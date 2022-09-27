Україна повністю заборонила експорт товарів до Росії

Торгівля з РФ фактично вже не припинена, наголошують в українському уряді, а формальне рішення з цього питання має допомогти українським компаніям "встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів".

Постанову про повну заборону експорту товарів з України до Росії ухвалив на засіданні у вівторок, 27 вересня, український уряд. Вона діятиме до тих пір, поки РФ не припинить недружні дії проти України і в країні не скасують воєнний стан. "З початку війни експорт товарів до РФ де-факто було зупинено. Тепер це закріплено і на правовому рівні", - заявила перша віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона зауважила, що це рішення - один з багатьох інструментів економічного впливу на країну-агресора, спрямований не лише на реагування на військову загрозу, а й на її упередження в майбутньому.

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Уряд не вбачає негативних наслідків для України

З березня по червень 2022 року експорт українських товарів в РФ склав всього 4,2 мільйона доларів. Це була, переважно, продукція з чорних металів (4,19 мільйона доларів) і незначною мірою - хімічна продукція (57,2 тисячі доларів). Тому уряд вважає, що "рішення не буде мати негативних економічних наслідків". "Ембарго на експорт допоможе українським компаніям, що мали контрактні зобов’язання перед суб’єктами РФ, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів. І тепер вони зможуть сконцентрувати активність на інших ринках", - наголосили в міністерстві економіки.

Для порівняння в міністерстві навели дані за січень 2022 року. Тоді українські підприємства експортувало до РФ товарів на 250 мільйонів доларів. А за січень-лютий обсяг експорту склав 485 мільйонів доларів, повідомив в Telegram заступник керівника комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Минулого року експорт до РФ зростав

У 2021 році Росія займала п'яте місце серед зовнішньоекономічних партнерів за обсягами експорту з України: він складав 3,4 мільярда доларів, що на 26 відсотків перевищувало показники 2020 року. Такі дані повідомляла у лютому Державна служба статистики України. За підрахунками Федеральної митної служби РФ, експорт українських товарів в 2021 році досяг 4,2 мільярда доларів.

Імпорт з Росії був більшим: 6 мільярдів доларів за українськими підрахунками і 8,1 мільярда - за російськими. Попри заборони, які кілька років діяли в Україні, РФ займала третє місце серед найбільших імпортерів товарів в Україну.