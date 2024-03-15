Україна повернула тіла ще 100 полеглих військових

Тіла полеглих захисників передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. Після ідентифікації їх передадуть родичам для поховання.

Україна репатріювала тіла та останки 100 загиблих військових, повідомили у п'ятницю, 15 березня, в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. "Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 100 загиблих оборонців України", - йдеться у повідомленні штабу у Telegram.

"Збройні сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. Тіла наших оборонців після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання", - йдеться у повідомленнні.

Зазначається, що полеглих захисників України повернули завдяки взаємодії співробітників штабу з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, Збройними силами України, ДСНС, іншими представниками структур cектору безпеки та оборони України. Окрему вдячність за сприяння штаб виcловив Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

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Нагадаємо, у кінці лютого під час пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинула 31 тисяча українських військових. До цього Україна на офіційному рівні не озвучувала втрати у війні.

Водночас, генеральний штаб ЗСУ щодня повідомляє орієнтовну кількість російських втрат. Станом на 15 березня, за його даними, РФ у війні проти України втратила 428 420 військових - вбитими і пораненими.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, за оцінками західних спецслужб, кількість загиблих і поранених російських військових в Україні перевищила 350 тисяч. Російська сторона свої втрати у війні, розв'язаній проти України, давно не озвучує.