Україна прагне збільшити ліміт імпорту електроенергії з ЄС

252-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 2 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 2 листопада (час київський).

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У ніч з вівторка на середу російські окупанти атакували Україну зі східного напрямку дронами-камікадзе Shahed-136, майже всі збито українською авіацією та ППО, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. "12 із 13-ти боражуючих боєприпасів знищені протиповітряною обороною у східних і центральних областях держави", – сказано в повідомленні в Telegram.

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У ніч на середу над Черкаською областю було збито два дрони-камікадзе. Ще один влучив в об'єкт інфраструктури в Черкаській громаді, без жертв, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови засудили ядерну риторику Росії. Розмова лідерів двох країн відбулася у вівторок, повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Канцлер ФРН також рішуче відкинув звинувачення Москви в тому, що Україна нібито готується застосувати так звану "брудну бомбу". Крім того, сторони торкнулися у своїй розмові "зернової угоди". Канцлер ФРН високо оцінив зусилля Туреччини щодо забезпечення подальшого експорту українського зерна в рамках угоди.

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Україна прагне збільшити ліміт імпорту електроенергії

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Україна в умовах російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури хотіла б мати потенційну можливість імпорту з ЄС значного обсягу електроенергії - 1000-1500 МВт, повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на зустрічі з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон. "Наразі 500 МВт - це максимальний ліміт імпорту електроенергії з Європи в Україну. Ми хотіли б, щоб цей обсяг був значно більшим - близько 1000-1500 МВт", – сказав він, коментуючи підсумки зустрічі під час національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна". За його словами, за такого підвищення ліміту Україна потенційно могла б, у разі необхідності, імпортувати електроенергію з європейських країн.

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Постійний координатор ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі Амір Абдулла сподівається на поновлення руху суховантажів з українським продовольством у четвер. "Експорт зерна та продовольства з українських портів необхідно продовжувати. Хоча рух суден не запланований на 2 листопада в рамках "Чорноморської зернової ініціативи", ми очікуємо, що завантажені судна вийдуть у море у четвер", - написав він у Twitter.

Раніше представництво ООН у СКЦ повідомило про відсутність планів щодо руху суховантажів у рамках "зернової угоди" 2 листопада. Про плани відновлення руху суден з 3 листопада повідомив також ввечері у вівторок міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. За його інформацією, очікується, що 8 суден із сільськогосподарською продукцією пройдуть "зерновим коридором" у цей день.

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У ніч на середу російські окупанти обстріляли з реактивної артилерії Нікополь та Нікопольську громаду Дніпропетровської області, обійшлося без жертв, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Вночі та ранком росіяни знову тероризували Нікопольщину. Ударили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій з'ясовуються", - написав він у Telegram у середу вранці.

++07.30++

У Чорному морі група з 10 російських військових кораблів продовжує маневри під прикриттям узбережжя анексованого Криму, йдеться у зведенні оперативного командування "Південь". Один великий десантний корабель і один ракетоносець із 8 "Калібрами" перебувають у режимі готовності, вказується далі.

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Очікувані поставки Іраном Росії безпілотних літальних апаратів і балістичних ракет, ймовірно, посилять залежність Москви від Тегерана, вважає американський Інститут вивчення війни (ISW). Експерти вивчили повідомлення Головного управління розвідки міноборони України, яке стверджувало, що Іран має намір надіслати до РФ понад 200 бойових дронів, а також проаналізували висловлювання співрозмовників телеканалу CNN про плани Тегерана до кінця року надіслати до Росії тисячу одиниць зброї, включно з балістичними ракетами малої дальності класу "земля-земля". Москва, ймовірно, домовилася про додаткові поставки іранських систем озброєнь через виснаження російських запасів крилатих ракет і систем безпілотників під час війни, зазначають аналітики ISW.