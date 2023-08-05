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Україна підтримала санкції ЄС проти Ірану

Степан Смишляєв
40 хв. тому

У липні Євросоюз покарав Іран санкціями за постачу дронів РФ. До обмежувальних заходів приєдналися й кілька держав-кандидатів на вступ до ЄС, зокрема й Україна.

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Дрон-камікадзе "Shahed"
Україна приєдналася до нових санкцій ЄС проти Ірану за постачання дронів РФФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Низка країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу підтримали запроваджені у липні санкції ЄС проти Ірану у відповідь на передачу іранських дронів Росії. Як повідомиляється у поширеній у п'ятницю, 4 серпня, сайтом Ради ЄС заяві верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля, ці обмежувальні заходи підтримала Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія і Герцеговина та Україна.

Крім того, ухвалені минулого місяця санкції проти Ірану підтримали й країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) - Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, що є членами Європейського економічного простору. "Вони забезпечать відповідність своїх національних політик цьому рішенню Ради (ЄС - Ред.). Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", - зазначається в заяві очільника європейської дипломатії.

У РФ і Білорусі будують заводи з виробництва "шахедів"

Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, станом на початок серпня війська РФ випустили по українській території вже майже дві тисячі дронів-камікадзе іранського виробництва типу Shahed.

РФ почала закуповувати в Ірану і використовувати проти України ці дрони з 2022 року. Перші повідомлення про їхню купівлю з'явилися в липні минулого року, а про удари по українських містах за їхньої участі - у вересні. При цьому росіяни наносять на них маркування "Герань" і стверджують, що це - дрони їхнього виробництва.

Влада Ірану тривалий час заперечувала постачання Росії безпілотників, а згодом заявила, що "надала невелику кількість", але ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За даними США, Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників за своєю технологією. РФ зможе запустити випуск таких БпЛА на своїй території на початку 2024 року, заявляли у Білому домі у червні. Водночас останнім часом стало з'являтися дедалі більше доказів того, що РФ зуміла уже принаймні частково локалізувати виробництво цих безпілотників у Татарстані.

Своєю чергою американський Інститут вивчення війни (ISW) на початку серпня повідомив, що такий самий завод Іран планує побудувати і в Білорусі.

Дрони-камікадзе Shahed-136: що відомо і як з ними боротися

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