Україна повернула з Маріуполя 428 тіл загиблих військових

185-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіямиї суботи, 27 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 серпня.

На цій сторінці DW стежила за подіями суботи, 27 серпня (час київський).

++22.00++

Представник головного управління розвідки міністерства оборони Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону заявив, що Росія вже залучила до війни проти України близько 160 тисяч військовослужбовців, не враховуючи Росгвардію. "Якщо говорити загалом про сухопутний і повітряний компоненти, які воюють проти нашої держави, це близько 160 тисяч військовослужбовців. Я не враховую Росгвардію, яка теж бере участь в бойових діях, забезпечує окупаційний режим на тимчасово окупованих територіях", - цитують Скібіцького "Українські новини". Представник ГУР додав, що Росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців.

++21.40++

Запорізька ОВА повідомляє, що внаслідок обстрілу у ніч на суботу постраждали навчальні корпуси школи-інтернату в Запоріжжі. "Декілька з них взагалі не підлягають відновленню. Через потужні вибухи були зруйновані класи, вибита більшість вікон. Тут до початку військовий дій навчалося близько 200 дітей зі всієї Запорізької області. Це учні й з багатодітних родин, діти-сироти, переміщені з інших громад тощо", - ідеться у повідомленні . Учнів у приміщеннях не було, охорона і керівництво закладу перебували під час ракетного обстрілу в укритті.

++20.55++

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сформувало групу експертів для відправлення на Запорізьку АЕС, пише американська газета The New York Times (NYT). У списку, з яким ознайомилося видання, - голова агентства Рафаель Гроссі та ще 13 осіб. Представники США та Великобританії не увійшли до складу групи, яка може відвідати атомну станцію наступного тижня, зазначає NYT.

++20.10++

Україна повернула 541 тіло загиблих військових

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. Він наголосив, що комунікацію з РФ вдалося організувати через міжнародне представництво Червоного Хреста. "Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника. З Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 - захисники "Азовсталі". Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків - звідусіль», - цитує Котенка урядовий портал .

"Ми передаємо російській стороні локації, де є наші загиблі. Вони мають їх забирати, і тоді проводимо обміни. Але не завжди рф хоче йти в зону бойових дій, хоча оголошується режим тиші. Навіть буває складно домовитися, щоб на ТОТ забрали тіла наших хлопців. Через величезні втрати особового складу росіяни не справляються зі своїми загиблими", - зазначив Котенко.

++19.35++

Протягом доби РФ завдала ракетних ударів та обстріляла зі ствольної артилерії Нікополь та три громади Дніпропетровщини. Є руйнування серед будівель, без жертв, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. "По Нікополю сьогодні завдали ракетного удару. Окупанти випустили дві ракети "земля-повітря". Зачепило адмінбудівлю, дві багатоповерхівки. Крім того, виникла пожежа на відкритій території. Внаслідок обстрілу постраждалих немає", - написав він у Telegram. Артилерія ударила по Марганецькій, Зеленодольській та Апостолівській громадах.

++18.55++

Казахстан до кінця серпня 2023 року призупинить експорт військової продукції, повідомляє пресслужба уряду у Нур-Султані. Тимчасову заборону ухвалено на засіданні комісії з питань оборонної промисловості під головуванням прем'єр-міністра країни Аліхана Смаїлова. У червні глава держави Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, у присутності президента Росії Володимира Путіна назвав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" в українському Донбасі "квазідержавами" і попередив, що Казахстан їх не визнаватиме.

++18.30++

Польща та Чехія охоронятимуть повітряний простір Словаччини

МіГ-29 може бути переданий Словаччиною Україні Фото: Yorick Jansens/BELGA/dpa/picture alliance

Міністри оборони цих країни підписали відповідну угоду. На заміну застарілим винищувачам МіГ-29 радянського виробництва, які Словаччина виводить з експлуатації, Братислава замовляє 14 американських літаків F-16. Попереднь вона отримає їх у 2024 році. Reuters припускає, що МіГи можуть бути передані Україні, утім таке рішення ще не ухвалено.

++18.10++

РФ завдала удару по підприємству у Харкові

РФ обстріляла Шевченківський район Харкова. За повідомленням мера міста Ігоря Терехова у Telegram , вдарили по території одного з підприємств, постраждалих та пожежі немає.

++17.30++

Від початку повномасштабного вторгнення у Миколаївській області російські війська пошкодили частково або повністю 10 тисяч цивільних об’єктів, серед яких 6,5 тисячі житлових приміщень, 331 навчальний заклад, 117 промислових підприємств, 67 медичних закладів, повідомляє Миколаївська ОВА у Facebook.

++17.10++

Частка громадян України, які працюють у Великобританії, зросла з 9 відсотків у квітні до 42 відсотків у серпні, повідомляє британське Бюро національної статистики (ONS). При цьому частка українців, які відкрили банківські рахунки в країні, збільшилась із 43 відсотків до 93-х. ONS провела опитування 1132 громадян України у Сполученому Королівстві з 20 липня до 4 серпня.

++16.50++

На Харківщині школи працюватимуть онлайн

У Харківській області в новому навчальному році навчання в школах, ПТУ і вишах буде проводитися виключно онлайн, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Він пояснив, що це пов'язано з міркуваннями безпеки. Велика частина ракет, які РФ випускає на територію регіону, вилітає з Бєлгородської області. "Час дольоту ракети-30-40 секунд до Харкова і десь 50 секунд - до будь-якої точки нашої області. Мінімальний час, потрібний, щоб спустити дітей в сховища, це 4-5 хвилин", - сказав Синєгубов.

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++16.30++

Путін підписав укази щодо врегулювання правового становища так званих "громадян "ДНР", "ЛНР" і громадян України на території РФ та про соціальні виплати серед них тим, хто прибув до РФ з 18 лютого.

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++16.15++

Уряд Словаччини високо оцінив перебіг перемовин з Німеччиною щодо поставок 15 танків Leopard-2 у рамках так званих кругових постачань. Як заявив словацький міністр оборони Ярослав Надь виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, переговори не затягнулись, багато чого треба було прояснити з українською стороною, і час потребувався для цього. На початку цього тижня ФРН і Словаччина підписали меморандум про взаєморозуміння. В обмін на 15 танків Leopard Словаччина передасть Україні 30 більш старих БМП зі своїх складів.

++15.50++

Вимушених переселенців розміщуватимуть у закладах освіти, які працюватимуть в онлайн-режимі, повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Очільниця відомства Ірина Верещук пояснила, що першочерговим завданням влади є забезпечення кожної сім'ї, що евакуюється з небезпечних районів, належними умовами для проживання, а утеплені приміщення закладів освіти можуть стати хорошим прихистком для переселенців взимку.

++15.35++

З небезпечних регіонів евакуюють понад 800 дітей-сиріт - Верещук

Із небезпечних регіонів планується точкова евакуація ще понад 800 дітей-сиріт і тих, які залишилися без батьківського піклування, повідомляє міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Зараз почалася точкова евакуація таких дітей із Запорізької, Дніпропетровської та інших областей - з потенційно небезпечних місць. Плануємо евакуювати ще понад 800 дітей", - цитує Верещук пресслужба міністерства. Згідно з повідомленням, загалом з 24 лютого понад 6 тисяч дітей-сиріт були переміщені в безпечні регіони.

Читайте також: Вивезені з російської окупації діти: депортовані чи евакуйовані?

++15.10++

Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, повідомляє оператор атомних станцій України "Енергоатом". "Внаслідок періодичних обстрілів пошкоджень зазнала інфраструктура станції, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека", - ідеться у повідомленні компанії . Після підключення до мережі двох енергоблоків зауважень щодо роботи обладнання та систем безпеки, як і раніше, немає, додали в "Енергоатомі".

++14.55++

Представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомляє, що на засіданні уряду в суботу ухвалили рішення про припинення дії угоди з РФ про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики, яку підписали в 1993 році.

++14.34++

Кабінет міністрів України на засіданні в суботу ухвалив рішення про виділення 1,4 мільярда гривень на закупівлю стратегічного запасу обладнання, яке дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання. "Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Головний ризик - це терористичні акти Росії проти критичної інфраструктури", - пояснив рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наразі стан готовності критичної інфраструктури до опалювального сезону складає 75 відсотків.

++14.09++

У головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України вважають, що осінь буде вирішальною у війні, хоча бойові дії продовжаться і взимку. "Вони будуть готуватися до весни, до відновлення потужних бойових дій. Але ми маємо надію на те, що ті заходи, які ми плануємо, будуть мати успіх", - сказав представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

За підрахунками розвідки, в російської армії лишилося менше половини ракет, які були до війни. В ГУР не відкидають можливості оголошення в Росії загальної мобілізації, але зауважують, що поки що Кремль користується прихованою. "Немає підстав проводити загальну мобілізацію, якщо не оголошена війна. А яка війна, якщо вони проводять спеціальну воєнну операцію? Тоді їм треба говорити, що вони не досягли успіху або придумувати якісь інші причини для того, щоб оголосити війну та загальну мобілізацію. Хоча вони це можуть зробити дуже швидко", - каже Скібіцький.

Процеси підготовки РФ до псевдореферендумів на окупованих територіях України, за даними розвідки, знаходяться на завершальному етапі. "На сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що створені відповідні виборчі штаби, оперативні штаби, складені списки виборців, створені виборчі комісії. Крім того, ми бачимо, що на окуповані території Херсонської та Запорізької, а також Луганської та Донецької областей, постійно приїжджають російські політики, урядовці, так звані волонтери, які відповідають саме за підготовку процесу голосування", - розповів Скібіцький. Можлива дата призначення таких "референдумів", на його думку, залежатиме від ситуації на полі бою та від того, наскільки росіянам вдасться зламати рух опору на окупованих територіях.

Читайте також: РФ може оголосити "референдуми" в Україні цього тижня - Пентагон

++13.32++

РФ погрожує працівникам ЗАЕС напередодні візиту місії МАГАТЕ

Декілька співробітників Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) анонімно розповіли виданню The Telegraph, що російські військові погрожують персоналу напередодні візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Російський солдат на ЗАЕС Фото: AP/dpa/picture alliance

"Наше керівництво замовчує це, щоби не створювати паніку, а люди, які повертаються після цих підвальних "розмов", взагалі нічого не говорять. Не дивно, якщо під час візиту місії вони раптом почнуть говорити те, що їм наказали", - каже один із працівників. Він попереджає: "На період візиту планують звести до мінімуму присутність нашого персоналу, а в кожну диспетчерську посадити по парі своїх представників, які голосно кричатимуть, як вони чекали на "звільнення від київського режиму".

Читайте також: РФ заблокувала документ ООН, де критикували окупацію Запорізької АЕС

++13.03++

Росія вивезла з Сирії свої зенітно-ракетні комплекси С-300, які були розгорнуті поряд із містом Масіаф на північному заході країни, повідомляє видання The Times of Israel із посиланням на супутникові знімки компанії Imagesat international. На кадрах, зроблених 25 серпня, видно, що С-300 зникли з військової бази РФ. На інших знімках від 17 серпня вони стояли в порту Тартус на російському торговому судні Sparta II. Як свідчать дані MarineTraffic, корабель прибув 26 серпня до порту Новоросійська. На думку аналітиків, С-300 перекинули назад до Росії для посилення комплексів, пошкоджених під час війни в Україні.

Читайте також: Через нестачу ракет РФ використовує ППО для наземних атак - розвідка

++12.36++

У Чаплиному не було солдатів, тож є ознаки воєнного злочину - АР

Серед загиблих внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції "Чаплине" на Дніпропетровщині немає військових, стверджує журналіст агентства Associated Press, який відвідав місце удару.

Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Опитані AP аналітики вважають, що атаку можна кваліфікувати як воєнний злочин, якщо підтвердиться, що її метою були мирні жителі.

У міністерстві оборони РФ стверджують, що вбили цим ударом "понад 200 військовослужбовців резерву Збройних сил України". Українська сторона заявляє, що насправді загинули 25 цивільних, зокрема двоє дітей.

Читайте докладніше: Ознаки воєнного злочину: На залізниці в Чаплиному не було військових - АР

++12.01++

Великобританія дасть Україні підводні дрони для розмінування

Великобританія подарує Україні шість підводних безпілотників-мінних мисливців, щоби допомогти розчистити берегову лінію. Про це повідомляється на сайті британського міністерства оборони. Три з них нададуть зі складів Великобританії, ще три закуплять у промисловості. Автономні мінно-пошукові дрони ефективно працюють на глибині до 100 метрів і виявлятимуть російські міни за допомогою датчиків для подальшого знешкодження Військово-морськими силами (ВМС) України.

Протягом найближчих місяців десятки українських військовослужбовців ВМС навчатимуть у Великобританії використовувати такі безпілотники. Тритижневі навчальні курси британський Королівський військово-морський флот проводитиме разом із Шостим флотом ВМС Сполучених Штатів Америки. В міноборони Великобританії також нагадують, що навчають українських моряків керувати кораблями класу Sandown Minehunter.

Читайте також: США передадуть Україні робота-пса від Boston Dynamics для розмінування - ЗМІ

++11.32++

Служба безпеки України (СБУ) стверджує, що затримала агента російської військової розвідки, який наводив ракетні удари по школах Миколаєва, передаючи їхні точні координати. "Також зловмисник збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні. Встановлено, що за його "наводкою" у Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об'єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах", - кажуть в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон, який він нібито використовував для комунікації з російським координатором. "Кіберфахівці СБУ встановили, що затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ після початку повномасштабного вторгнення. Чоловік був активним учасником дискусій у численних Телеграм-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх антиукраїнських поглядів і відверто просував російські наративи", - йдеться у повідомленні. Чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

++10.59++

РФ не підписала документ ООН, де критикували окупацію ЗАЕС

Росія відмовилась підписувати підсумковий документ за результатами оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Причиною стали претензії до змісту п'яти розділів проєкту підсумкової угоди, але конкретики представники РФ не навели.

Водночас ЗМІ наголошують, що однією з головних тем зустрічі була ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Згідно з проєктом документа, з яким ознайомилося агентство AFP, учасники конференції хотіли висловити "серйозне занепокоєння" військовими діями на територіях українських АЕС, зокрема на Запорізькій. Також у документі критикувався факт того, що українська влада більше не має контролю над ЗАЕС, що веде до негативних наслідків для безпеки в регіоні.

++10.38++

Росія навряд зможе провести 11 вересня "референдуми" на окупованих українських територіях через "тертя" в окупаційних адміністраціях і партизанські атаки, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

++10.02++

Цього тижня посилилась інтенсивність російських обстрілів на Донецькому напрямку, повідомляє військова розвідка Великобританії. На північ від Донецька точаться інтенсивні бої поблизу Сіверська і Бахмута. "Ймовірно, проросійські сепаратистські бойовики трохи просунулися до центру села Піски, що поблизу Донецького аеропорту. Проте загалом російські війська забезпечили небагато територіальних здобутків", - ідеться у щоденному звіті розвідки.

Британські розвідники вважають, що Росія могла посилити свої зусилля на Донбасі задля того, щоби залучити туди більше українських військових на тлі припущень, що Україна планує великий контрнаступ.

++09.36++

Не менше ніж 1110 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Як повідомляє офіс генерального прокурора України, 377 дітей загинули, 733 зазнали поранень. Цифри не остаточні, оскільки ще встановлюються дані з місць ведення активних бойових дій, тимчасово окупованих та звільнених територій. Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202 та Київській - 116.

Через бомбардування та обстріли російською армією в Україні пошкоджені 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновані повністю.

++09.14++

США замовили для України NASAMS на 200 мільйонів доларів

США уклали контракт з компанією Raytheon Missiles & Defense на виробництво зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України.

NASAMS Фото: Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa/picture alliance

Ці системи протиповітряної оборони середньої дальності здатні вражати та знищувати літаки, безпілотники та крилаті ракети.

Договір укладений на суму в майже 200 мільйонів доларів. Як повідомили в Пентагоні, контракт має бути виконаний до 23 серпня 2024 року.

Читайте детальніше: США замовили для України системи NASAMS на 200 мільйонів доларів

++08.59++

Голови обласних військових адміністрацій (ОВА) прозвітували про ситуацію в регіонах:

Вночі армія РФ завдала чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Як повідомив Олександр Старух, атакували об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі Запоріжжя та поблизу міста. "Загалом зафіксовано 16 прильотів", - написав він у Telegram. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються.

та Запорізькому району. Як повідомив Олександр Старух, атакували об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі Запоріжжя та поблизу міста. "Загалом зафіксовано 16 прильотів", - написав він у Telegram. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються. Вночі Миколаїв опинився під обстрілами з боку російської армії. "Відомо про влучання на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих", - повідомляє Віталій Кім. Вчора внаслідок обстрілів Первомайського загинула людина, а під час обстрілів Березнегуватого була поранена жінка.

з боку російської армії. "Відомо про влучання на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих", - повідомляє Віталій Кім. Вчора внаслідок обстрілів Первомайського загинула людина, а під час обстрілів Березнегуватого була поранена жінка. Вночі армія РФ інтенсивно обстрілювала Дніпропетровську область : сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому. "Минулося без загиблих та постраждалих", - пише Валентин Резніченко.

: сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому. "Минулося без загиблих та постраждалих", - пише Валентин Резніченко. Внаслідок нічних обстрілів Харкова 61-річна жінка отримала ушкодження осколком, але госпіталізації не потребувала, повідомляє Олег Синєгубов. Минулої доби в Харківському районі загинув 71-річний чоловік, коли один із російських снарядів влучив у трактор в полі .

. У Донецькій області внаслідок обстрілів 26 серпня загинули двоє цивільних. За даними Павла Кириленка, ще 12 мирних отримали поранення.

++08.46++

Міністри енергетики країн Європейського Союзу проведуть екстрене засідання для обговорення заходів щодо врегулювання ситуації в енергетиці. Про це в Twitter повідомив Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії, яка головує в Раді ЄС. Чехія скликає зустріч, на якій учасники спробують "знайти вирішення проблеми, яка переслідує всю Європу", за домовленістю з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

++08.31++

У Росії призупинили видачу біометричних закордонних паспортів

Міністерство закордонних справ РФ підтвердило "призупинення" прийому заявок на отримання закордонного паспорта "нового зразка" - документа строком дії 10 років із біометричними даними. Захід називають тимчасовим, причини - технічними.

У російських консульствах за кордоном кажуть, що заявки перестали приймати через "необхідність переформатування електронного носія".

Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

У червні російське міністерство цифрового розвитку на невизначений час заморозило проєкт внутрішніх "цифрових" паспортів у вигляді пластикових карток з чипом. Однією з причин джерело видання Forbes назвало сумніви чиновників у тому, що для реалізації ідеї знайдеться достатня кількість чипів.

Читайте детальніше: У Росії призупинили видачу біометричних закордонних паспортів

++08.18++

Вночі Харків потрапив під ракетний обстріл з боку російської армії. Під ударом опинилась центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Постраждала історична будівля - будинок купця Адама Піотровського, який кілька років тому реставрували. Також постраждала школа в центрі Харкова. За попередньою інформацією, жертв немає.

++08.00++

Ураження Антонівського мосту в окупованому Херсоні та Дар'ївського в Херсонській області не дозволяє використовувати їх для прямування важкої техніки, йдеться в повідомленні оперативного командування Збройних сил України "Південь" за підсумком доби 26 серпня.

++07.46++

Збройні сили України відбили атаки російських солдатів на декількох напрямках, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. Армія РФ намагалася вести штурмові дії у напрямку Дементіївки, Григорівки, Невельського, Пречистівки, Соледара, Зайцевого та Майорська. Скрізь "успіху не мала та відійшла".

На Волинському та Поліському напрямках триває нарощення сил і засобів радіоелектронної розвідки. На Сіверському напрямку армія РФ продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей "з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів сил оборони України".

Російські підрозділи продовжували обстрілювати з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії населені пункти на Харківському, Краматорському, Слов'янському, Новопавлівському, Авдіївському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

++07.26++

Україна експортувала мільйон тонн агропродукції за "зерновою угодою"

За час роботи "зернової угоди" з трьох українських морських портів вийшов на експорт перший від початку війни мільйон тонн агропродукції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 184-го дня війни.

За його словами, 44 судна з українською агропродукцією вже відправлені у 15 країн світу. Україна має ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження зернових. Зеленський зазначив, що мета країни - вийти на обсяг у три мільйони тонн експорту по морю щомісяця.

Читайте детальніше: Україна експортувала мільйон тонн агропродукції за "зерновою угодою"