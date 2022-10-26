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Енергетична криза
Україна почала тестувати імпорт електроенергії
Фото: Dmytro Smolyenko/Ukrinform/IMAGO
КонфліктиУкраїна

Україна почала тестувати імпорт електроенергії зі Словаччини

Степан Смишляєв | Ольга Журавльова
19 хв. тому

245-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 26 жовтня.

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24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 26 жовтня (час київський).

++07.35++

Протягом минулої доби росіяни завдали п'ять ракетних та до 30 авіаційних ударів, здійснили понад сто обстрілів з реактивних систем залпового вогню, звітує у ранковому зведенні генштаб ЗСУ. "Ворожих ударів зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них - місто Дніпро і область, Приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка Херсонської області", - йдеться у повідомленні. Українська сторона звітує про 21 авіаудар по об'єктах РФ та про відбиття атак у районах дев'яти населених пунктів. "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова", - повідомляють у ЗСУ.

Україна почала тестувати імпорт електроенергії

++07.00++

Українські трейдери "Д. Трейдінг", "ЕРУ" та АТ "Енергетична компанія України" після скасування експорту електроенергії до Європи почали тестувати можливості імпорту електроенергії, розпочавши зі Словаччини, свідчать результати добових аукціонів НЕК "Укренерго" з продажу міждержавного перетину у напрямку цієї країни, передає "Інтерфакс-Україна". Ціна продажу перетину у всі дні, в які компанії брали участь в аукціонах, становила 0 грн/мвт-год.

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