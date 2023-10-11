Українців почнуть евакуювати з Ізраїлю 14 жовтня

Посольство України готує евакуацію своїх громадян з Ізраїлю. По неї звернулися близько тисячі людей. Також опрацьовуються шляхи евакуації з Сектора Гази.

Україна розпочне евакуацію своїх громадян з Ізраїлю 14 жовтня. Про це повідомив український посол у Тель-Авіві Євген Корнійчук в ефірі національного телемарафону в середу, 11 жовтня.

За його словами, до посольства з проханням про евакуацію звернулися близько тисячі українців. "Перший евакуаційний рейс, ми 200 квитків розповсюдили по поміркованій ціні, умовно кажучи - довоєнній, буде на Румунію на суботу. Я думаю, що на неділю будемо ще один рейс планувати", - сказав він.

Посол додав, що наразі проблем з вильотом з Ізраїлю немає - міжнародний аеропорт імені Бен-Ґуріона біля Тель-Авіва працює у штатному режимі. Водночас після початку бойових дій ціни на квитки зросли в три-чотири рази.

Тим, у кого відсутні кошти, надається допомога за рахунок спонсорів. "Ми надаємо допомогу, як посольство, найбільш вразливим верствам населення. Це - громадяни, які перебували на лікуванні, це - громадяни з дітьми, які приїхали тимчасово, це - туристи, у яких скасували рейси", - зауважив Корнійчук.

Посол розповів, що українців евакуюватимуть до сусідніх з Україною країн: Молдови, Румунії, Польщі, Словаччини.

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Проблема евакуації з Сектора Гази

Загалом в Ізраїлі на консульському обліку перебувають близько 15 тисяч українців, на палестинських територіях - біля тисячі. Корнійчук зауважив, що якщо значної проблеми з евакуацією українців з Ізраїлю немає, то виїзд з Сектора Гази, де проживає близько 300 громадян України, складніший.

"Зараз ініціативна група зібрала списки приблизно на 160 осіб, і ця кількість постійно зростає. Ми їх підготували до евакуації на Єгипет через (місто, де розташований єдиний пункт пропуску. - Ред.) Рафах і далі - в якусь третю країну", - розповів він.

Посол пояснив, що єгиптяни не дозволяють людям, які виїжджають з Сектора Гази, знаходитися на своїй території понад 48 годин, тому громадян України необхідно буде вивезти до інших держав.

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Біженці з України тепер ховаються від обстрілів ХАМАС

Нагадаємо, що наразі відомо про щонайменше трьох загиблих українців внаслідок нападу палестинського ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль.

Головний рабин України Моше Реувен Асман зазначив у середу, що його онуки, які раніше евакуювалися з України "від ракет російських терористів на Київщині" та виїхали до Ізраїлю, тепер "ховаються від ракет терористів з ХАМАС".

"Два різні куточки світу, але такий спільний біль і боротьба... Мені розривається серце, коли я бачу ці обличчя, але я вірю, що світло правди і віри побачить нас через ці випробування", - написав він у соціальній мережі X.

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