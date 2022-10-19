Україна просить в Ізраїлю системи ППО проти іранських дронів

238-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 19 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 18 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 19 жовтня (час київський).

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Російські окупанти не полишають спроби вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Упродовж останньої доби російські війська завдали чотири ракетних, одинадцять авіаційних ударів та здійснили понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню критичної інфраструктури та житла українців.

З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії росіяни обстріляли десятки населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Своєю чергою українська авіація звітує про десять ударів по позиціях російських підрозділів, що вразили шість районів зосередження озброєння та військової техніки, чотири позиції зенітних ракетних комплексів. Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони збили чотири крилаті ракети, один гелікоптер Ка-52 та тринадцять безпілотників Shahed-136.

Ракетні війська і артилерія вразили три пункти управління, чотири райони зосередження військ і техніки, станцію РЕБ, один міст та одну понтонну переправу противника, повідомили у генштабі.

++20.15++

Система ППО Iron Dome Фото: Ariel Schalit/AP Photo/picture alliance

Україна офіційно запросила в Ізраїлю системи протиповітряної оборони, які дали б їй змогу протистояти іранським ударним безпілотникам, які використовує Росія, і - в майбутньому - балістичним ракетам. Про це повідомив американський новинний інтернет-портал Axios, опублікувавши копію відповідного листа українського посольства в Ізраїлі до уряду цієї країни. У документі серед запитуваного Києвом озброєння названо системи Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling і Arrow Interceptor.

У листі підкреслюється, що Росія вдалася до нового методу атак проти міст і цивільної інфраструктури України, використовуючи дрони іранського виробництва, а також згадуються повідомлення ЗМІ про постачання Москві ракет Fateh і Zolfagar з Ірану. "У цьому контексті та з метою забезпечити захист свого цивільного населення Україна робить офіційний запит до Ізраїлю з метою ініціювати співробітництво у сфері протиповітряної та протиракетної оборони", - йдеться в листі.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що його країна, як і раніше, виключає постачання зброї Києву. Ганц підкреслив, що Ізраїль надає Україні тільки медичну та гуманітарну допомогу і буде обмежуватися цим і надалі.

++20.00++

МЗС України відреагувало на заяви китайського зовнішньополітичного відомства про те, що там нібито не знають про російську атаку дронами на Київ 17 жовтня.

"Удавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить увесь світ, некоректно. Ми чекаємо на активнішу роль Китаю як постійного члена Ради Безпеки ООН. Не може бути компромісів чи політичних нюансів, коли йдеться про засудження варварських злочинів проти цивільного населення", - написав Ніколенко у Facebook.

"Мені важко уявити, що посол Китаю, який перебуває в Україні, не інформує свій уряд про атаки на українську столицю. Наше посольство в Пекіні також регулярно надсилає до китайського зовнішньополітичного відомства інформацію про злочини Росії в Україні", - зазначив він, коментуючи слова речника МЗС Китаю Ван Веньбіня.

++19.45++

Німеччина поки що не готова змінювати практику видачі віз ухилянтам від мобілізації в Росії, повідомив в середу, 19 жовтня, представник МЗС ФРН Крістофер Бурґер (Christopher Burger). "Я не можу вам сьогодні анонсувати зміну практики видачі віз. Ви, напевно, в курсі, що місяць-два тому на європейському рівні вже була дискусія про те, що робити з видачею шенгенських віз громадянам Росії. І що з цього приводу є - на нашу думку, дуже серйозні - побоювання та занепокоєння, насамперед у країнах Східної Європи", - сказав він журналістам у Берліні. За словами Бурґера, побоювання пов'язані із можливістю масового в'їзду громадян Росії до ЄС. "У контексті того, що Росія застосовує методи гібридної війни, у деяких країнах побоюються атак на об'єкти критичної інфраструктури", - сказав представник німецького МЗС.

++19.20++

У МЗС України вважають, що під виглядом так званого "воєнного стану" РФ збирається позбавити мешканців окупованих територій України "базових прав людини", а також "легалізувати мародерство, примусові депортації та мобілізацію". Така заява опублікована на сайті українського міністерства. Оголошення так званого "воєнного стану" з боку РФ має на меті придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації, також заявили у дипвідомстві. "Указ Путіна є нікчемним. Він не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти. Натомість такий крок є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти Української держави та українців", - йдеться у повідомленні.



++18.40++

Опалювальний сезон у Києві розпочнеться у четвер, 20 жовтня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. "Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. В складних умовах воєнного стану в Києві здійснили всі необхідні підготовчі роботи. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон", - написав він у Telegram.

Рішення про старт опалювального сезону ухвалювалося виходячи з погодних умов - поступове похолодання та низьку температуру вночі, зазначив мер. "Також важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію. Щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання", - наголосив Кличко.

++18.01++

У Львові уночі 20 жовтня частково вимикатимуть світло через пошкоджені енергооб'єкти, повідомляє пресслужба компанії "Львівобленерго".

"Частина Львова буде без електроенергії сьогодні вночі з 00:00 до 06:00. У зв'язку з ремонтними роботами в електромережах, пов'язаними із ліквідацією ракетних атак", - зазначено у повідомленні компанії у Facebook. Точних адрес вимкнень не зазначають із міркувань безпеки.

++17.50++

Депутати Європейського парламенту визначили лауреата премії Сахарова 2022 року. Нагороду присудили "сміливому народу України в особі свого президента та представників громадянського суспільства". Вручення премії відбудеться 14 грудня.

"Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують своїм життям заради нас", - написала спікерка Європарламенту Роберта Мецола у Twitter, вітаючи український народ.

++16.50++

Вдень 19 жовтня українські військові збили чотири із шести крилатих ракет, запущених Росією, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook. "Одну ракету знищено винищувальною авіацією, одну зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр" на Київщині та Вінниччині. Ще дві ракети - збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що РФ атакувала Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією: з бомбардувальників-ракетоносців Ту- 95 та Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555. Також Росія атакувала Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. "Станом на 15:30 десять баражуючих боєприпасів було знищено", - йдеться у повідомленні.

++16.37++

Російські війська влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, повідомив очільник Вінницької ОДА Сергій Борзов. "Знову ворог б'є по енергетичним об'єктам. Є влучання і по Вінницькій області. Рятувальні служби працюють на місці", - написав він у Telegram.

++16.28++

У Київській області протиповітряна оборона збила ворожі об'єкти, серед яких дрони Shahed, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба у Telegram. Нині в Києві та області оголошено відбій повітряної тривоги.

++15.50++

Греція передала Україні бойові машини піхоти (БМП), повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Дуже важливо, що вже розпочалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність та обороноздатність нашої країни", - сказав Кулеба на пресконференції за результатами переговорів із міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом у Києві.

++15.15++

У Чернігові стався вибух внаслідок атаки дрона-камікадзе Shahed-136, повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. "Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - написав він в Telegram.

++15.05++

Над Києвом ППО збила кілька російських ракет, повідомив мер міста Віталій Кличко. "Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях! ППО продовжує працювати", - написав він в Telegram.

++15.00++

Росія запроваджує воєнний стан на території самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР", а також в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей. Про це заявив Володимир Путін 19 жовтня, передають російські агенції.

++14.50++

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прибув до Києва. Це вже третій візит дипломата в Україну від початку повномасштабного військового вторгнення Росії.

"Я зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоби підтвердити непохитну підтримку Грецією територіальної цілісності та суверенітету України, а також інших держав, і наголосити, що Греція продовжуватиме підтримку України та грецької спільноти в Україні", - написав він у Twitter.

Під час візиту дипломата у Києві та на решті території України триває повітряна тривога.

++14.41++

Під час повітряної тривоги по всій Україні на Чернігівщині збили дві ракети. Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил України "Північ".

++14.35++

ЄС домовився про санкції за іранські дрони на війні РФ проти України

Уряди країн-членів Європейського Союзу попередньо домовилися запровадити санкції щодо восьми осіб та організацій через використання безпілотників іранського виробництва під час російських ударів по Україні, повідомили агентству Reuters троє дипломатів.

Список передадуть послам 27 країн Євросоюзу на засіданні, запланованому пізніше сьогодні.

++14.22++

У Фінляндії погодили будівництво паркану на кордоні з Росією

Парламентські партії Фінляндії домовилися про будівництво паркану на ділянках кордону з Росією, повідомляє агентство dpa.

Ділянка кордону між Фінляндією та РФ Фото: picture-alliance/WILDLIFE

Тепер уряд розробить пропозиції щодо пілотного проєкту, який запропонують до голосування в парламенті пізніше цього року.

Згідно з пропозицією прикордонної служби Фінляндії, протяжність паркану становитиме від 130 до 260 кілометрів. Витрати оцінюються в "сотні мільйонів євро", а будівництво триватиме від трьох до чотирьох років.

Раніше Польща та Литва звели стіни на кордоні з Білоруссю.

++14.14++

Верховна Рада схвалила на засіданні в середу заяву щодо засудження сприяння Ірану збройній агресії проти України, повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. Про розірвання дипломатичних відносин у ній не йдеться

Також парламент прийняв у цілому закон щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Джерелом його наповнення будуть націоналізовані кошти та продаж націоналізованого майна.

++14.02++

По всій Україні оголошена повітряна тривога

По всій Україні оголошена повітряна тривога.

Під ракетним обстрілом знаходиться Вінницька область, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Борзов.

У Київській області працює протиповітряна оборона, повідомляє голова ОВА Олексій Кулеба.

++13.55++

У Києві повністю відновили рух на вулиці Жилянській. Демонтаж конструкцій пошкодженого внаслідок удару дроном житлового будинку ще триває. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

++13.33++

Міністр оборони Ізраїлю виключив надання Україні зброї

Попри хвилю російських атак на територію України з застосуванням іранських бойових дронів, Ізраїль продовжує виключати постачання зброї Києву.

Для власної протиповітряної оборони Ізраїль використовує "Залізний купол" Фото: Amir Cohen/REUTERS

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц сказав в ефірі ізраїльської радіостанції Kol Chai: "Я хочу дати зрозуміти, що ми не продаємо Україні зброю". Він додав, що його країна надає Україні лише медичну та гуманітарну допомогу і обмежиться цим і надалі.

Напередодні, після новин про те, що Іран передасть Росії балістичні ракети додатково до нових дронів, міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай заявив, що його країна повинна почати постачати зброю до України. Вчора український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Київ відправляє офіційну ноту ізраїльському уряду з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони.

++13.11++

Російська армія сім годин обстрілювала вночі з реактивних систем залпового вогню Оріхів Запорізької області, внаслідок чого вісім цивільних були госпіталізовані з пораненнями різного ступеню важкості. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради, навчального закладу. Наразі в Оріхові відсутнє електро та водопостачання. Профільні службі вже працюють над відновленням мереж", - написав він у Telegram.

Крім того, з ракет С-300 армія РФ обстріляла Гуляйполе Запорізької області. Руйнувань зазнала місцева школа. Постраждалих немає.

++12.52++

Єврокомісія: Атаки РФ на критичну інфраструктуру - воєнні злочини

Очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала воєнними злочинами атаки РФ на цивільну інфраструктуру, особливо об'єкти енергетики.

"Ціль позбавити чоловіків, жінок і дітей води, електрики та опалення з наближенням зими - це акти чистого терору. І ми маємо це так і називати", - сказала вона.

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++12.31++

Усі органи російської окупаційної влади Херсонської області перебираються на лівий берег Дніпра, а для цивільних в'їзд на територію області забороняється протягом тижня, заявив окупаційний ставленик РФ у регіоні Володимир Сальдо.

++12.12++

Берлусконі обмінявся "милими листами" з Путіним

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі відновив зв'язок з президентом РФ Володимиром Путіним. На дні народження вони обмінялися випивкою та "милими листами". Аудіозапис таких слів Берлусконі на зустрічі з парламентарями 18 жовтня оприлюднило італійське агентство La Presse.

Фото: Mikhail Metzel/TASS/dpa/picture alliance

Новини про це здійняли галас в ЗМІ, оскільки зараз в Італії тривають переговори щодо формування нового уряду. Ймовірна прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні підтримала Україну у розв'язаній Росією війні, а партія Берлусконі "Вперед, Італіє" претендує в її уряді на міністерство закордонних справ.

В партії спершу заявили, що Берлусконі розповідав "стару історію, яка стосується епізоду багаторічної давності". Однак на записі він згадує війну в Україні та каже, що не може висловити правдиву думку, бо "якщо це потрапить у пресу, буде катастрофа". Згодом у партії заявили, що їхня позиція щодо війни в Україні "збігається з позицією Європи та США", "немає місця для двозначності і ніколи не було".

++11.50++

В Україні знищили 223 іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які війська РФ маркують як "Герань-2". Повітряні сили збройних сил України повідомляють, що таку кількість безпілотників збили з 13 вересня, коли "Шахед" вперше знищили в Україні.

++11.24++

Президент РФ Володимир Путін все активніше орієнтується на крайніх націоналістів, готових досягати заявлених ним цілей в Україні попри їхню ціну, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики вважають, що логіка російського президента може полягати в тому, щоби спиратися на нечисленні, але віддані кадри у владних колах і на мовчазну більшість російського населення, яка просто підкориться. Вони зазначають, що підхід "будь лояльним або забирайся" робить оцінки Путіна все менш компетентними.

На їхнє переконання, перекладання провини за військові невдачі на міністерство оборони, загибель великої кількості військових в Україні та піднесення таких фігур як глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров і засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин призведе до деградації військ РФ. Ці фактори, на їхню думку, не роблять президента РФ миттєво вразливим, але ризики накопичуються. Військові невдачі Росії, швидше за все, посилять розкол усередині путінського режиму, "тому Захід має зробити так, щоб Україна якнайшвидше підштовхнула РФ до поразки на полі бою", пише ISW.

++10.58++

Радбез ООН обговорить іранські дрони у війні РФ в Україні

США, Великобританія та Франція планують підняти питання щодо поставок іранської зброї Росії на закритому засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй сьогодні, повідомляє агенція Reuters.

Фото: ED JONES/AFP/Getty Images

Україна ж офіційно запросила експертів ООН до перевірки збитих безпілотників іранського походження, які Росія використовувала для нападу на українські цілі.

Дипломати вважають, що поставки зброї з Ірану порушують резолюцію 2231 Радбезу, яка ратифікувала ядерну угоду з Іраном у 2015 році. Україна та США наполягають, що резолюція містить обмеження на експорт ракет і пов'язані з ними технології до жовтня 2023 року та може охоплювати експорт і закупівлю передових військових систем, таких як безпілотники.

++10.34++

У Росії звільнили чотирьох із п'яти генералів, які командували вторгненням в Україну в лютому 2022 року, але це не допомогло поліпшити бойові характеристики російських військ, пише британська розвідка в щоденному огляді.

Розвідники міністерства оборони Великобританії вважають, що через вісім місяців після початку війни в Україні основні елементи російського військового керівництва стають дедалі менш дієздатними, а на тактичному рівні загострюється брак молодших офіцерів, здатних командувати нещодавно мобілізованими резервістами. Зокрема, в звіті згадується бійня на військовому полігоні в Бєлгородській області РФ, яка почалася, ймовірно, після образливих коментарів офіцера щодо новобранців із числа етнічних меншин. Проблеми з командуванням на нижчих рівнях погіршують і без того низький моральний дух і поглиблюють відсутність згуртованості в багатьох російських підрозділах, зазначає британська військова розвідка.

++10.01++

У МЗС Китаю не знають про атаку РФ дронами на Київ

У міністерстві закордонних справ Китаю не знають про російську атаку дронами на Київ 17 жовтня.

Внаслідок атаки РФ іранськими дронами-камікадзе на Київ 17 жовтня був уражений житловий будинок, п'ятеро його мешканців загинули. Фото: NurPhoto/IMAGO

Речника китайського зовнішньополітичного відомства ввечері 18 жовтня на брифінгу агентство Reuters запитало: "Кілька людей в понеділок загинули в Києві в результаті ударів безпілотників, заявив мер міста. Який коментар Китаю?".

Речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь відповів: "Мені не відомо про те, що ви згадали. Позиція Китаю з українського питання послідовна і чітка. За нинішніх обставин усім зацікавленим сторонам необхідно зберігати спокій і стриманість, а також заохочувати і підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню української кризи, для спільної деескалації ситуації".

++09.33++

Вночі армія РФ атакувала ракетами С-300 об'єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. На об'єкті виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

++09.07++

На Запорізькій атомній електростанції відновлена остання діюча лінія зв'язку з енергосистемою, повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ). Лінія була відключена системою захисту та залишалася у цьому стані майже 18 годин.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре наголосив, що неодноразові відключення доводять необхідність створення зони ядерної безпеки та захисту навколо найбільшої в Європі АЕС.

Гроссі також висловив "глибоке занепокоєння" нещодавніми затриманнями двох працівників Запорізької АЕС, окупованої російськими військовими.

++08.45++

Посла України в Казахстані звільнили після заяви про росіян

Президент України Володимир Зеленський звільнив посла в Казахстані Петра Врублевського.

Фото: Ukrainian President'S Office/APA Images/ZUMA/picture alliance

Раніше в інтерв'ю казахському блогеру, говорячи про розв'язану Росією війну проти України, Врублевський сказав: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".

Міністерство закордонних справ Казахстану викликало дипломата та висловило йому протест. Посол вибачився за це висловлювання. Росія вимагала від Казахстану вислати Врублевського, але Астана натомість попросила Київ замінити його. Указ про призначення Зеленським нового посла України у Казахстані замість Врублевського поки не оприлюднювали.

++08.23++

Німеччина передала Україні за останній тиждень ще п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, сім понтонних систем, 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та зимовий одяг і обладнання для військових: 240 тисяч шапок, 116 тисяч курток, 80 тисяч брюк, 183 генератори та 100 палаток.

Як свідчать дані на сайті німецького уряду, ФРН збирається надати Україні п'ять інженерних танків Dachs, 35 повноприводних важковаговиків і чотири тисячі спальних мішків. Строки поставок не вказуються.

++08.01++

Вночі російська армія атакувала Миколаївщину дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. 12 з них збили.

++07.40++

Армія РФ не залишає спроб наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках, ідеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. Там повідомляють, що за добу українські військові відбили атаки в районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна у Харківській області, Білогорівка - в Луганській, Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар'їнка - в Донецькій.

"Окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу. З цією метою, у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області противник блокує роботу операторів мобільного зв'язку та інтернету", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби російська армія завдала 10 ракетних і 18 авіаційних ударів, здійснила понад 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Трихати Миколаївської області, Курахове Донецької області. В генштабі зазначають, що для цього війська РФ використали крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, росіяни використали 14 безпілотників іранського виробництва Shahed -136, з яких 10 буті збиті. Українська авіація за добу збила також п'ять російських крилатих ракет і літак Су-25.

++07.19++

Під час останньої повітряної тривоги в Криворізькому районі Дніпропетровської області зафіксоване влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це о четвертій ранку повідомив керівник військової адміністрації Кривогу Рогу Олександр Вілкул.

Багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі залишились без електроенергії.