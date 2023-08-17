Україна працює над запрошенням на саміт G20 в Індії - МЗС

Індія не запросила Україну на саміт Великої двадцятки в Нью-Делі, бо він не безпековий, а економічний. У Києві ж наголошують, що, наприклад, припинення "зернової угоди" є викликом для світових економік.

Україна та її партнери працюють над тим, аби отримати запрошення на саміт лідерів Великої двадцятки (G20), заявив заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

"Якщо коротко, ми над цим працюємо. Не лише ми, а й наші партнери. Тематика саміту буде стосуватися і економічних проблем. Ми вважаємо, що те, що здійснює Російська Федерація щодо припинення "зернової угоди", є великим викликом для економік не лише країн Африки та Азії, але й для світових економік. Отже, ми й партнери працюємо над тим, щоб бути серед запрошених - і з Індією, і з іншими партнерами, які є серед учасниць цього саміту", - сказав він увечері 16 серпня в ефірі національного телемарафону.

Україну не запросили, бо саміт не безпековий, а економічний

Саміт G20 відбудеться 9-10 вересня у Нью-Делі. Індія на правах господарки саміту запросила дев'ять країн: Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об'єднані Арабські Емірати. Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар наголосив, що жодна інша держава, крім цих дев'яти і країн-членів G20, однією з яких є Росія, не братиме участі в заході.

За його словами, рішення Індії не запрошувати Україну на саміт G20 було ухвалене з огляду на те, що метою Великої двадцятки є економічне зростання і розвиток, а не врегулювання конфліктів, яким має займатися Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

На попередній саміт лідерів G20 на острові Балі його господарка Індонезія запросила президtнта України Володимира Зеленського.

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