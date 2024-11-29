Україна повернула тіла 502 полеглих військових

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про репатріацію 502 тіл загиблих оборонців, які воювали на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках. 17 тіл вдалося повернути з моргів РФ.

В Україну повернули тіла 502 полеглих військових, повідомили у п'ятницю, 29 листопада, в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"З числа повернених полеглих захисників України 397 - з Донецького напрямку, 24 - з Луганського напрямку, 64 - із Запорізького напрямку. З моргів на території РФ повернено 17 загиблих", - йдеться у повідомленні штабу у Facebook.

Особи загиблих будуть встановлені спільно з експертними установами у найкоротші терміни, обіцяють у штабі.

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У координаційному штабі заявили, що полеглих військових вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників штабу, Центрального управління цивільно-військової співпраці Генштабу ЗСУ, Об'єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Окрім цього, координаційний штаб висловив вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

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