогон. У 2009 році за аналогічних обставин відбулась аварія на газопроводі Туркменістану.

"Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як "Газпром" знову зменшив транзит через "Північний потік-1" до 33 мільйонів кубометрів на добу", - додав Макогон.

++08.02++

РФ готується наступати на Сіверськ і Соледар

Російські війська готуються до наступу на Сіверськ і Соледар, поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних речовин, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ). Спроби наступу в районах Спірного та національного природного парку "Святі Гори", а також в районах населених пунктів Берестове та Семигір'я українські війська відбили та відкинули російських солдатів назад. Триває спроба наступу РФ у напрямку Покровського, де точаться бої.

На Волинському та Поліському напрямках в армії Білорусі провели тренування зі зв'язку пунктів управління: з території країни велася повітряна розвідка дронами в напрямках міст Луцьк і Ковель. Крім того, розвідку безпілотниками здійснювали на Південнобузькому напрямку. За даними генштабу, зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

Пів вогнем РФ за останню добу перебували населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Авіаударів зазнали території біля Залимана та Мосьпанового на Харківщині, біля Соледара, Веселої Долини та території Вуглегірської ТЕС на Донеччині, біля Великого Артакового, Калуги та Ольгиного на Миколаївщині та Херсонщині.

++07.33++

Росія атакувала вночі Харків, Миколаїв та Одещину

Близько п'ятої-шостої ранку у вівторок, коли в центральній та східній Україні була оголошена повітряна тривога, керівництво низки регіонів повідомило про російські атаки:

Харків зазнав нічних обстрілів . "Прилетіло в одну з частин Харкова, ближче до центра. Традиційно, попадання поруч з будівлею, котра до військової інфраструктури не має ніякого стосунку", - написав у Telegram мер Ігор Терехов. Вид озброєння, з якого обстріляли місто, він не назвав. Крім загрози повітряної атаки, Харків також перебував вночі під загрозою артилерійських обстрілів. Про жертв інформації поки немає.

. "Прилетіло в одну з частин Харкова, ближче до центра. Традиційно, попадання поруч з будівлею, котра до військової інфраструктури не має ніякого стосунку", - написав у Telegram мер Ігор Терехов. Вид озброєння, з якого обстріляли місто, він не назвав. Крім загрози повітряної атаки, Харків також перебував вночі під загрозою артилерійських обстрілів. Про жертв інформації поки немає. У Миколаєві пролунали потужні вибухи , написав мер міста Олександр Сєнкевич. Подробиці поки не відомі.

, написав мер міста Олександр Сєнкевич. Подробиці поки не відомі. Одещина зазнала ракетної атаки. За словами речника обласної військової адміністрації Сергія Братчука, російська армія застосувала літаки стратегічної авіації. Детальнішої інформації поки що немає.