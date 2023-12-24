Україна повернула ще трьох дітей з окупованих територій

Команда Save Ukraine повернула ще трьох українських дітей з територій, окупованих російськими військовими. Про це команда повідомила у неділю, 24 грудня, у Facebook.

“Таким чином ми завершили 14 рятувальну місію, впродовж якої врятували 14 дітей, семеро з яких - це діти, позбавлені батьківського піклування”, - повідомили у Save Ukraine.

Одним з них є 8-річний Єлисей, який на початок повномасштабного вторгнення проживав разом з бабусею на окупованій частині Херсонської області. Коли жінка померла, окупаційна влада одразу помістила дитину в інтернат. За станом здоров’я мама хлопця, яка мешкала в Одесі, не могла поїхати за сином, тому за ним виїхала її двоюрідна сестра. Проте дитину не віддали.

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Команда Save Ukraine зробила все, щоб мама Єлисея отримала необхідну медичну допомогу і змогла сама поїхати за сином. Дорогою жінці довелося пройти через допити ФСБ та співбесіди, але вона змогла забрати дитину з інтернату.

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З Єлисеєм також приїхали двоє 18-річних братів Андрій та Михайло. Обоє є сиротами, а до повномасштабного вторгнення Росії їх виховувала прийомна родина на окупованій Росією території України. Після настання повноліття хлопці зрозуміли, що дуже скоро окупаційна влада відправить їх воювати проти своїх, зазначила команда Save Ukraine.

Зараз усіє троє хлопців в безпеці, їх чекає відновлення та повернення до нормального життя.

Станом на сьогодні команда Save Ukraine повернула в Україну вже 226 дітей, які опинилися під впливом російської влади після повномасштабного вторгнення.

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