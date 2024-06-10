Україна поцілила в Криму по трьох російських ЗРК - генштаб

Українські військові вночі вдарили по Криму, уразивши позиції зенітних ракетних дивізіонів РФ у трьох місцях - у Джанкої, Чорноморському та Євпаторії.

Сили оборони України уразили російські зенітні ракетні комплекси (ЗРК) в анексованому Криму в трьох локаціях, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в понеділок, 10 червня.

"Сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії", - йдеться у повідомленні.

У генштабі зазначили, що "жодна з випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" російською протиповітряною обороною" (ППО), не уточнюючи, скільки ракет було випущено.

"У вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400. Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ. ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", - йдеться у дописі генштабу в Facebook.

У РФ офіційно не коментували ситуацію в Криму.