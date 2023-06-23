Україна повернула ще двох полонених з Угорщини - МЗС

Дипломати вивезли з Угорщини ще двох українських військовополонених, переданих туди Росією, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. За його словами, триває робота із повернення ще шістьох українців.

Українські дипломати повернули з Угорщини ще двох військовополонених, яких в цю країну передала Росія, повідомив ввечері п'ятниці, 23 червня, речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних", - зазначив Ніколенко в дописі у Facebook. До того Києву вдалося вивезти трьох українських військовополонених - таким чином загалом в Україну вже повернули п'ятьох.

Угорщина домовилась з Росією в обхід Києва

9 червня угорський віцепрем'єр-міністр у справах церкви Жолт Шемьєн у коментарі угорському виданню ATV визнав факт передачі Росією Угорщині 11 українських військовополонених з Закарпаття. За його словами, передача відбулася за "посередництва" Російської православної церкви (РПЦ) і на прохання угорської сторони.

МЗС України обурюється, що український уряд не був поінформований про перемовини між Угорщиною та РФ щодо передачі військовополонених, а дізнався про це з повідомлень ЗМІ та публічних заяв угорських чиновників. До пояснень угорську владу закликали й у Європейському Союзі.

Натомість угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто запевняє, що офіційний Будапешт не причетний до вивезення з Росії українських полонених, бо переговори вели "релігійні організації".