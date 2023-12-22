Україна повернула тіла 66 полеглих військових

Україна репатріювала 66 тіл загиблих військових, повідомили у п'ятницю, 22 грудня, в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. "На підконтрольну уряду України територію сьогодні повернено тіла (останки) 66 оборонців України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повернення тіл полеглих військових здійснено зусиллями співробітників штабу у взаємодії з СБУ, МВС України, ЗСУ, ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України та іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України. "Дякуємо за сприяння та важливі зусилля Міжнародному комітету Червоного Хреста та особисто очільнику делегації МКЧХ Юргу Егліну", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до спецустанов для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Востаннє про повернення тіл загиблих військових у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомляли понад місяць тому - 20 листопада. Тоді було репатрійовано тіла й останки 94 оборонців України.

За місяць до того в Україну вдалося повернути ще 50 тіл загиблих військових.