Україна почала тестувати імпорт електроенергії зі Словаччини

245-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 26 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 26 жовтня (час київський).

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Протягом минулої доби росіяни завдали п'ять ракетних та до 30 авіаційних ударів, здійснили понад сто обстрілів з реактивних систем залпового вогню, звітує у ранковому зведенні генштаб ЗСУ. "Ворожих ударів зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них - місто Дніпро і область, Приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка Херсонської області", - йдеться у повідомленні. Українська сторона звітує про 21 авіаудар по об'єктах РФ та про відбиття атак у районах дев'яти населених пунктів. "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова", - повідомляють у ЗСУ.

Україна почала тестувати імпорт електроенергії

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Українські трейдери "Д. Трейдінг", "ЕРУ" та АТ "Енергетична компанія України" після скасування експорту електроенергії до Європи почали тестувати можливості імпорту електроенергії, розпочавши зі Словаччини, свідчать результати добових аукціонів НЕК "Укренерго" з продажу міждержавного перетину у напрямку цієї країни, передає "Інтерфакс-Україна". Ціна продажу перетину у всі дні, в які компанії брали участь в аукціонах, становила 0 грн/мвт-год.

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