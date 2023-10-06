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Україна повернула тіла 64 полеглих військових

Олександр Куницький
6 жовтня 2023 р.

На підконтрольну уряду України територію повернули тіла 64 полеглих захисників. Їх направлять на ідентифікацію.

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Військовий на Алеї Героїв на кладовищі у Харкові
Військовий на Алеї Героїв на кладовищі у ХарковіФото: Sergey Bobok/AFP

Україна репатріювала ще 64 тіла загиблих військових, повідомили у п'ятницю, 6 жовтня, в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненим.

"Сьогодні, за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну уряду України територію тіла (останки) 64 загиблих (померлих) оборонців України", - зазначили в пресслужбі Координаційного штабу.

Тіла загиблих оборонців України направлять до спеціалізованих установ з метою проведення слідчих дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих, наголосили у відомстві.

Репатріація тіл відбулася у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, Управліннм цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України, а також за безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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Своєю чергою Україна передала Росії тіла загиблих комбатантів, які воювали у складі окупаційних військ РФ, зазначили в Координаційному штабі,

Нагадаємо, востаннє про повернення тіл загиблих військовослужбовців повідомлялося 15 вересня. Тоді репатріювали тіла 51 загиблого оборонця України. Загалом за два роки роботи Координаційного штабу вдалося репатріювати тіла понад 1800 українських воїнів.

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