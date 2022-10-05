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Фото: Mike Egerton/PA Wire/emipics/picture-alliance
СпортУкраїна

Україна подала заявку на проведення ЧС світу з футболу

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Президент Федерації футболу Португалії Фернандо Гомес висловив впевненість в тому, що Україна зможе провести у себе матчі чемпіонату світу з футболу у 2030 році у найкращому вигляді.

https://www.dw.com/uk/ukraina-podala-zaavku-na-provedenna-cempionatu-svitu-z-futbolu/a-63346925

Україна разом з Іспанією та Португалією подала спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Про це у середу, 5 жовтня, оголосили на брифінгу у штаб-квартирі УЄФА за участю президента Федерації футболу Португалії Фернандо Гомеса, президента Королівської федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса та президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до формування заявки та отримали повну підтримку УЄФА, повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

"Переконаний, що нині наша заявка виглядає набагато краще, ніж раніше. Футбол - універсальна гра , і якщо він може змінювати життя людей багатьма шляхами, то також має бути залучений для добрих справ", - цитує заяву Рубіалеса під час брифінгу агенція Reuters.

Гомес, своєю чергою, сказав, що обидві країни переконані в тому, що до 2030 року у Європі пануватиме мир, а Україна зможе провести у себе футбольний турнір у найкращому вигляді.

Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.

За право проводити у себе ЧС-2030 також змагатиметься спільна заявка Аргентини, Чилі, Парагваю та Уругваю, збірні яких сукупно перемогли на 24 чемпіонатах світу. На проведення чемпіонату ще претендують Єгипет, Греція та Саудівська Аравія, які також подали спільну заявку.

Після ЧС-2022 у Катарі, який відбудеться у грудні цього року, наступна світова футбольна першість пройде у 2026 році у США, Канаді та Мексиці. 

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