Україна повернула тіла 503 полеглих військових

Понад 400 військових, тіла яких повернула Україна, загинули на Донецькому напрямку. Також у координаційному штабі попередили про шахраїв, які обіцяють "допомогу" у визволенні з полону чи пошуку зниклих безвісти.

На підконтрольну уряду України територію повернули тіла 503 полеглих українських військових, повідомили у п'ятницю, 20 грудня, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

403 тіла належать бійцям, які полягли на Донецькому напрямку, 57 - на Запорізькому, 12 - на Луганському. З моргів на території РФ повернули тіло 31 загиблого.

Шахраї обіцяють "допомогу" родинам загиблих воїнів

Крім того, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими нагадали, що питанням звільнення українських захисників з полону та пошуку зниклих безвісти опікуються виключно державні структури.

"Останнім часом спостерігається активізація шахраїв, які намагаються скористатися непростим емоційним станом родин. Вони обіцяють "допомогу" у визволенні з полону чи пошуку зниклих захисників, але їхня мета - виманити гроші або особисті дані", - попередили в штабі, закликаючи громадян бути пильними та не довіряти шахраям.

Востаннє про повернення тіл загиблих українських воїнів у Координаційному штабі повідомляли 29 листопада - тоді повернули тіла 502 полеглих.

8 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабного російського вторгнення загинули 43 тисячі українських військових, ще 370 тисяч отримали поранення.

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