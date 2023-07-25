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Україна потребує термінового посилення ППО - Зеленський

Олександр Куницький
2 год. тому

Про потребу термінового посилення протиповітряної оборони президент України повідомив прем'єру Великобританії Ріші Сунаку.

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Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Ріші Сунаком, 14 січня
Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Ріші Сунаком, 14 січняФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Україна потребує термінового посилення протиповітряної оборони (ППО). Про це у розмові з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком у вівторок, 25 липня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна потребує термінового посилення ППО для захисту наших людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи", - написав глава української держави у Telegram.

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Також під час розмови з Сунаком Зеленський "розповів про щоденні намагання Росії зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру". Крім того, за словами президента України, обговорено подальшу оборонну співпрацю, перебіг українських наступальних операцій, актуальні оборонні потреби України.

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Як повідомлялось, після виходу з 18 липня з Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода", Росія почала обстрілювати портову інфраструктуру на півдні України. Водночас тривають потужні обстріли і цивільної інфраструктури. Так, тільки у ніч на 23 липня Росія вдарила по Одещині 19 ракетами п'яти типів, з яких протиповітряній обороні вдалося збити дев'ять. Внаслідок атаки загинула людина, більше 20 дістали поранення. За даними Одеської міської ради, пошкоджені близько 61 будівля, в тому числі 28 архітектурних пам'яток і Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

 

 

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