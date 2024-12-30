Україна повернула з полону РФ 187 військових та 2 цивільних

Україна в рамках чергового обміну повернула з російського полону 187 військових та двох цивільних. РФ заявляє про звільнення 150 своїх військових.

Україна в рамках чергового обміну повернула з російського полону 187 військових та двох цивільних, про що у понеділок, 30 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це військові - захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі", - зазначив він.

Одинадцятий обмін 2024 року

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначив, що цього року це вже одинадцятий за ліком обмін, він дозволив звільнити 87 військовослужбовців Збройних сил (з них 17 бійців тероборони), 43 "нацгвардійців", 33 прикордонників та 24 військовослужбовців ВМС. "Цього разу звільнено 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів. Також з неволі повернулися двоє цивільних", - йдеться у повідомленні.

За даними координаційного штабу, цього разу з полону звільнили захисників Маріуполя та острова Зміїного, а також бійців, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також у Курській області РФ. Звільнені нацгвардійці охороняли Чорнобильської АЕС.

"Чимало громадян України перебували в російському полоні понад два з половиною роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що цей обмін став одним з найбільших обмінів, проведених з моменту повномасштабного вторгнення. "Загалом з російської неволі в рамках роботи координаційного штабу за дорученням президента України вже повернулося 3956 людей, з них у 2024 році - 1358", - йдеться у повідомленні

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РФ звільнила 150 військовополонених

Своєю чергою, міністерство оборони Росії повідомило цього дня, що 150 її військовополонених були звільнені на території Білорусі і зараз доставляються до РФ.

Українська та російська сторони зазначили, що обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, що під час жовтневого обміну Україна повернула з російського полону 95 військових.