Україна повернула тіла 50 полеглих військових

На підконтрольну уряду України територію повернули тіла 50 полеглих захисників. Їх передадуть правоохоронцям та судово-медичним експертам.

Україна репатріювала ще 50 тіл загиблих військових, повідомили у п'ятницю, 27 жовтня, в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненим.

"Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України", - зазначили в пресслужбі Координаційного штабу.

Тіла загиблих оборонців України передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення слідчих дій та судових експертиз, наголосили у відомстві.

Репатріація тіл відбулася у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, МВС України, Збройними силами України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України, а також за безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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Нагадаємо, востаннє про повернення тіл загиблих військовослужбовців повідомлялося 6 жовтня. Тоді репатріювали тіла 64 загиблих оборонців України. Загалом за два роки роботи Координаційного штабу вдалося репатріювати тіла понад 1800 українських воїнів.