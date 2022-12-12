Україна потребує мільярда доларів на відновлення енергетики

Останні атаки Росії на електроенергетичну систему України призвели до того, що половина енергетичної інфраструктури була пошкоджена. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини понеділка, 12 грудня.

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Україна потребує міяльрда доларів на відновлення електро- й теплопостачання

Останні атаки Росії на електроенергетичну систему України призвели до того, що половина енергетичної інфраструктури України була пошкоджена.

Орієнтовна вартість екстреної підтримки електроенергетики оцінюється в 500 мільйонів доларів, а екстреної підтримки сектору централізованого теплопостачання - ще в 500 мільйонів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Загалом на відбудову Україні станом на 1 червня треба було 349 мільярдів доларів. За попередніми оновленими оцінками Світового банку та українського уряду, ці потреби зростуть до 500-600 мільярдів доларів.

++19:02++

ЄС думає про фонд енергоінвестицій для відмови від газу з РФ

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) вважає, що Європейському Союзу слід замислитися над створенням окремого фонду для великих енергетичних інвестицій, щоби повністю відмовитися від російського газу.

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що ЄС досягнув значного прогресу в зменшенні залежності від російського природного газу, але ще не вийшов із небезпечної зони. Фото: Chris Radburn/empics/picture-alliance

За її словами, ЄС вдалося запастися достатньою кількістю газу на зиму, але наступного року, якщо Росія продовжить урізати постачання, може знову виникнути його нестача.

Напередодні пресконференції фон дер Ляєн міжнародне енергетичне агентство заявило, що ЄС досягнув значного прогресу в зменшенні залежності від російського природного газу, але ще не вийшов із небезпечної зони.

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++18:44++

Польщі та Німеччині слід звернутися до Європейського Союзу з проханням про збільшення допомоги у зв'язку з очікуваним ростом кількості українських біженців взимку, заявив польський президент Анджей Дуда під час візиту до Берліна. "Ми повинні звернутися до європейської спільноти, щоб отримати фінансову підтримку для наших країн, які несуть особливий тягар через прийом біженців з України", - цитує його агенція Reuters.

Коли в Дуди запитали про ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки Росії, він відповів: "Що ми, як чесні люди, політики, члени НАТО, можемо гарантувати Росії - це те, що ніхто не збирається робити з Росією те, що вона робить зі своїми сусідами".

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++18:18++

Нова Зеландія запровадила санкції щодо 23 росіян за поширення дезінформації про війну в Україні.

До санкційного списку увійшли генеральний директор російського "Первого канала" Костянтин Ернст, міністр цифрового розвитку РФ Максут Шадаєв і низка "ключових працівників російських ЗМІ", йдеться у заяві міністерства закордонних справ країни.

++17:55++

У Вільнюсі знесуть "Будинок Москви"

Окружний суд Вільнюса дозволив державній будівельній інспекції знести культурно-діловий центр "Будинок Москви". Раніше департамент державної безпеки Литви називав цей проєкт "потенційним інструментом впливу" РФ.

Дозвіл на будівництво центру визнали незаконним ще в 2016 році через порушення вимог щодо висоти та щільності забудови. Оскільки литовським законодавством не передбачається експропріація незаконно зведених будівель, єдиним можливим варіантом є знесення. Воно має закінчитись до кінця 2023 року, а за кожен прострочки нараховуватиметься 300 євро штрафу.

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++17:33++

Суд у Москві заявив, що громадянин України Микита Шкрябін, позбавлений волі російськими солдатами, не має в РФ "будь-яких процесуальних прав", у тому числі - права на адвоката.

Студента третього курсу російські військові затримали наприкінці березня в Харкові "за протиправні дії". У бойових діях він участі не брав. Міністерство оборони РФ не вважає його військовополоненим. При цьому в Росії він також не є фігурантом будь-яких кримінальних справ.

Про підстави його утримання та місцезнаходження не відомо.

++17:14++

Російські солдати масовано обстрілюють Херсон. Відомо про двох загиблих і п'ятьох постраждалих, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++16:49++

Зброя для України: ЄС збільшить фонд на два мільярди євро

Європейський Союз збільшить фонд, з якого фінансується військова допомога Україні, на два мільярди євро. Відповідної політичної домовленості досягла Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Євросоюз збільшить на два мільярди євро фонд підтримки партнерів, з якого профінансували вже шість траншів військової допомоги Україні. Фото: Kyodo/picture alliance

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року. З нього Брюссель профінансував уже шість траншів військової допомоги Україні на 3,1 мільярда євро, а також відповідну підтримку низці інших партнерів. Через інтенсивну допомогу 86 відсотків обсягів фонду на 2021-2027 роки виділили вже в 2022 році, що зробило необхідним його збільшення. "Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", - наголосили в Раді ЄС.

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++16:16++

У Росії оштрафували чоловіка за розповідь в Instagram про сон про президента України Володимира Зеленського.

Чоловікові нібито наснилося, що його мобілізували на війну в Україні. Там його захопили Збройні сили України на чолі з Зеленським. Президент України зізнався, що бачив пости чоловіка в соціальній мережі, і закликав ЗСУ відпустити його. Вони обмінялися вигуками "Слава Україні!", "Героям слава!", а тоді чоловік зробив селфі з Зеленським.

Суд визнав його винним за статтею про "дискредитацію" російської армії та оштрафував на 30 тисяч рублів.

++15:48++

Президент РФ Володимир Путін вперше за 10 років скасував традиційну велику пресконференцію напередодні Нового року.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що цього року грудневої пресконференції не буде. Путін проводив великі щорічні пресконфренції з 2001 року, а з 2012 року вони відбувалися в грудні.

++15:21++

ЄС призначить спеціального представника з санкцій проти Росії

Європейський Союз призначить спеціальним представником з санкцій щодо Росії Девіда О'Саллівана - свого колишнього посла в США, повідомляє Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

Євросоюз призначить спеціального представника, який забезпечуватиме дотримання санкцій, запроваджених щодо Росії за війну проти України. Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Рішення про створення нової посади Європейська Комісія може ухвалити вже 13 грудня, а О'Салліван обійме її в січні 2023 року, розповів високопосадовець ЄС. Завданням спецпредставника буде забезпечувати суворе дотримання по всьому світу санкцій, які ЄС запровадив щодо РФ за війну проти України.

++14:50++

Внаслідок обстрілів російськими військами української території 11 грудня загинули двоє цивільних у Донецькій та Запорізькій областях. Шестеро мирних громадян були поранені на Донеччині, Херсонщині та Харківщині, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++14.18++

Військовослужбовці країни-агресора 12 грудня завдали чергових артилерійських ударів по Херсону та його передмістю. Унаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, а ще четверо осіб дістали травм, повідомляє Офіс генерального прокурора. "За даними слідства, 12 грудня 2022 року військовослужбовці країни-агресора з тимчасово окупованої території завдали чергових артилерійських ударів по місту Херсону та приміських населених пунктах. Унаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних дістали травм різного ступеня", - йдеться в повідомленні відомства в Telegram-каналі.

За інформацією прокуратури, від прицільного влучання снарядів у будинки сталося загоряння кількох квартир в одній із багатоповерхівок. "За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню й артилерії", - інформують у прокуратурі.



++13.55++

Світовий банк виділить Україні ще 1,7 мільярда доларів до кінця року

До кінця поточного року Світовий банк планує виділити Україні ще 1,7 мільярда доларів. Таку цифру озвучила в інтерв'ю держагентству "Укрінформ" віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

"За нашими оцінками, до кінця 2022 року ми виділимо ще 1,7 мільярда доларів США. Решта коштів буде виділена на початку наступного року", - сказала вона. Згідно з підрахунками Б'єрде, загалом понад 50 відсотків усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку повномасштабної війни, переказано через Світовий банк.

++13.38++

Жертвами російського обстрілу міста Гірник стали двоє людей, ще 10 осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості, повідомили в Офісі генпрокурора. Постраждалі евакуйовані до лікарні міста Селидове. Також було пошкоджено п'ятиповерхові будинки, відділення банку, йдеться в повідомленні. Раніше українська влада повідомляла про вісім поранених унаслідок обстрілу міста Гірник.

++13.13++

Словаччина готова, але ще не відправила в Україну винищувачі МіГ-29, повідомив міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер. "Ми ще не передали вам МіГ-29. Але ми готові це зробити. Ми розмовляємо з нашими партнерами по НАТО про те, як це зробити. (...) У нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. (...). І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю", - сказав Качер в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" .

Глава словацького МЗС зазначив, що 7 грудня Словаччина затвердила черговий пакет військової допомоги Україні, куди увійшли "кілька тисяч ракет, які використовуються для МіГ-29". Також він повідомив, що обговорював питання відправлення літаків із президентом України під час зустрічі. "Тож я дуже оптимістичний, гадаю, це теж скоро буде зроблено, літаки з'являться в Україні", - додав Качер.

++12.55++

Закривавлений пакунок надійшов до посольства України в Греції

До посольства України в Греції вранці надійшов закривавлений пакет, грецька поліція розпочала слідчі дії, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Адреса відправника така сама, як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії", - написав він у Facebook. У МЗС наголосили, що очікують також пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців. Загалом відомо про вже 33 випадки погроз у 17 країнах: один замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму, один випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.

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++12.28++

До України з чотириденним візитом прибув заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс. Як повідомила пресслужба представництва ООН в Україні, під час візиту Гріффітс відвідає Миколаїв, Херсон та Київ, де "ознайомиться з результатами гуманітарного реагування та новими викликами, що виникли внаслідок зростання пошкоджень інфраструктури на тлі низьких зимових температур". У межах візиту заплановано зустрічі з представниками влади, гуманітарними партнерами та постраждалими від війни людьми, йдеться в повідомленні .

++12.12++

В українській енергосистемі станом на ранок 12 грудня зберігається значний дефіцит потужностей, застерігає пресслужба "Укренерго". За даними держкомпанії, унаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі України та спричинених цим руйнувань, поки що немає змоги цілком використовувати потужності теплових електростанцій, а для відновлення їхньої роботи "необхідний додатковий час". Досі складною залишається ситуація на Одещині, де триває відновлення живлення споживачів, визнали в українській держкомпанії.

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++11.37++

Російські окупаційні сили обстріляли з РСЗВ "Ураган" місто Гірник Донецької області, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. "Російські снаряди влучили по центральній частині міста, в районі продовольчого ринку. Вісім людей дістали поранень", - написав Тимошенко в Telegram-каналі. Постраждалих доправили до лікарні, медики надають їм необхідну допомогу, додав посадовець.



++11.16++

Шмигаль у Парижі проситиме більше ППО для України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває у Франції з робочим візитом. Окреслені цілі візиту - домовитися про подальші поставки французьких озброєнь Україні, зокрема зенітно-ракетних комплексів (ЗРК). "Зараз наша держава насамперед потребує більше сучасних систем ППО та ПРО, які рятуватимуть людей та інфраструктуру. Будемо говорити також про відновлення енергетичної системи України та започаткування співпраці з Францією у різних сферах", - написав Шмигаль у Telegram-каналі в понеділок. Водночас керівник українського уряду подякував президентові Франції Еммануелю Макрону за ініціативу проведення міжнародної конференції, що допоможе консолідувати підтримку для України.

++11.08++

Розташовані в Одеській області морські торговельні порти "Чорноморськ" та "Південний", звідки вивозять морем українську агропродукцію в рамках "зернових угод", відновили вантажні операції після знеструмлення. Про це повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ). У відомстві визнали, що скоєні 10 грудня удари російських агресорів по Атака об'єктах енергетичної інфраструктури Одещини "повністю знеструмили й об'єкти критичної інфраструктури". "Порт "Одеса" та "Південний" не мали змоги виконувати вантажні роботи, порт "Чорноморськ" - лише частково. Сьогодні завдяки енергетикам, які працюють 24/7, енергопостачання поступово відновлюється. Також використовуються альтернативні джерела живлення. Порт "Південний" та "Чорноморськ" проводять вантажні операції. Порт "Одеса", на жаль, поки що ні", - сказав керівник АМПУ Олексій Востріков.

++10.59++

Працівники Служби безпеки України затримали жителя Снігурівки Миколаївській області, який реалізовував викрадене російськими окупантами, зокрема автозапчастини, повідомляє СБУ. "Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Під час окупації Снігурівки він допомагав агресору "заробляти". Зокрема, на своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед них - автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів", - ідеться в повідомленні української спецслужби в Telegram-каналі.

За інформацією СБУ, більшість отриманих доходів зловмисник передавав загарбникам, а за це безперешкодно пересувався містом. У повідомленні зазначається, що після звільнення Снігурівки поплічник російських окупантів намагався залягти на дно, але співробітники СБУ затримали його. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів. Наразі йому повідомлено про підозру за колабораційну діяльність.





++10.28++

Країни Євросоюзу поки що не дійшли згоди про дев'ятий пакет санкцій проти Росії, заявив керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель перед зустріччю глав МЗС ЄС у Брюсселі. Він висловив сподівання, що обмежувальні заходи вдасться узгодити згодом у понеділок або у вівторок. Раніше в Єврокомісії повідомили, що до дев'ятого пакета санкцій буде внесено близько 200 російських компаній і фізосіб, а також три банки.

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++09.51++

Найголовнішою метою російського командування залишається наступ углиб Донецької області з розрахунку, що росіянам вдасться згодом окупувати й втримати територію чотирьох українських областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Утім, на це у Кремля навряд чи стане ресурсів. Таку оцінку містить щоденний огляд британської військової розвідки, оприлюднений міноборони Великобританії.

У Лондоні зокрема вказали на те, що ще 8 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков укотре озвучив цілі агресивної війни проти України, яку держава-агресорка називає "спеціальною військовою операцією". Тоді Пєсков назвав головною метою РФ "захист жителів Донбасу" й згадав необхідність "звільнення" південно-східних областей України. Тож такі озвучені цілі дозволяють припускати, що Кремль не змінив свій "план-мінімум" щодо перебігу війни.

"Росія, найімовірніше, ще має на меті взяти під контроль усю Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та Херсонщину. Військове командування, напевно, обрало пріоритетом наступ углиб Донецькій області. Проте поки не схоже на те, що Росії вдасться досягти цих цілей - вкрай малоймовірно, що нині російське командування в змозі сформувати ефективні ударні сили, спроможні взяти під контроль такі території", - зазначають автори огляду. Так само в британській військовій розвідці вважають, що у найближчі кілька місяців війська РФ навряд чи зможуть досягти істотного на оперативному рівні просування.

++09.21++

На кордоні з Україною в Словаччині розпочав роботу німецький ремонтний центр військової техніки, переданої ЗСУ й пошкодженої під час бойових дій проти Росії. Зокрема, за потреби тут ремонтуватимуть німецькі САУ PzH 2000. Центр розташований під містом Міхаловце і створений згідно з міжурядовою угодою Німеччини та Словаччини. Організацією ремонтних робіт займеться німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann.

"Для нас це дуже важливий внесок у підтримку українських військ. Тим самим ми можемо сприяти тому, що передані нами та успішно застосовувані озброєння будуть у робочому стані якомога довше. До того ж це приклад плідної співпраці між Німеччиною та Словаччиною", - зазначив німецький бригадний генерал Крістіан Фройдінґ (Christian Freuding) у коментарі агентству dpa.

Досі ФРН поставила в Україну 14 САУ Pz 2000, п'ять реактивних систем залпового вогню Mars II та 30 зенітно-гарматних установок Gepard. Очікується поставка ще семи зенітних комплексів Gepard. Крім того, Берлін передав Києву 50 бронетранспортерів Dingo. На першому етапі ремонтні роботи будуть зосереджені саме на цій військовій техніці, хоча з Німеччини до України було передано також озброєння інших виробників. Крім того, САУ Pz 2000 Україні постачали також Нідерланди. Дотепер ремонтні роботи щодо цих САУ проводили в Литві.

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++08.40++

Імовірність участі Білорусі у вторгненні в Україну в найближчому майбутньому є вкрай низькою, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW). На думку аналітиків, правитель Білорусі Олександр Лукашенко побоюється можливого повторення внутрішніх заворушень у разі, якщо його апарат безпеки ослабне через участь у війні. Експерти нагадали, що під час придушення протестів у країні у 2020-2021 роках Лукашенко покладався на підрозділи білоруських збройних сил так само як і на служби безпеки. Направлення частини цього апарату для участі в бойових діях в Україні, найімовірніше, створить ризик виникнення нових заворушень, вважають в ISW.

Як зазначають аналітики в щоденному огляді , навіть якщо Білорусь вступить у війну, це "в гіршому разі відверне українські сили від ліній фронту на сході України". Водночас вони припускають, що Білорусь продовжить надавати допомогу Росії.

++08.28++

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинула одна особа, ще троє отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 11 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - у Великій Новосілці. Ще 3 людини в області отримали поранення", - написав посадовець у телеграм-каналі у Telegram-каналі.

++08.07++

У ніч проти понеділка російські окупанти обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Росіяни тероризували "Градами", "Ураганами" та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку. Направили туди не менше 30 снарядів. Минулося без загиблих і поранених. Представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території - з'ясовують деталі обстрілів", - написав посадовець у Telegram-каналі.

++07.58++

З українських портів 11 грудня вийшли чотири суховантажні судна з майже 185 тисячами тонн продовольства, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ). "11 грудня чотири судна вийшли з українських портів, вони перевозять загалом 184 900 тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні. Суховантаж Jaguar Max доставить 28 тисяч тонн ріпаку до Греції та 40 тисяч тонн пшениці до Іспанії. Судно Ioannis K перевозить 66 тисяч тонн кукурудзи до Нідерландів, судно Rubymar - 35 тисяч тонн пшениці до Єгипту. Судно Lady Youmna переправить 4 тисяч тонн олії до Саудівської Аравії та 11,9 тисячі тонн до ОАЕ. У СКЦ зазначили, що "зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни". В українські порти також прямують три суховантажні машини, які в неділю пройшли морським гуманітарним коридором. "Станом на 11 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 13 679 363 тонни. Загалом нині було дозволено рух 1083 суден: 540 на прибуття в українські порти та 543 - на вихід із них", - повідомили у СКЦ.

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++07.31++

Президент США Джо Байден запевнив Україну в подальшій підтримці, повідомили в Білому домі. Під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським він зазначив, що Сполучені Штати вважають пріоритетним завданням допомогу в зміцненні протиповітряної оборони України. Байден також наголосив, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за агресію проти України та скоєні воєнні злочини.

Водночас український лідер Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за "безпрецедентну військову та фінансову допомогу", надану Україні Сполученими Штатами після повномасштабного російського вторгнення. Зеленський зазначив, що підтримка США не тільки сприяла успіху України на полі бою, а й дала змогу зберегти стабільність української економіки. Про підсумки розмови з Байденом Зеленський розповів у Telegram.

Глави двох держав провели телефонну розмову в ніч на понеділок, 12 грудня.

++07.19++

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що допомога Україні є пріоритетною щодо власних економічних інтересів його країни. "Зараз не тільки Україна перебуває під загрозою", - сказав він в інтерв'ю "Чеському радіо" 11 грудня, наголосивши, що допомога Україні не має слабшати.

++07.11++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував позицію Берліна щодо питання постачання танків Києву. "Ми не зовсім розуміємо, чому артилерію поставляти можна, а танки - ні", - зазначив він в ефірі німецького телеканалу ARD.

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Йдеться про постачання Україні танків Leopard і БМП Marder. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) неодноразово заявляв, що Німеччина не хоче постачати Україні танки західного виробництва одноосібно. Водночас днями США повідомили, що не заперечують проти поставок Києву німецьких танків Leopard 2.

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