 Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великобританією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2020

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Новини

Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великобританією

Кількість пасажирів, що прибувають в Україну з Великобританії, вже обмежена візовим режимом. До того ж, більшість з них - студенти, що повертаються додому на свята, зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Україна не припинятиме сполучення з Великобританією

Україна не припинятиме сполучення з Великобританією

Україна поки не припинятиме повітряне сполучення з Великобританією попри виявлення там нового штаму коронавірусу. Про це у понеділок, 21 грудня, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Ми маємо візовий режим з британцями, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули", - написав він у своєму Телеграм-каналі. Криклій додав, що уряд спостерігатиме за ситуацією у Великобританії та у разі необхідності змінить своє рішення.

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Як повідомлялось, раніше на південному сході Англії був виявлений новий штам коронавірусу, який є на 70 відсотків більш заразним, ніж відомі до цього варіанти. Також мутований вірус виявлений в Італії, Данії, Нідерландах та Австралії.

Через це авіасполучення з Великобританією тимчасово призупинили Нідерланди, Німеччина, Австрія та Бельгія та інші країни. Чехія запровадила карантин для всіх, хто прибуває з острівної держави, а Ізраїль взагалі заборонив в'їзд іноземцям. Всесвітня організація охорони здоров'я закликала Європу подвоїти підходи до контролю та запобігання поширення вірусу.

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