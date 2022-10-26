Україна почала тестувати імпорт електроенергії зі Словаччини

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 26 жовтня (час київський).
++07.35++
Протягом минулої доби росіяни завдали п'ять ракетних та до 30 авіаційних ударів, здійснили понад сто обстрілів з реактивних систем залпового вогню, звітує у ранковому зведенні генштаб ЗСУ. "Ворожих ударів зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них - місто Дніпро і область, Приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка Херсонської області", - йдеться у повідомленні. Українська сторона звітує про 21 авіаудар по об'єктах РФ та про відбиття атак у районах дев'яти населених пунктів. "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова", - повідомляють у ЗСУ.
Україна почала тестувати імпорт електроенергії
++07.00++
Українські трейдери "Д. Трейдінг", "ЕРУ" та АТ "Енергетична компанія України" після скасування експорту електроенергії до Європи почали тестувати можливості імпорту електроенергії, розпочавши зі Словаччини, свідчать результати добових аукціонів НЕК "Укренерго" з продажу міждержавного перетину у напрямку цієї країни, передає "Інтерфакс-Україна". Ціна продажу перетину у всі дні, в які компанії брали участь в аукціонах, становила 0 грн/мвт-год.